Новогодние праздники 2023 в Уфе: полная афиша мероприятий, куда сходить

Опубликована программа на новогодние праздники 2023 в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

В мэрии показали как выглядит полная афиша мероприятий на новогодние праздники 2023 в Уфе.

Несмотря на все внешние и внутренние факторы, полностью отказываться от проведения новогодних праздников 2023 в Уфе не стали. Да, власти решили отменить салют и сократили программу многих мероприятий, но ключевые решили оставить. Сам Радий Хабиров намекал, что сейчас не время праздновать и поручил главам администраций оставить лишь семейные праздники.

Афиша на новогодние праздники 2023 в Уфе

За три дня до Нового года власти опубликовали официальную афишу мероприятий на новогодние праздники в Уфе 2023. Мероприятиями будут заняты восемь дней длинных новогодних каникул. Расскажем о них в хронологическом порядке.

Дискотека и концерт 31 декабря. Вечером в последний день года в Уфе пройдут сразу два официальных и бесплатных мероприятия. В 22.00 начнется выступление артистов на площадке перед Гостиным двором, а в 22.30 уфимцев приглашают на концерт перед Русдрамтеатром. Программа будет похожа – дискотека, поздравление Деда Мороза и игры на свежем воздухе.

Резиденция Деда Мороза будет работать на новой набережной реки Белой. 31 декабря зимний волшебник ждет гостей с 12 до 14, 15 до 17, 19 до 23 и 01-02 часов. С 1 января резиденция будет работать ежедневно с 12 до 21.00.

Куда сходить на новогодние праздники 2023 в Уфе

1 января уфимцев приглашают на традиционный «Забег желаний». Суть этого мероприятий в том, что горожане загадывают желание и в честь этого пробегают символическую дистанцию в 2023 метра. В этом году забег пройдет у площадки перед Гостиным двором, парках «Кашкадан» и «Демский» (везде – в 12 часов) и в сквере 50-летия Победы (в 11). Также в парке «Кашкадан» и в сквере 50-летия Победы пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. А у Гостиного двора в 15 часов начнется первый день фестиваля Terra Zima с костюмированным парадом.

2 января в Уфе в 11 часов начнется второй день фестиваля Terra Zima в рамках которого пройдет зимний сабантуй с конкурсом самоваров и чаепитием.

3 января фестиваль Terra Zima завершится катанием на упряжках с лошадьми на новой набережной реки Белой. Начало – в 11 часов. В Нижегородке по адресу Заозерная, 2 в 11 часов начнется турнир по хоккею. На катке у 49 школы в это же время стартуют семейные эстафеты на коньках.

5 января на новогодних праздниках 2023 в Уфе можно посетить соревнования и мастер-классы по фигурному катанию и конькобежному спорту в парке Гафури. Начало – в 15.00.

6 января в парке «Баланово» в полдень запланировано начало спортивного мероприятия, которое объединит хоккей, забег и лыжные гонки. В ночь с 6 на 7 новогодние праздники 2023 в Уфе разбавят рождественские богослужения во всех православных храмах города.

7 января уфимцев приглашают на соревнования и купания моржей в парке Якутова, они начинаются в 12.00.

8 января в Уфе в 13 часов у Гостиного двора запланировано проведения конкурса на лучший рождественский стол. Также в этот день в 12 часов продолжатся соревнования моржей в парке Якутова.

Как можно убедиться, афиша на новогодние праздники 2023 в Уфе будет довольно насыщенной. По большей части, мероприятия рассчитаны на любителей активного отдыха. Тем не менее, уфимцы могут посетить их и в качестве зрителей. Возможно, что выступления спортсменов вдохновят и их самих заняться спортом.