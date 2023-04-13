После скандала с застройщиками от работы отстранили советника главы Башкирии Валерия Самохина

Валерий Самохин был уполномоченным по правам потребителей и советником главы Башкирии. Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»

Советника главы Башкирии, уполномоченного по правам потребителей Валерия Самохина отстранили от работы. Соответствующий указ 12 апреля подписал Радий Хабиров.

Известно, что Валерий Самохин исполнял обязанности советника главы республики на общественных началах. Он также возглавляет общественную организацию «Форт-Юст», претензии к которой и стали формальным поводом для его отставки. Дело в том, что ассоциация застройщиков Башкирии и региональное министерство строительства обвинили эту организацию, ни много ни мало, в «потребительском экстремизме».

Накануне состоялось очередное заседание ассоциации застройщиков Башкирии, где присутствовали помимо крупнейших строительных фирм республики высокопоставленные чиновники. В их присутствии представители ассоциации заявили, что сотрудники «Форт-Юст» «завалили» судебными исками строителей.

Обвинение в адрес Валерия Самохина сводится к тому, что его организация якобы злоупотребляет законом «О защите Прав потребителей».

- Они нанимают низкоквалифицированных экспертов, которые в свою очередь находят максимальное количество мнимых недостатков и составляют максимальную сумму устранения недостатков. В своей деятельности они пользуются законом о защите права потребителя от 1992 года, а не 214 ФЗ по которому работают застройщики. Закон 1992 года позволяет взыскать с застройщика сумму недостатков, но не устранить их, что само по себе приводит к «потребительскому экстремизму», - пояснили специально для «КП-Уфа» в Ассоциации застройщиков Башкирии.

В ходе заседания ассоциации, которое состоялось 12 апреля, замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов заявил, что общественная организация «Форт-Юст» подала иск о признании банкротом государственного застройщика – ФРЖС (Фонд развития жилищного строительства РБ).

- У нас сейчас остановятся все стройки республиканского фонда, - заявил Ковшов.