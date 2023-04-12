В Башкирии по официальным данным проживает 18 миллиардеров

Свое состояние большинство из них заработали на рынке ценных бумаг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году Налоговая служба собирала налоги по декларациям о доходах за 2021 год. По данным ведомства, годовой доход свыше 1 млрд рублей указали 18 жителей Башкирии.

НА ЧЕМ ЗАРАБОТАЛИ САМЫЕ БОГАТЫЕ

Всего за 2022 год в ФНС по Башкирии подали 486 тысяч налоговых деклараций по подоходному налогу. В большинстве из них заработки были указаны вполне скромные – 88% или 428 тысяч деклараций отражали годовой доход менее 1 млн рублей. В свою очередь, 56 тысяч налогоплательщиков, проживающих в республике, указали доходы от 1 до 10 млн рублей.

В УФНС России по Башкирии «Комсомолке» рассказали, что 18 жителей республики задекларировали годовой доход свыше 1 млрд рублей. Самое удивительное здесь не количество миллиардеров, а источник их высоких заработков: оказывается львиную долю доходов они заработали на ценных бумагах.

Тоже самое и с самым богатым налогоплательщиком Башкирии: за позапрошлый год этот человек заработал 7,862 млрд рублей на акциях иностранной компании.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ДОМ И МАШИНА

Помимо денежных доходов, в ФНС по Башкирии рассказали о самой дорогой недвижимости и автомобилях, за которые владельцы заплатили налоги в прошлом году.

Например, самый высокий транспортный налог в 2022 году заплатил владелец итальянского суперкара «Lamborgini Huracan». Стоимость этой элитной иномарки даже по самым скромным подсчетами оценивается в более чем 14 млн рублей. А за один только налог на транспорт придется выложить 288 тысяч рублей.

Всего по данным Налоговой службы, жители Башкирии в прошлом году заплатили транспортных налогов на сумму 2,315 млрд рублей. Самые высокие платежи вносили владельцы элитных иномарок. Второе место по сумме транспортного налога занял владелец «Mercedes-Benz AMG S 65» - 284 тысячи рублей. Чуть меньше, 263 тысячи рублей, заплатил владелец более ранней модели этой марки автомобиля - «Mercedes-Benz AMG S 63».

Кроме элитных машин жители Башкирии заплатили налоги и за дорогую недвижимость. Так, владелец самого дорогого и, вероятно, самого большого дома в республике выложил за него 110 тысяч рублей. Здание площадью более двух тысяч квадратных метров расположено в Уфимском районе республики.

Как известно, налог на имущество начисляется исходя из кадастровой стоимости объекта, а не рыночной, которая обычно намного выше. По мнению экономиста Рустема Шайахметова, в зависимости от материалов отделки, места расположения, этот дом на рынке недвижимости может стоить около 200 млн рублей.

В свою очередь, самый крупный объект коммерческой недвижимости в Башкирии имеет площадь более 10 тысяч квадратных метров. В прошлом году владельцы заплатили за него налог на имущество на сумму более 6,5 млн рублей.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ

По итогам прошлого года простые жители Башкирии перечислили в казну в виде подоходных налогов на сумму 56,294 млрд рублей, а различные организации - 65,243 млрд рублей.

В 2022 году больше всех налогов на прибыль в бюджет заплатили ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская содовая компания», ПАО «Транснефть», ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» и ООО «Башкирская генерирующая компания». Вместе со всеми остальными компаниями республики они заплатили еще и налоги на имущество на более 10 млрд рублей.

Что касается других видов налоговых сборов, то в прошлом году одного только транспортного налога жители Башкирии заплатили на сумму 1,415 млрд рублей. Плюс налоги на имущество и землю на более чем 1,1 млрд рублей.

САМОЗАНЯТЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

Между тем, среди жителей Башкирии все большую популярность набирает переход на специальный налоговый режим – в прошлом году более 50 тысяч человек стали самозанятыми. На начало 2023 года в республике их уже более 148 тысяч человек. Из общего числа самозанятых, деятельность на территории Башкирии осуществляют чуть больше 125 тысяч человек. Проще говоря, все остальные стоят на учете в местной налоговой, но работают в другом регионе.

Чаще всего самозанятые работают в строительной сфере, торговле самостоятельно произведенным товаром, перевозке пассажиров, водителями, оказывают услуги маркетинга и рекламы, перевозки грузов, работают парикмахерами, мастерами маникюра и педикюра.

По данным Налоговой службы, из общего числа самозанятых 58% составляют мужчины, 42% - женщины. Что касается возраста, то 56% — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 42% - от 35 до 65 лет. Около 2% самозанятых младше 18 или старше 65 лет.

Больше всего их в расчете на единицу населения отмечается в городах Сибай, Уфа и Кумертау и в Бурзянском, Уфимском и Архангельском районах республики. Меньше всего самозанятых зарегистрировано в Учалах, Бураевском и Балтачевском районах Башкирии.

БИЗНЕС МЕЛЬЧАЕТ

По мнению экономиста Рустема Шайахметова, такое резкое увеличение самозанятых в Башкирии в прошлом году связано с несколькими факторами.

- Есть такая бизнес-модель, когда часть компаний переводят своих сотрудников на самозанятых для оказания различных услуг. То есть переводят часть функций на аутсорсинг. Это позволяет им значительно экономить на социальных выплатах, - поясняет экономист.

Второй фактор, по мнению Рустема Шайахметова – тенденция к «обмельчанию» бизнеса в регионе.

- В последнее время сокращается количество малых и средних предприятий, количество ИП (индивидуальных предпринимателей – Ред.) и самозанятых – растет. Бизнес-структуры, грубо говоря, поняли, что не выдерживают конкуренцию. Если раньше одна организация содержала 10-15 человек, то теперь самозанятый или ИП содержит только себя и свою семью. Это не очень хорошая и при этом общероссийская тенденция, - отмечает экономист.