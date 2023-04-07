«Больно видеть, как мучается дочь»: в Башкирии 15-летняя школьница, родившая без ноги, не может получить бесплатный протез

Жительница Ишимбая Екатерина Черемных столкнулась с проблемой: ее 15-летняя дочь Александра родилась без правой ноги. Ежегодно девочке изготавливали новый протез, но в августе 2022 года в ФСС сначала отказали в положенном ремонте протеза, а потом и в его замене. Теперь девочка испытывает постоянные боли из-за нагрузок, не ходит в школу и вообще оказалась буквально запертой в четырех стенах своей квартиры, а ее мать отчаянно пытается добиться справедливости через суд.

«ПОКУПАЙТЕ ПРОТЕЗ ЗА СВОЙ СЧЕТ!»

Еще недавно Александра Черемных, несмотря на отсутствие правой ноги, была активным и веселым ребенком – ходила в школу, гуляла с друзьями, посещала каток и кинотеатры и даже взбиралась на шиханы и каталась на велосипеде! Теперь девочка буквально не может сделать и шага из-за сильной боли – ее старый протез практически полностью разрушен, не подходит по росту и размеру, сильно натирает. Из-за разницы в длине ног появились и боли в спине, высокое давление, постоянные головные боли и нервные срывы. Конечно, о посещении школы пришлось забыть, а из-за многочисленных пропусков девятиклассницу не допустили к сдаче ОГЭ, что стало большим ударом для девочки и ее мамы. На день рождения дочери Екатерина исполнила ее давнюю мечту и привезла ее в Санкт-Петербург, но о прогулках пришлось забыть. Из-за мучительной боли все 3 дня девочка просто просидела в номере гостиницы.

– Мне больно видеть, как мучается и страдает моя дочь. Мы столько приложили усилий, чтобы Саша активно общалась со своими сверстниками, посещала школу, постоянно была в движении, и никак не ожидали, что может произойти подобная ситуация. В декабре 2021 года мы получили новый протез, а когда в августе 2022, когда у протеза отлетела стопа, мы обратились в уфимский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия по поводу ремонта, но нам отказали. Я каждый день звонила в ФСС, и мне в итоге заявили, что… просто закончились деньги. Мол, кто-то значит приобрел дорогой протез, вот на вас средств уже и не осталось, – разводит руками Екатерина.

На резонный вопрос женщины, как же им теперь быть, в ведомстве им предложили «самостоятельно» решить проблему и приобрести протез за свой счет. Тем более, что в таком случае полагается компенсация в размере 55 тысяч рублей. Вот только проблема в том, что полная стоимость протеза составляет более 200 тысяч рублей, и для Екатерины, которая воспитывает дочь в одиночку, такая сумма, даже с вычетом компенсации, все равно остается почти неподъемной.

– Друзья мне предлагали объявить сбор, но я не хочу этого делать. Потому что уверена – один раз купишь протез за свой счет, и больше бесплатно его уже никогда не получить. Я просто хочу добиться справедливости – по закону и документам моя дочь до 18 лет должна получать новые протезы, поскольку у нее инвалидность. И эту справедливость я постараюсь обязательно восстановить, - заявляет Екатерина Черемных.

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ»

Еще после того, как женщине отказали в ремонте протеза для дочери, она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило нарушение, после чего внесло представление в адрес ФСС о необходимости ремонта в связи с досрочным износом. Вот только по факту ничего не изменилось – ремонтировать протез так и не стали. А уже в декабре 2022, когда стало понятно, что и на новый протез рассчитывать не приходится, прокуратура начала новую проверку – сейчас материалы уже переданы в суд, заседание которого состоится 15 мая.

– Поскольку ребенок так протезом не был обеспечен, Ишимбайская межрайонная прокуратура обратилась в суд для обязания Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Башкирии обеспечить ребенка-инвалида протезом голени и его ремонтом, а также взыскании морального вреда, – заявили в надзорном ведомстве. – Кроме того, прокуратура Ленинского района Уфы внесла представление в адрес АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» и ФСС РФ по РБ. В феврале текущего года ФСС заключил договор протезным предприятием на изготовление протеза, в марте сняты мерки и направлены на исполнение, ситуация находится на контроле.

Сама же Екатерина Черемных надеется только на положительное решение суда, по которому ФСС будет обязано ежегодно до 18 лет своевременно производить ремонт и обеспечивать замену протеза, в противном случае будет решаться вопрос об привлечении к ответственности.

– Я очень надеюсь, что скоро это все закончится, и моя девочка сможет вернуться к обычной жизни. Мы всего лишь хотим получить то, что полагается нам по закону и документам. Очень хочется верить, что дочь, наконец, получит свой новый протез и будет снова веселой и активной, как раньше, - признается Екатерина.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.