В Башкирию придет резкое похолодание после жаркого начала апреля

После аномальной жары жителям Башкирии предстоит вновь одеваться потеплее

В Башкирии в ближайшие прогнозируется резкое похолодание и туман.

По данным метеорологов в республике резко переменится погода: после необычайно жаркой погоды, установившейся в республике недавно, придет похолодание. Напомним, три дня подряд в Башкирии наблюдались температурные рекорды. 3,4 и 5 апреля 2023 года перекрывался абсолютный максимум температуры воздуха.

Как отметила в беседе с «КП-Уфа» начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова, в последние три дня в регионе наблюдалась аномально жаркая для этого времени года погода.

- Это аномалия, возникшая из-за затока воздушных масс из Средней Азии. Им на смену придут воздушные массы из северных широт. Не стоит ждать затяжных дождей, осадков будет немного. Просто один антициклон сменится на другой и температура воздуха установится в пределах 4-10 градусов Цельсия, вместо 15-20 градусов, как сейчас, - пояснила Гульназ Загитова.

О резкой перемене погоды жителей Башкирии предупреждают и в региональном управлении МЧС. Ведомство, со ссылкой на коллег из Башгидрометцентра, сообщает, что в ближайшие сутки в регион придет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и даже пойдет снег. Ветер же усилится до 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до -2, +3, а в северных и горных районах до -7, днем потеплеет до +4, +9 . Экстренные ведомства предупреждают о тумане на некоторых участках дорог: в ночное время видимость упадет до 500-1000 метров.

Согласно прогнозу на предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в Башкирии осадки уже не прогнозируются. В республике установится ясная погода, но среднесуточная температура воздуха значительно упадет.