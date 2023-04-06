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Общество6 апреля 2023 11:10

В Башкирию придет резкое похолодание после жаркого начала апреля

Синоптики прогнозируют заток воздуха из северных широт
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
После аномальной жары жителям Башкирии предстоит вновь одеваться потеплее

После аномальной жары жителям Башкирии предстоит вновь одеваться потеплее

В Башкирии в ближайшие прогнозируется резкое похолодание и туман.

По данным метеорологов в республике резко переменится погода: после необычайно жаркой погоды, установившейся в республике недавно, придет похолодание. Напомним, три дня подряд в Башкирии наблюдались температурные рекорды. 3,4 и 5 апреля 2023 года перекрывался абсолютный максимум температуры воздуха.

Как отметила в беседе с «КП-Уфа» начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова, в последние три дня в регионе наблюдалась аномально жаркая для этого времени года погода.

- Это аномалия, возникшая из-за затока воздушных масс из Средней Азии. Им на смену придут воздушные массы из северных широт. Не стоит ждать затяжных дождей, осадков будет немного. Просто один антициклон сменится на другой и температура воздуха установится в пределах 4-10 градусов Цельсия, вместо 15-20 градусов, как сейчас, - пояснила Гульназ Загитова.

О резкой перемене погоды жителей Башкирии предупреждают и в региональном управлении МЧС. Ведомство, со ссылкой на коллег из Башгидрометцентра, сообщает, что в ближайшие сутки в регион придет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и даже пойдет снег. Ветер же усилится до 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до -2, +3, а в северных и горных районах до -7, днем потеплеет до +4, +9 . Экстренные ведомства предупреждают о тумане на некоторых участках дорог: в ночное время видимость упадет до 500-1000 метров.

Согласно прогнозу на предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в Башкирии осадки уже не прогнозируются. В республике установится ясная погода, но среднесуточная температура воздуха значительно упадет.

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