Рекорды по жилью, урожаю и низкой безработице: в правительстве Башкирии отчитались о работе за 2022 год

Региональное правительство обязано отчитываться о проделанной работе за год перед Курултаем Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

По итогам прошлого года в Башкирии были побиты сразу несколько рекордов в экономике.

На очередном заседании Госсобрания-Курултая 29 марта глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров отчитались о работе кабмина за 2022 год. Со вступительным словом к депутатам башкирского парламента обратился сначала руководитель региона.

ВСТУПЛЕНИЕ

Радий Хабиров озвучил основные задачи, которые его команда должна была решить в 2022 году. Среди них глава Башкирии отметил отдельно такие как «удержать экономику», поддержка предприятий военно-промышленного комплекса, «стабильное развитие социальной сферы».

Хабиров особо подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до 73 лет. По этому показателю регион занимает 23-е место, тогда как еще три года назад находился на 50-м.

Отдельно Хабиров затронул поддержку участников СВО на Украине и членов их семей. Завершилось вступительное слово главы Башкирии обращением к депутатам Курултая.

- Благодарю все фракции Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Безусловно, у нас есть определённые разногласия. Но у нас одно Отечество и давайте вместе его защищать. А что касается тактических расхождений, для этого есть политические инструменты, дискуссии и дебаты. Мы всегда можем найти взаимопонимание по всем стратегически важным вопросам.

СПЛОШНЫЕ РЕКОРДЫ

С основным докладом о работе правительства Башкирии в 2022 году выступил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Он заявил, что весь прошлый год республиканские власти «перестраивали экономику под санкционные реалии».

Основным докладчиком выступил Андрей Назаров (справа), но присутствовали все министры башкирского правительства. Фото: пресс-служба главы РБ

- Мы обеспечили устойчивое социально-экономическое развитие республики с ростом в основных отраслях: промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, - заявил Андрей Назаров.

Как отметил в своем докладе премьер-министр правительства Башкирии, благодаря строительству четырех новых инфекционных госпиталей удалось значительно сократить смертность от коронавируса. По данным властей этот показатель в регионе за 2022 год составил 0,4% или в 3,5 раза меньше, чем в среднем по стране.

Отдельно Назаров отметил успехи в здравоохранении, которые выражаются в снижении младенческой смертности на 25%. В 2022 году этот показатель составил 4,2 человека на 1000 родившихся детей.

В докладе премьер-министр регионального правительства озвучил и другие рекорды, достигнутые в прошлом году. Если брать сухие цифры, то Башкирия установила сплошные рекорды по целому ряду экономических показателей. Например, в 2022 году в республике аграрии собрали рекордный урожай зерновых – 5 млн тонн.

Безработица в регионе по итогам прошлого года снизилась до 3,4% - это рекордно низкий показатель за последние 30 лет. Средняя зарплата, в свою очередь и вовсе достигла 48 349 рублей.

СУХИЕ ЦИФРЫ И ИТОГИ

Еще один рекорд – жилищное строительство. По итогам прошлого года в Башкирии было сдано 3,06 млн квадратных метров жилья. Не забыл премьер-министр поделиться и хорошими цифрами в промышленности. Так, индекс промышленного производства за 2022 год в республике составил 102,7%. Это значит, что в прошлом году предприятия произвели на 2,7% больше продукции, чем в позапрошлом.

- В прошлом году мы восстановили на 30% больше лесов, чем вырубили. По площади высаженных лесов Башкортостан традиционно занимает первое место в Приволжском федеральном округе, - обозначил еще один рекорд Андрей Назаров.

По регламенту работы Курултая депутаты после доклада председателя правительства должны проголосовать. Проще говоря, принимают ли парламентарии отчет правительства или нет. Итог голосования – единогласно «принять к сведению».