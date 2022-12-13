Куда из магазинов пропал настоящий башкирский кумыс и почему напиток начали варить из коровьего молока

Традиционный башкирский кисломолочный напиток знаменит далеко за пределами Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из брендов Башкирии, знаменитый напиток кумыс, теряет позиции из-за большого количества подделок.

В крупных торговых сетях по всей Башкирии попадаются товары, которые не имеют ничего общего с национальным башкирским напитком. Неподготовленный покупатель внешне не сможет отличить бутылку настоящего кумыса от продукта, который под него мимикрирует.

Почему под видом кумыса продается что-то другое? Как отличить настоящий напиток от подделки и где его можно купить? На эти вопросы в беседе с «КП-Уфа» ответил мастер кумысоделия Денис Умутбаев.

ЧТО ТАКОЕ КУМЫС

В Башкирии есть несколько региональных брендов, которые прославили республику далеко за ее пределами и даже за границей. К сожалению, непростые времена переживает башкирский мед. Из-за большого количества подделок на рынке, жители других регионов ставят под сомнение качество этого продукта. А что с кумысом? Оказывается, с этим брендом происходит похожая ситуация. И это также вредит кумысу, как национальной особенности Башкирии.

Что же такое настоящий кумыс? Фермер и мастер кумысного дела из Баймакского района Башкирии Денис Умутбаев отмечает, что кумыс делается только из кобыльего молока с использованием особой закваски. Напиток, в составе которого коровье молоко, кумысом не является.

- Кумыс полезен только если кобыла питается зеленой травой. При создании кумыса нельзя использовать молоко, если лошадей кормили сеном или другими сухими кормами или овсом - его сейчас выращивают с использованием химических удобрений. Все это сильно влияет на молоко и на полезные свойства напитка. А чтобы это был настоящий, традиционный башкирский напиток, его и делать должны, используя деревянные кадки, а не пластик или железо, - отмечает Денис Умутбаев.

Денис Умутбаев разводит лошадей и делает кумыс в собственном хозяйстве в Баймакском районе Башкирии. Фото: vk.com/den.umutbaev

СЕЗОННЫЙ НАПИТОК

Как отмечает мастер, настоящий кумыс, который делают с соблюдением всех традиционных технологий, может храниться довольно долго. В погребах его хозяйства есть кумыс трехлетней выдержки – нужно только правильно хранить. И обязательно в стеклянной таре, так как стекло наиболее «нейтральное».

- Если кумыс сделан из натурального кобыльего молока, а лошади в свою очередь питались натуральным органическим кормом, то и напиток будет храниться долго. Напитки, сделанные из коровьего молока, такими свойствами не обладают. Фактически, правильно сделанный кумыс имеет едва ли не неограниченный срок хранения. Стоит отметить, что кумыс – это сезонный напиток. Мы начинаем производство в начале июня, когда много зеленой травы и заканчиваем в конце августа, - поясняет Денис Умутбаев.

Проще говоря, зимой или весной купить настоящий, сделанный в соответствии со всеми требованиями кумыс, почти невозможно. То есть в магазинах сейчас напитки, как правило, из коровьего молока.

- Есть конечно «зимний кумыс», мы его делаем немного иначе. Напиток сам дозревает два-три месяца в состоянии покоя. Затем мы его достаем, взбиваем и продаем постоянным клиентам. Но большой запас такого зимнего кумыса тяжело сделать, у нас его обычно не более тонны в погребе, - говорит мастер кумысного дела.

В Башкирии все еще можно найти хозяйства, где производится настоящий кумыс по традиционным древним башкирским рецептам. Таковые есть в Зауралье, это Баймакский, Абзелиловский, Учалинский и Зианчуринский районы. В Давлекановском, Альшеевском и Белебеевском районах есть кумысодельни, но они свою продукцию почти полностью поставляют только в санатории.

Чтобы кумыс хранился долго, его нужно разливать в стеклянную тару. Фото: vk.com/den.umutbaev

ПРОБЛЕМА БРЕНДА

В 2010 году в России впервые ввели ГОСТ на кисломолочный напиток кумыс. Если состав продукта не соответствует четким требованиям, то называться «кумыс» он права не имеет. В крупных супермаркетах в Уфе, например, из шести-семи бутылок от разных производителей на прилавке, так называться может максимум один.

А все потому, что в крупных сетях продают кисломолочный напиток на основе коровьего молока, а на этикетке меняют одну букву в названии или пишут, что это «кумысосодержащий» напиток. Оказывается, в этом и заключается проблема бренда.

Как к такому «засилью» ненастоящего кумыса относятся сами фермеры-производители этого напитка? Денис Умутбаев отмечает, что тот факт, что на рынке стало много контрафакта, даже немного помогает фермерам продвинуть свою продукцию.

- Точек у нас немного, но продукцию там хорошо скупают. Из-за большого количества контрафакта горожане начинают разбираться в том, что такое настоящий кумыс и где его можно купить. В сетевые магазины зайти фермерам не удается из-за условий по объемам – они должны быть большими. Поэтому там напитки из более дешевого сырья, коровьего молока. Прошлым летом мы зашли в некоторые небольшие сети в Уфе, например привозили свою продукцию в «Дворик». Продаем кумыс и на рынке, в том же Булгаково, - поясняет Денис Умутбаев.

Как отмечает мастер кумысного дела, производители настоящего кумыса не ставят задачу продавать его большими объемами и круглый год. Но это вовсе не значит, что фермеры теряют клиентов – ценителей традиционного башкирского кисломолочного напитка в республике по-прежнему хватает.