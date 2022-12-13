Пальчики оближешь! Собираем новогодний стол «в башкирском стиле» за три тысячи

Можно заморочиться и украсить дом в стиле башкирской юрты или поразить гостей игрой на курае, но это уже для продвинутых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже совсем скоро Новый год, и домохозяйки судорожно перебирают записи в кулинарных блокнотиках – чем же удивить своих домочадцев и при этом сэкономить. Традиционно перед праздниками цены в продуктовых магазинах неумолимо ползут вверх, поэтому нужно очень постараться, чтобы не потратить всю зарплату на новогодний стол и не залезть в долги. Некоторые уже решили отмечать Новый год в «советском стиле». А что – дешево и сердито!

Если же вы не любитель обилия майонезных салатов и шпрот, а запеченную курицу стыдно ставить на праздничный стол, то предлагаем вам удивить своих домашних и гостей национальными башкирскими блюдами. Тем более что накрыть новогодний стол вкусными и здоровыми угощениями можно всего за 3 тысячи рублей. Любители бутербродов с красной икрой и оливье – не переживайте! На нашем новогоднем столе найдется место и для традиционных рецептов, но в новой вариации.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ

Начнем с того, что башкирская национальная кухня (даже праздничная) – довольно простая, а все необходимые продукты можно купить на ближайшем рынке. Основная часть расходов занимает покупка мяса – цена на баранину, говядину и гусятину нынче кусается, но, если поторговаться, можно сэкономить пару-другую сотню рублей. Также придется раскошелиться на настоящий мед, потому что с засахаренной жижей из супермаркета настоящий чак-чак не сделать. Всякие деликатесы, вроде казылыка или вяленых гусей, к сожалению, в наш бюджет не списываются, поэтому отложим их до лучших времен.

На рынке можно выбрать свежую говядину и поторговаться Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак, сначала закупим продукты. Для горячего блюда, салатов и выпечки на среднестатистическую семью из 4 человек (двое взрослых и двое детей) нам понадобится килограмм говядины по 580 рублей, полукилограммовый кусочек баранины (не стесняемся попросить продавца на рынке отрезать нужное количество) вытянет рублей на 350. Также нам понадобится куриная грудка по 220 рублей за кг, 2 упаковки яиц – по 60 рублей, банка соленых огурцов по 150 и зеленого горошка по 70 рублей, а также банка сметаны по 45 и упаковка майонеза по 120 рублей. Для десерта и выпечки купим килограмм муки за 70 рублей и полулитровую банку меда на рынке за 220 рубликов. Сезонные овощи не больно ударят по кошельку: килограмм моркови по 22 рубля, пару килограммов картофеля по 23 рублей, репчатый лук по 24 рубля, 2 пучка зелени вытянут еще на 120 рублей.

Обратите внимание, на зеленый горошек сейчас во многих магазинах акция Фото: Яна БАЗЕКИНА

В качестве деликатесов мы предлагаем поставить на стол нарезку из бастурмы: 100 граммов обойдутся примерно в 150 рублей, главное – попросить тонко ее нарезать. Ну и куда же без традиционных бутербродов с икрой – батон по 37 рублей, пачка сливочного масла за 160 и небольшая баночка зернистого лососевого лакомства за 320 рублей (можно найти дешевле по скидкам, главное, не берите структурированную икру, по качеству она недалеко ушла от имитированной). Ну и, конечно, фрукты для детей – пару килограммов мандаринов по 72 рубля и килограмм яблок за 70. Общий итог: 2997 рублей, а если наткнетесь на скидки – будет еще дешевле.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ГОРЯЧИМ

Для начала определимся с горячим блюдом, продукты для которого обычно требуют наибольших затрат. Тут все зависит от ваших предпочтений: можно купить гуся и запечь его целиком в духовке с яблоками, гречневой кашей или просто картофелем. В среднем, гусиная тушка вытянет на 3 килограмма и 1800 рублей, с учетом того, что вы умеете торговаться на рынке и договориться с продавцом отдать вам гусика по 600 рублей за килограмм. Еще рублей 200 прикидываем на гарнир – как раз стоимость пару килограммов яблок или пакет гречки.

Катлама может стать прекрасной заменой традиционным пельменям. Фото: cooku.ru

Если все же 2/3 бюджета только на горячее спускать не хочется, предлагаем вам национальное башкирское блюдо – катламу, которое может стать отличной альтернативой уже приевшимся пельменям. По сути катлама – это паровой рулет из теста с мясным фаршем. Для его приготовления нам понадобится граммов 600-700 баранины, которую надо перекрутить вместе с репчатым луком, полученный фарш выложить на пласты пельменного теста, скрутить в рулет и готовить на пару в течение получаса, после чего подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени.

ВКУСНАЯ ЗАМЕНА МИМОЗЕ И ОЛИВЬЕ

На закуску вместо набивших оскомину Оливье и Мимозы мы предлагаем приготовить салат «Башкортостан». Для его приготовления нам понадобится 400 граммов говядины, 3-4 небольших картофелины, пару соленых огурцов, 200 граммов зеленого горошка, два яйца. Некоторые хозяйки добавляют зеленое яблоко – мол, так сочнее и вкуснее.

Готовить салат просто: мясо, яйца и картофель отварить, остудить и порезать небольшими кусочками. Добавить соленые огурцы и яблоко, порезанные кубиком, зеленый горошек, посолить, поперчить, заправить сметаной или майонезом, выложить на блюдо и украсить зеленью.

Салат «Башкортостан» с легкостью заменит поднадоевший оливье. Фото: kshp-okt.ru

Еще один вариант вкусного, сытного и бюджетного салата с национальным колоритом – салат «Башкирская красавица». В его состав входят свежие шампиньоны (300 г., если есть свои замороженные грибы – вообще чудесно), 500 г куриной грудки, 5 небольших соленых огурчиков и полпучка свежей зелени, а также пара ложек майонеза для заправки.

Для приготовления отвариваем в подсоленной воде курицу и режем ее кубиками. Затем режем на кубики и обжариваем шампиньоны, шинкуем соленые огурцы, добавляем рубленую зелень, заправляем майонезом и перемешиваем. Можно выдавить пару зубчиков чеснока для пикантности.

Также в качестве закуски выставляем на стол тонко нарезанную бастурму и бутерброды с красной икрой и украшаем зеленью.

ПРАЗДНИЧНАЯ ВЫПЕЧКА – УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО СТОЛА

Несомненным украшением новогоднего башкирского стола станут румяные вак-бэлиши или большой бэлиш. Для теста нужно просеять 300-350 г муки, добавить 130 г порубленного сливочного масла и растереть в мелкую крошку. Потом добавить в 250 мл кефира щепотку соды, соединить с мучной смесью и замесить тесто. Для начинки рубим мелим кубиком 300 г сырой подмороженной говядины, 3-4 сырые картофелины и 2 луковицы, солим и перчим по вкусу.

Румяные вак-бэлиши станут настоящим украшением новогоднего стола. Фото: sekreti-domovodstva.ru

Готовое тесто делим на небольшие кусочки, раскатываем их в тонкие лепешки размером с блюдце. В середину выкладываем по две ложки начинки, соединяем края в виде мешочка, при этом оставляя середину открытой. Смазываем наши вак-бэлиши яичным белком и отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, примерно на 20 минут. Для сочности в середине приготовления можно влить в бэлиши по ложке мясного бульона.

ВМЕСТО ТОРТА И «ПАЛЬМОВОГО» ШОКОЛАДА – ЧАК-ЧАК

Конечно, можно отправиться в магазин и купить готовый торт, вот только привкус маргарина и дешевого жирного крема может испортить все впечатление от праздничного застолья, да и печени такая нагрузка вряд ли придется по душе. Можно заморочиться и испечь торт самому, но это отнимает много времени и сил. Мы же предлагаем приготовить национальную башкирскую сладость чак чак – и готовится быстро, и вкус отменный, а главное – экономно.

Самое дорогое, что нам понадобится для приготовления чак-чака – это мед. Лучше отказаться от магазинного сахарного суррогата. На рынке полулитровая баночка цветочного или гречишного меда обойдется всего в 250 рублей, липовый – чуть дороже.

Вместо тортов с маргарином лучше приготовить сладкий и полезный чак-чак Фото: Рустем АХУНОВ

Итак, нам понадобятся 3 яйца, 100 г сливочного масла, 300 мл подсолнечного масла, мука – сколько возьмет тесто, по стакану сахара и меда. Замешиваем пластичное тесто, раскатываем примерно 3 мм толщиной, нарезаем на полоски и режем на квадратики около 3 см шириной. В сотейнике хорошо разогреваем подсолнечное масло и порциями бросаем туда кусочки теста и обжариваем до румяности, после чего выкладываем на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Для медовой глазури смешиваем мед и сахар, растапливаем на водяной бане до полного растворения сахара. В конце формируем на блюде горку из чак-чака и обильно поливаем полученным сиропом и убираем охладиться.

Сразу отметим, что в наш список мы не включали напитки: алкоголь вредит здоровью и стоит довольно дорого, а вместо «химозных» соков и газировок лучше сварить компот из замороженных ягод или фруктов. Ну а завершить праздничное застолье лучше травяным чаем, которое взбодрит и улучшит пищеварение.