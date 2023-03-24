Первый случай в истории здравоохранения Башкирии: 30-летняя женщина стала мамой после трансплантации печени

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Башкирии 30-летняя жительница Стерлитамака стала мамой после трансплантации печени. Это случай первый случай в истории здравоохранения республики, как заявил на своей личной странице в социальных сетях глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

10 лет назад женщина стала замечать у себя желтушность кожи. Она регулярно лечилась у гастроэнтерологов и гастрохирургов в Республиканской клинической больнице имени Куватова. После очередного обследования доктора озвучили неутешительный диагноз – цирроз печени, который развился в результате аутоиммунного гепатита.

Спустя семь лет жительнице Стерлитамака провели ортотопическую трансплантацию, которая, к счастью прошла успешно. Послеоперационный и восстановительный периоды прошли без осложнений, и уже через год женщина захотела стать мамой.

Подготовка к беременности прошла под пристальным наблюдением акушеров-гинекологов и трансплантологов. Роды решено было провести в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

– И вот результат – в феврале пациентка родила девочку, роды прошли без осложнений. На сегодняшний день мама и ребенок находятся дома, – рассказал Айрат Рахматуллин.