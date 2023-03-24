«Услуги подборщиков перестали казаться дорогими»: перекуп рассказал, что происходит на авторынке Уфы весной 2023 года

Спрос на подержанные иномарки в Башкирии остается на прежнем уровне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди жителей Башкирии, желающих купить автомобиль, по-прежнему пользуются популярностью подержанные иномарки.

Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» участник авторынка Дмитрий А., самые ходовые на данный момент модели автомобилей с пробегом – это «Hyundai Solaris», KIA сразу нескольких моделей и с недавних пор «Ford Focus».

- Новые иномарки тоже покупают, в основном благодаря привозу по параллельному импорту. Основной транзит идет через Казахстан и Беларусь. При нынешнем курсе доллара это достаточно выгодно. К тому же можно растаможить машину в странах Таможенного союза, в том же Казахстане, Киргизии или Армении, - поясняет продавец.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА АВТОРЫНКЕ

Как отмечает Дмитрий А., с недавних пор многие действующие в Уфе и Башкирии автосалоны вынужденно переориентировались на другие способы заработка.

- Поскольку официальные дилеры не могут позволить себе продажу машин по параллельному импорту, так как это, скажем так, официально запрещено, то они переориентировались либо на китайский автопром, либо используют трейд-ин. То есть покупают подержанные машины у частников и продают их с наценкой. Цены на автомобили выросли, но существует психологическая отметка, выше которой покупатель просто не готов платить. Проще говоря, до бесконечности тот же «Hyundai Solaris» дорожать не будет, так как есть максимальная цена, за которую его готовы купить. Будет выше – никто не купит, - рассказывает Дмитрий А.

Еще одна тенденция на авторынке в Башкирии, на которую обращает внимание продавец связана с так называемыми автоподборщиками. Это люди, оказывающие услуги по поиску и оценке состояния подержанного автомобиля перед покупкой.

- Раньше люди рассуждали, что лучше сами найдут подходящий автомобиль, чем платить за автоподбор 20-30 тысяч рублей. Сейчас стали грамотнее подходить к покупке машины и услуги подборщиков перестали казаться такими уж дорогими, - пояснил продавец.

При этом, как отметил Дмитрий, среди покупателей в Уфе набирает обороты китайский автопром и не падает спрос на отечественные машины.

- Российские машины, типа Lada Vesta, часто покупаются, в основном, по различным госпрограммам. Потому что их стоимость не соответствует качеству и надежности, если сравнивать с иномарками, - говорит продавец.

Большинство автосалонов в республике переориентировались на трейд инн и продают машины с пробегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АВТОПАРК БАШКИРИИ

Мы изучили статистические данные ГИБДД за 2022 год и выяснили, что почти на каждого второго жителя Башкирии приходится одно транспортное средство. Всего в прошлом году в республике насчитывалось более 1,962 млн средств передвижения. Сюда входят как легковушки, так и большегрузы, автобусы и спецтехника.

Простым жителям республики принадлежат более 1,815 млн единиц транспорта, 6054 у индивидуальных предпринимателей, более 141 тысячи принадлежат различным фирмам и 37,5 тысячи находятся на балансе региональных и местных властей. По данным ГИБДД, на территории Башкирии в прошлом году на учете значилось 744 транспортных средства, принадлежащих иностранцам.

Что касается количества конкретно легковых автомобилей, то всего по данным за 2022 год их в Башкирии насчитывалось 1,653 млн. Во владении физлиц находится 1,597 млн легковушек, у ИП всего 777, еще 54 748 принадлежат организациям, а 18 759 легковых автомобилей на балансе у региональных и местных властей.

Грузовых автомобилей по Башкирии за прошлый год насчитали 86 202. Организациям принадлежат 37 940 единиц, органам власти – 6 876, а еще 4 649 тысяч единиц в личном владении. К слову, среди большегрузов машин иностранных марок всего 22,4 тысячи единиц. По данным ГИББД, 7049 из них и вовсе произведены в России, но под иностранными брендами. В 2022 году в республике поставили на учет лишь 217 новых грузовиков иностранных марок возрастом не старше года.

СКОЛЬКО КУПИЛИ ИНОМАРОК

В прошлом году в Башкирии на учете состояли 702 838 иномарок, из которых 655 995 принадлежат гражданам, 46 464 организациям и еще 6 741 транспортное средство в собственности у властей. Из них 266 132 машины относятся к иностранным маркам, но они были собраны на территории нашей страны. К слову, в республике зарегистрировано 74 129 праворульных машин.

В республике в 2022 году было зарегистрировано 84 292 новых иномарки (с момента выпуска прошло не более одного года). Подержанных автомобилей иностранных брендов возрастом от года до трех в республике насчитывалось 48 756, от 3 до 5 лет – 52 702, а от 5 до 10 лет и вовсе более 201 тысячи транспортных средств. Также на учете состояли более 135 тысяч машин старше 10 лет и 180 тысяч старше 15 лет.

Что касается отечественных автомобилей, то в 2022 году на учет в Башкирии поставили более 280 тысяч новых машин возрастом до года. Автопарк возрастом от года до трех составлял более 159 тысяч машин, от 3 до 5 – более 146 тысяч, от 5 до 10 лет включительно – более 512 тысяч автомобилей. В возрасте от 10 до 15 лет отечественных автомобилей на учете состояло более 339 тысяч экземпляров, а старше 15 лет – 524,9 тысяч машин.