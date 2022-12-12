«Сначала не понимали, можно ли прививать онкопациентов...»

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова, врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Чулпан Валиахметова

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова, врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Чулпан Валиахметова рассказала, почему коронавирус так опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями, может ли вакцинация защитить онкопациентов от коронавируса, а также ответила на вопрос, справедливо ли утверждение, что перенесенный ковид в дальнейшем вызывает рак.

- Сколько в республике онкологических пациентов?

- Ежегодно выявляют около 14 тысяч. В целом пул таких пациентов составляет порядка 90 тысяч человек. Структура заболеваемости у мужчин и женщин разная. У мужчин на первом месте рак легкого, рак прямой и ободочной кишки в совокупности. На третьем месте рак кожи и рак предстательной железы. У женщин чаще всего встречается рак молочной железы, на втором месте – рак ободочной кишки, на третьем месте рак кожи. Онкогематологические заболевания (лимфомы, лейкозы, множественная миелома) — на 10-12 месте, они составляют примерно 7-8 % процентов от всех случаев.

- Самые распространенные факторы риска?..

- В патогенезе любой злокачественной опухоли свои факторы риска. Более-менее универсальным фактором можно считать курение. Оно вызывает и рак мочевыводящих путей, и рак легкого, и рак дыхательных путей, и риск рака шейки матки повышает... Борьба с курением – большой пласт работы онкологов.

Также отмечу хронические инфекционные заболевания, так как они истощают иммунную систему человека. Для реализации такого фактора риска нужно много времени и стечение обстоятельств, тем не менее лечение хронических заболеваний – один из надежных способов профилактики онкозаболеваний. Поэтому с очагами инфекций нужно своевременно бороться.

Немаловажную роль играют гормональные нарушения и стрессы. Они нарушают баланс и увеличивают восприимчивость клетки к самым разным факторам. А вообще, все, что может негативно повлиять на генетику клетки (радиация, к примеру), – это фактор риска.

- Как выстроена система оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями?

- Ведущее специализированное учреждение – Республиканский клинический онкологический диспансер. Он оказывает до 70% всей помощи онкологическим больным. В крупных городах республики есть его филиалы, там пациенты также получают инновационную лекарственную терапию. Оставшиеся 30% забирают на себя другие лечебно-профилактические учреждения. Это, в первую очередь, клиника Башкирского государственного медуниверситета и Республиканская клиническая больница. Кроме того, у нас появились центры амбулаторной онкологической помощи – ЦАОПы. По-прежнему работают первичные онкокабинеты.

- Какое влияние пандемия коронавируса оказала на диагностику и смертность от рака?

- Пандемия серьезно изменила диагностику и доступность лечения. Во время изоляции пациенты не посещали врачей без особой надобности, особенно с профилактической целью. Проблемы были и с диспансеризацией. Поэтому сейчас мы прогнозируем всплеск более запущенных форм, а также увеличение потребности в некоторых видах диагностики. Как известно, в 2020 году у нас, по статистике, онкологическая заболеваемость и смертность от рака сократились. Но все не так просто.

Истинная онкологическая заболеваемость не снизилась – мы просто реже регистрировали новые случаи, потому что люди реже обращались к врачам. Что касается смертности, то если до пандемии в 75-79% случаев причиной смерти пациентов с онкогематологическими заболеваниями было само заболевание, то в первый год пандемии больше половины летальности «обеспечила» коронавирусная инфекция. Дело в том, что у пациентов с лимфомой снижен иммунитет, они не могут нормально ответить на инфекцию и бороться с ней. Что, в свою очередь, повышает риск тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.

- Как онкологических пациентов защищали от ковида в начале пандемии?

- Сначала не знали, как повлияет вакцина на здоровье наших пациентов. Когда появились специфические вакцины, только одна из них – «Спутник V» – была не противопоказана онкологическим больным. Активно иммунизировать пациентов мы начали в конце 2020 года. А 2021 год показал, что прививочная кампания у онкологических и онкогематологических пациентов не всегда эффективна. По статистике, после двух последовательно введенных вакцин у 46% онкогематологических больных не вырабатываются антитела.

Фото: Shutterstock

- А что в других группах риска?

- Уже есть данные о том, что вакцинации недостаточно не только онкогематологическим больным, но и пациентам, получающим химиотерапию, пациентам на диализе, пациентам после трансплантации органов, пациентам с системными заболеваниями ревматологического профиля…

- Обширный список… И что делать в случае с такими пациентами?

- В Россию в начале года пришел препарат моноклональных антител. В конце весны этого года он попал в регионы. Практически сразу его начали использовать для доконтактной профилактики дополнительно к вакцине. Результаты были очевидны уже через четыре месяца: пациентов из групп риска стали в 9 раз реже госпитализировать по поводу коронавируса, смертность среди данных категорий больных сократилась в 30 раз.

- Чем антитела в ампуле отличаются от антител, которые вырабатывает организм человека после вакцинации?

- Собственно, вы сейчас эту разницу описали одним предложением. В ампуле – готовые иммуноглобулины, которые реагируют на те белки коронавируса, которые отвечают за проникновение в клетку. В итоге, вирусные частицы нейтрализуются, пациент не заболевает. Если после введения вакцины напряженный иммунитет вырабатывается через несколько недель, то моноклональные антитела начинают работать сразу после попадания в организм.

- А что делать, если пациент из группы риска все-таки заболел?

- Этот же препарат применяется и для лечения коронавируса у пациентов из групп риска, т.к. нейтрализация вирусных частиц в начале заболевания снижает риски тяжелого течения и летального исхода. Если у пациента появились клинические симптомы и анализ на ковид положительный, то препарат необходимо ввести в течение первых семи суток. Вообще, все препараты моноклональных антител устроены таким образом, что чем раньше они вводятся, тем лучше эффект.

- Получается, таких лекарств много?

- Уже много лет моноклональные антитела активно применяются для профилактики и лечения различных заболеваний. Они могут быть высокоспецифичными – то есть, действовать против конкретного вируса или бактерии. Современная медицина позволяет вырабатывать высокоспецифичные антитела, которые реагируют даже не на сам вирус, а лишь на определенный набор белков в его структуре. Препарат, который сейчас используется в России для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, как я уже говорила, действует в отношении шиповидного S-белка в «короне» вируса и активен в течение 6 месяцев.

- Препарат есть в регионе?

- Да, он поступил в конце года, и мы рассчитываем на регулярные поставки. Сейчас лекарство распределяется среди пациентов из групп риска. Лечащий врач выходит с обоснованным предложением о введении лекарства, и его решение должна подтвердить врачебная комиссия.

- Даже в онкологическом стационаре?

- Да.

- Что нужно сделать, чтобы облегчить принятие решения о назначении препарата?

- Ввести его в список ЖНВЛП. Это упростит процедуру.

- Вы сослались на международные исследования, а какие результаты моноклональные антитела показали в республике?

- Сначала мы столкнулись с недоверием, как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Однако у Минздрава России были все основания для регистрации лекарства, так как международные исследования действительно показали хорошие результаты. Получив препарат, мы начали отбирать онкопациентов, которые согласились его вводить. Сформировались две группы по 100 человек. В первой группе дополнительно к вакцинации люди получали моноклональные антитела, во второй группе были только те, кто осознанно выбрал только вакцинацию. В обеих группах пациенты постоянно проходили курсы химиотерапии, в том числе высокодозной.

В группе, где моноклональные антитела не вводились, в течение 4 месяцев заболели ковидом 59 человек из 100. Среди тех, кто получил препарат, заболели только 5 человек. Коронавирусная инфекция может протекать тяжело, в виде пневмонии, или с клиникой легкого респираторного заболевания. Мы посмотрели и эту статистику. В группе получавших препарат клиническая картина ОРЗ развивалась в 7 раз реже, чем в группе без моноклональных антител: 3 случая против 20. В группе, где препарат не вводился, в ковид-госпитали попали 39 человек из сотни, где вводился — только 3.

Теперь об общей летальности. В группе без моноклональных антител за 4 месяца погибли 30% больных, примерно в половине случаев причина смерти — коронавирус. Среди тех, кто получил препарат, за первые 4 месяца умер только 1 пациент. Причина смерти — лимфома. То есть, основное заболевание.

- Почему коронавирус так опасен для онкопациентов?

- Онкологическое заболевание косвенно указывает на то, что у пациента уже есть сбой в иммунной системе. Если опухолевая клетка вышла из-под контроля — с иммуннитетом не все в порядке. Среди онкологических больных 75 % еще и получают противоопухолевую терапию, а 80 % имеют сопутствующие болезни. Все это усугубляет и в совокупности обеспечивает нехороший иммунодефицитный фон, который развязывает руки вирусу.

- Выявлена ли связь между между перенесенным коронавирусом и последующими онкологическими, онкогематологическими заболеваниями?

- Некоторые пациенты жалуются, что онкологические проблемы у них начались после коронавируса. Я в таких случаях говорю, что коронавирус послужил индикатором.

Онкогематологические болезни сами по себе стремительные. А тут еще и срыв в виде коронавирусной инфекции… А может, пациент и получил тяжелое течение коронавирусной инфекции, потому что у него уже было онкогематологическое заболевание. Бремя коронавирусной инфекции еще не изучено. Так что ответ на ваш вопрос врачи смогут дать лет через 5-10. Пока взаимосвязь коронавирусной инфекции и онкологических заболеваний не доказана.

- Как еще защититься от инфекции пациентам из групп высокого риска?

- Продолжать использовать неспецифические методы профилактики: соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, избегать мест скопления людей, поддерживать гигиену рук и слизистой дыхательных путей.