Названа средняя зарплата в самой прибыльной отрасли в Башкирии

Наиболее высокооплачиваемой сферой в Башкирии в 2022 стала добыча полезных ископаемых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего жители Башкирии зарабатывают в отрасли добычи полезных ископаемых.

На днях аналитики агентства РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов России за 2022 год по зарплатам в различных отраслях. То есть составители сначала определили самую доходную сферу, а затем рассчитали среднюю зарплату в ней в каждом регионе. Как оказалось, в 21 регионе страны самые высокие заработки отмечаются в сфере добычи полезных ископаемых.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По данным РИА Рейтинг, в тройке лидеров по средним зарплатам в самых высокооплачиваемых отраслях Москва, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Правда, сферы экономики, где жители этих регионов зарабатывают лучше других, значительно отличаются друг от друга.

Так, например, самые хорошие заработки в Москве отмечаются в банковской сфере. Там средняя зарплата достигает 224 тысяч рублей. На Сахалине больше всего зарабатывают на добыче полезных ископаемых, а в Ямало-Ненецком автономном округе на добыче нефти и газа. Составители разделили добывающие отрасли, отдельно обозначив нефтегазовую.

По версии РИА Рейтинг регионами с самыми низкими зарплатами в наиболее высокооплачиваемых отраслях стали республики Мордовия и Калмыкия и Ивановская область. В пятерку вошли также Псковская область и Алтайский край. Во всех этих регионах самой прибыльной работой стала госслужба.

Средняя работа на госслужбе в Мордовии и Калмыкии составляет 41 тысячу рублей, в Ивановской области 42 тысячи рублей, в Псковской области и Алтайском крае по 43 тысячи рублей.

ЧТО В БАШКИРИИ

Среди всех регионов России по средним зарплатам в самых прибыльных отраслях Башкирия заняла 42 место. Самая высокооплачиваемая работа в республике наблюдается в отрасли добычи полезных ископаемых, а средняя зарплата там достигает 69 тысяч рублей.

Что касается соседних регионов, то в Пермский край занял в этом рейтинге 43 место с средней зарплатой в 68 тысяч рублей в химической промышленности. На 44 строчке оказалась Удмуртская республика со средними доходами в 68 тысяч рублей в добыче полезных ископаемых. Челябинская область заняла 47 место со средней зарплатой в 64 тысячи рублей в сфере научной деятельности.

Остальные соседи Башкирии заняли более высокие места в рейтинге. 38-е место у Татарстана со средней зарплатой в 73 тысячи рублей в химической промышленности, 33-е у Свердловской области с зарплатой в 78 тысяч рублей в сфере IT и связи. Наиболее высокая позиция у Оренбургской области – 28-е место. Самая прибыльная сфера там добыча нефти и газа, где средняя зарплата достигает 81 тысячу рублей.