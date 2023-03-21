Выбор детских летних лагерей в Башкирии очень большой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До лета еще 2 с лишним месяца, но многие родители уже продумывают, чем займутся их дети на летних каникулах. Душный и шумный город и компания гаджетов – сомнительный вариант для качественного отдыха, а уж если нет бабушек и дедушек в деревнях, то остается лишь вариант детских летних лагерей. Изучили самые интересные варианты детского летнего досуга, сравнили цены и узнали про возможность кэшбэка в 2023 году. Кстати, советуем поторопиться. Несмотря, что на дворе всего лишь март, во многие популярные детские лагери на территории, например, Уфимского района уже раскуплены.

Список детских лагерей Башкирии с ценами на 2023 год

ДОЛ «Орленок»

Где: Илишевский район (рядом с деревней Ашманово).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Стоимость смены (21 день): от 35 070 до 37 000 рублей.

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» находится в Илишевском районе, неподалеку от деревни Ашманово. Лагерь пользуется большим спросом у жителей республики, потому что здесь оптимальное сочетание цены и качества предоставляемых услуг. Сам лагерь расположен в довольно живописном месте, в окружении лесов. Для детей здесь тщательно продуман каждый день смены: спортивные состязания, музыкальные конкурсы и викторины, творческие мастер-классы, а также занятия иностранным языком и кружок робототехники. Для занятий спортом тут есть современные игровые и спортивные площадки, а также просторный бассейн.

Фото: vk.com/ilishorlenok.ru

Что касается питания, то в ДОЛ «Орленок» оно шестиразовое: в меню каждый день есть свежие фрукты и овощи, кисломолочная продукция, йогурты и соки.

Цена за путевку составляет от 35 070 (1 и 3 смены) до 37000 рублей (2 смена). Есть возможность воспользоваться региональной субсидией (об этом позже), размер которой составляет 15 361 рублей – при условии, что вы выбираете полную смену в 21 день, а возраст ребенка – до 15 лет включительно.

ДОЦ «Энергетик»

Где: Чишминский район (рядом с поселком Акманай).

Возраст: от 7 до 16 лет.

Стоимость смены (21 день): 53 500 рублей.

Детский оздоровительный центр «Энергетик» также ежегодно пользуется большим спросом у родителей, несмотря на довольно высокие цены на путевки. Лагерь находится в 40 км от Уфы, неподалеку от поселка Акманай. Просторные и уютные спальные комнаты с отдельными туалетами и душевыми рассчитаны на проживание 2-3 человек, поэтому даже самому скромному и стесняющемуся ребенку тут будет вполне комфортно. Большое внимание уделяется тут детскому досугу: помимо ежедневных развлекательных и спортивных мероприятий, в лагере регулярно проводятся различные семинары и конференции – для этих целей тут есть собственный конференц-зал. Также на территории лагеря есть множество оборудованных спортивных и игровых площадок, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, большой бассейн, эстрадная сцена на открытом воздухе и актовый зал со светомузыкой.

Фото: vk.com/doc_energetik_ufa

Питание в «Энергетике» пятиразовое и с использованием натуральных фермерских продуктов: каждый день в меню есть свежие фрукты, овощи, соки.

Стоимость путевки в лагерь за смену составляет 53 500 рублей, при этом на сайте указано, что забронировать путевку можно только при предварительной оплате в 5 000 рублей.

Детский лагерь-санаторий им. А.П. Чехова

Где: Альшеевский район (село санатория им. Чехова).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Стоимость смены (21 день): от 34 900 до 39 900 рублей.

Детский оздоровительный лагерь им. Чехова находится на территории одновременного санатория, поэтому неудивительно, что его основная задача – не только занять досуг на время летних каникул, но и дать ребенку возможность хорошо отдохнуть и восстановиться перед началом учебного года. Например, активному оздоровлению способствует бор из реликтовых сосен и лиственниц, ионизирующие воздух. Спальные комнаты рассчитаны на 2-4 ребенка и оборудованы отдельными душевыми и санузлами. Пятиразовое меню разработано со всем учетом детских потребностей: каждый день дети лакомятся свежими фруктами.

Фото: vk.com/solchehovo

Ну и, конечно, почему лагерь им. Чехова остается одним из любимых у детей – потому что тут действительно весело. Каждая смена в лагере – тематическая (музыкальная, творческая или приключенческая), так что скучно точно не будет. Каждый день ребят ожидают веселые конкурсы, викторины, мастер-классы, а по вечерам – дискотека и традиционный костер под ночным звездным небом.

Стоимость путевки в лагерь за смену составляет от 34 900 (1 и 4 смена) до 39 900 (2 и 3 смены «Музыкальный проект». При оформлении субсидии можно получить скидку.

Детский оздоровительный лагерь «Радуга»

Где: Уфимский район (деревня Николаевка).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Стоимость смены (21 день): 29 244 рублей.

ДОЛ «Радуга» находится совсем рядом с Уфой, и с вычетом субсидии там можно приобрести совсем недорогую путевку на летнюю трехнедельную смену. Главная задача, которую ставит перед собой лагерь – научить ребенка дисциплине, заложить в нем основы здорового образа жизни, а также научить его выстраивать отношения в коллективе сверстников. Для детей ежедневно предлагаются различные мастер-классы и тренинги, творческие занятия и спортивные игры, а также пятиразовое питание и круглосуточное медицинское сопровождение.

Фото: ДОЛ "Радуга" Николаевка

Стоимость путевки на полную смену составляет 29 244 рублей, а с вычетом региональной субсидии эта сумма составит 13 833 рубля.

Английский лагерь «Хилтон»

Где: 150 км от Уфы (на территории ДОЛ «Орленок»).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Стоимость смены (9 дней): 45 100 рублей.

Лингвистический лагерь «Хилтон» больше подойдет для «продвинутых» ребят, который хотят подтянуть свой разговорный уровень, ведь абсолютно все общение в лагере проходит на английском языке. В 2023 году смена будет проходить в 150 км от Уфы, в Альшеевском районе – там уже достраивают комфортабельные спальные и учебные корпусы. За дорогу переживать не надо – автобус, который отвезет ребят и привезет обратно, включен в стоимость путевки. Как уже понятно, помимо развлечений в лагере дети изучают английский язык по уникальной методике «полного языкового погружения». На английском придется разговаривать весь день – в играх, конкурсах, спортивных мероприятиях, мастер-классах и даже на дискотеке. Причем уровень знания языка ребенком неважен, а занятия проходят не в виде скучных уроков, а игр и общения с живыми носителями языка. Шестиразовое разнообразное питание, круглосуточное медицинское наблюдение, музыкальный сборник песен в подарок – также прилагаются.

Стоимость путевки за смену, которая пройдет с 24 июня по 3 июля включительно, составляет 45 100 рублей. Также предусмотрены различные скидки – за ранее бронирование (до 30 марта), одновременное приобретение путевок для 2 детей, акция «Приведи новичка».

Кэшбэк за детский лагерь в Башкирии

А вот федеральной программой кэшбэка на путевки в лагерь, которой активно пользовались родители в 2021 и 2022 году, в этом году воспользоваться, увы, не получится. Впрочем, отчаиваться не стоит, ведь в Башкирии продолжает действовать региональная субсидия.

Как уточнили в пресс-службе правительства Башкирии, с 2010 года в республике действует частичная оплата путевки в период оздоровительной кампании. С 2020 года через портал https://rest.edu-rb.ru любой родитель, проживающий в Башкирии, может подать заявку на получение сертификата в загородный лагерь, состоящий в реестре и расположенный на территории региона. В 2023 году стоимость такого сертификата составляет 15 361 рублей. Оставшуюся же сумму от полной стоимости путевки родитель вносит либо на расчетный счет, либо в кассу лагеря.

Чтобы рассчитывать на сертификат, нужно чтобы соблюдалось одновременно 3 важных условия:

1) Возраст ребенка не должен превышать 15 лет, а сам ребенок – учиться в общеобразовательной организации Башкирии.

2) Выбранный лагерь должен состоять в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Башкирии.

3) Длительность смены – 21 день в период летней кампании и не менее 7 дней в период осенних, зимних и весенних каникул.