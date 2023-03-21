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В МЧС по Башкирии назвали районы и улицы Уфы, которые может затопить в ходе паводка 2023.

Прогноз паводка в Уфе 2023

Метеорологи Росгидрометцентра прогнозируют в Башкирии резкое потепление: с 21 по 29 марта 2023 года в республике ожидается теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 4-7 градусов Цельсия. Благодаря этому вскрытие степных рек в регионе ожидается уже в период с 26 марта по 9 апреля.

По данным МЧС по Башкирии на сегодняшний день угрозы подтопления жилых домов в населенных пунктах нет.

Как отметили в экстренном ведомстве, ели половодье в окрестностях Уфы будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то возможно произойдет подтопление в нескольких районах, деревнях и садовых товариществах.

Список уфимских СНТ в зоне паводка 2023

Во время весеннего паводка 2023 года в Уфе в зоне подтопления могут оказаться садовые товарищества, находящиеся вблизи реки Белая: СНТ и поселок Козарез, СНТ Альбатрос. Вблизи реки Дема это СНТ «Озон», а вблизи реки Уфа СНТ, расположенные в микрорайонах Инорс, Шакша и Максимовка. Паводок может затронуть и СНТ «Зауфимье» около реки Юрмаш.

Какие улицы Уфы может затопить во время паводка 2023

В зоне разлива реки Белая также находятся микрорайон Кооперативная поляна, поселки 3-я пристань, Кузнецовский затон и микрорайоны Нижегородка и Затон, а также улица Серова в Уфе. Также вода может подняться в районе моста через реку Белая в створе проспекта Салавата Юлаева, моста Каменная переправа в створе улицы Пугачева и моста в створе улицы города Галее (Затонский мост – Ред.).

В зоне разлива реки Уфа находятся поселок Дудкино и Пугачевская слобода. В зоне разлива реки Дема расположены СНТ в Демском лесничестве и мост через реку на Демском шоссе.

Не исключается подтопление территории поселка Искино, расположенного рядом с озером Большой Улукуль и улицы Фурманова и Чехова в поселке Максимовка, расположенные рядом с озером Максимовское.

МЧС по Башкирии напоминает, что для прохождения половодья жителям домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, рекомендуется убрать снег со дворов и на прилегающей территории. Также следует очистить канавы и водопропускные трубы и убрать все ценное из подвалов и погребов. Спасатели просят не выбрасывать мусор за забор, чтобы не засорились естественные протоки.

- Подготовьте то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые вам медикаменты, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии.