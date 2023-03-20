Почему в Башкирии четвертый год не могут достроить новую школу

Школу в селе Старый Сибай Баймакского района должны были сдать еще осенью 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Власти обещают в ближайшее время открыть школу в селе Старый Сибай в Баймакском районе Башкирии. Ее строительство затянулось на несколько лет и все это время ученики с 3 по 11 класс ездили на учебу в город. Почему новое здание, рассчитанное на 375 учеников так долго, не могут сдать, разбиралась «Комсомолка».

ЗАТЯЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Село Старый Сибай – один из древнейших населенных пунктов в башкирском Зауралье. Историю села можно отследить вплоть до даты основания - 1663 год. Это более древнее поселение чем, например, соседний город Сибай или Стерлитамак. Жители не только не уезжают оттуда в поисках лучшей жизни, но напротив, переезжают сюда из города. Сегодня у жителей Старого Сибая осталась лишь одна головная боль – уж больно долго строится школа.

На затяжное строительство трехэтажного здания новой школы в селе неоднократно обращали внимание в правительстве республики. Весной прошлого года на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на чиновников министерства строительства именно из-за срыва сроков.

В 2020 году Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство социального объекта с уфимской фирмой «Империя». По итогам аукциона подрядчики взялись построить с нуля школу за 299,6 млн рублей. Сдать должны были осенью 2021 года, но этого не произошло.

В ноябре договор с ними был расторгнут и после повторных торгов тендер выиграла компания «Модуль-М». Стоимость контракта на этот раз составила 216,9 млн рублей, а срок сдачи передвинули на начало учебного года-2022. Новый подрядчик также не уложился в срок и контракт вновь расторгли.

После третьих торгов по одному и тому же объекту контракт заключили с ООО ЗМК «Башеврокуб». Ранее эта организация строила быстровозводимые инфекционные больницы в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах и Сибае. Достроить школу в Старом Сибае они должны были к концу 2022 года, но на начало марта 2023 года объект так и не был сдан в эксплуатацию. Сумма контракта составила 106,4 млн рублей.

Общая стоимость строительства школы приблизилась к 345 млн рублей. Напомним, первоначально стоимость контракта была установлена в 299,6 млн рублей, а основная часть финансирования должна была поступить из федеральной казны. Суммы контрактов во всех трех случаях устанавливал заказчик.

Строительство школы в Старом Сибае проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» в Башкирии. Трижды сорванные сроки ее сдачи влияют на показатели по нацпроектам в республике.

На фото: руины школы в Старом Сибае перед сносом старого здания в 2020 году. Фото: соцсети

ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Как пояснил в беседе с «КП-Уфа» председатель местного сельсовета Сибай Утарбаев, село в последние годы активно застраивается. Именно поэтому наличие школы – жизненная необходимость для сельчан.

- Сегодня у нас прописаны около 3,8 тысяч человек, но живут примерно 4,5 тысячи, многие просто прописаны в Сибае. Село растет на глазах, молодых родителей много, - рассказывает председатель сельсовета.

Новую школу построили на том же месте, где располагалось старое здание. По словам директора школы Старого Сибая Салиха Рафикова, с марта 2019 года все дети, кроме первых двух классов, ездят на учебу в городскую школу №14.

- Новая школа будет на 375 учебных мест, но вместимость можно увеличить и до 400. На сегодняшний день строительные работы завершены, завезли всю мебель, в том числе учебные парты. Осталось только подключиться к электричеству и подключить оборудование в столовой. 3 апреля мы рассчитываем, что ученики начнут учиться в стенах собственной школы, - поделился директор школы в беседе с «КП-Уфа».

ПОЧЕМУ СОРВАЛИ СРОКИ

Жители села Старый Сибай вспоминают, что проблема с местной школой началась очень давно. В старом здании в какой-то момент рухнула одна из стен, а аварийным здание признали лишь спустя много лет. После этого учеников перевели на обучение в город или в местный детский сад и начался процесс строительства нового здания.

Так почему же вновь произошел срыв сроков сдачи объекта?

По словам замглавы Баймакского района по капитальному строительству Алексея Власова, время от времени стройка замедлялась, но насовсем не останавливалась.

- Строительство затянулось, потому что три раза менялся подрядчик. Каждый раз заново проводился аукцион по отбору. В настоящее время строительно-монтажные работы уже завершены, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» замглавы Баймакского района Башкирии.

Как отметил Алексей Власов, в процессе строительства с подрядчиками приходилось разрывать контракты из-за нарушения графиков и срыва срока сдачи объекта.

Почему же контракты с подрядчиками разрывались и власти были вынуждены вновь объявить конкурс на завершение строительства этого важнейшего для Старого Сибая объекта?

По всей видимости, проблемы возникали в связи с тем, что строительные фирмы, ставшие победителями торгов, попросту «не потянули». При подаче документов на участие в госзакупках или, как в данном случае, на строительство социального объекта, любую фирму очень тщательно проверяют.

Так здание школы выглядело еще в сентябре 2022 года. Фото: пресс-служба правительства РБ

По данным сервиса по проверке контрагентов Rusprofile, первый подрядчик строительства школы, ООО СК «Империя» сейчас находится в процессе банкротства. По итогам 2019 года кредиторская задолженность компании составила 74 млн рублей, а чистая прибыль – 0,26 млн рублей. Проще говоря, перед выходом на торги в 2020 году фирма подала заявку, где указала, что долгов у них в десятки раз больше, чем прибыли. Аукцион был выигран, контракт на строительство школы – заключен.

Второй подрядчик, ООО «Модуль-М», показал за 2021 год прибыль в 0,46 млн рублей, а кредиторскую задолженность в 56 млн рублей. То есть второй аукцион выиграла фирма, по сути, мало отличающаяся по финансовому положению от предшественников.

По какому принципу победа присуждалась первым двум подрядчикам, остается лишь догадываться. ООО ЗМК «Башеврокуб» на фоне предшественников сильно отличается и имеет положительные финансовые показатели. Что не помешало им вновь сорвать сроки сдачи объекта. Возможно, что у третьего подрядчика возникли проблемы другого характера. Например, с весны 2022 года резко подорожали стройматериалы.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожие случаи наблюдаются и в других городах и районах Башкирии. Например, в Нефтекамске в прошлом году Управление капитального строительства республики приняло школу на 1226 учеников. Документы были подписаны зимой 2022 года, школьники сели за парты. А как растаял снег, выяснилось, что были допущены серьезные строительные недочеты. В частности, неисправной оказались вентиляция, откуда по весне пошла вода, а также пожарная сигнализация.

Все недоработки были устранены подрядчиком за свой счет, но как вообще заказчик принял такую работу – вопрос открытый. Кстати, нефтекамскую школу также строили по нацпроекту «Образование».

В 2022 году в Учалах завершилось строительство самой большой на данный момент школы в Башкирии. Стоимость контракта составила 766 млн рублей, из них 641 млн рублей потратили из федеральной казны. Подрядчик «Строительное управление №1» до сих пор не привез учебное, светозвуковое оборудование и инженерно-технические средства защиты на сумму порядка 100 млн рублей.

Проще говоря, контракт как бы исполнен, ведь здание построено. Но на самом деле не исполнен, так как «закрыть» его можно только при условии поставки всего оборудования. Подрядчик пояснил, что не доставили и не установили его по причине подорожания.

Похоже, что в Башкирии наладилась нехорошая тенденция при строительстве новых школ. Несколько похожих случаев в разных городах и районах показывают, что властям надо бы разобраться с этим.