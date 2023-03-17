В Уфе начались большие распродажи весенних курток, пальто и кожаных курток

На этой неделе в городе наконец-то началась настоящая весна. Оттепель, плюсовая температура днем, а местами уже проглядывает сочная зеленая травка.

Самое время сменить поднадоевший зимний гардероб на весенний. "Комсомолка" узнала, где в Уфе можно прикупить демисезонные обновки с хорошими скидками и подарками.*

3-этажный меховой центр "МЯГКОЕ ЗОЛОТО"

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 227.

На выбор покупателей более 30 000 товаров из женской и мужской коллекции: текстильные демисезонные куртки, легкие весенние пуховики, пальто, кожаные куртки, плащи и тренчи, коллекция изделий из эко-меха.

А еще – шубы из всех видов меха, дубленки, зимние пуховики, джемперы и огромный выбор аксессуаров.

С 17 по 19 марта включительно в "Мягком Золоте" пройдет грандиозная Закрытая распродажа, попасть на которую можно, назвав на входе в магазин промо-код "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА".*

Только в эти три дня действуют следующие предложения:

- Скидки до 60% на всю зимнюю коллекцию – это более 8 000 шуб и дубленок.

- Реальные скидки до 30% на всю весеннюю коллекцию – это более 5000 демисезонных курток, кожаных курток, пуховиков, пальто. Кстати, при покупке кожаной куртки выбор за вами: получить скидку до 30% или вторую куртку из кожи в подарок.

- Скидка 50% на всю детскую коллекцию верхней одежды.

- Рассрочка на весь ассортимент от магазина без участия банка.

- Подарок каждому, кто придет в магазин.

17 марта "Мягкое Золото" работает с 10:00 до 24:00. Бонусами для всех посетителей в этот день станут участие в праздничном фуршете и бесплатный экспресс-макияж от ведущих стилистов города.

18 и 19 марта время работы – с 10:00 до 20:00.

6-этажный комплекс "ИМПЕРИЯ МЕХА"

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130

Целых 6 этажей выбора женской и мужской верхней одежды. Шубы из норки, овчины (мутон, керли, астраган), соболя, нутрии, куницы, бобра, песца, енота, каракуля, лисы, эко-меха. Дубленки, зимние пуховики, меховые жилеты, пелерины. Огромный ассортимент аксессуаров.

На весну здесь можно присмотреть: текстильные куртки, весенние пуховики, пальто, джинсовые куртки, изделия из натуральной кожи (классические куртки, косухи, кожаные пуховики и пальто), модели из эко-кожи.

Посетите "Империю Меха" с 17 по 26 марта, назовите промо-код "КОМСОМОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ" на входе в магазин продавцу-консультанту и получите доступ к акциям:**

- Специальные цены на весь ассортимент кожаных курток, пальто, весенних курток и пуховиков – всего от 4500 руб.

- Тотальная ликвидация зимней коллекции – шубы из натурального меха и дубленки от 19000 руб.

- Магазинная рассрочка до 36 месяцев.

- 2 подарка за любую покупку.

"Империя Меха" работает ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных.

Для покупателей на автомобиле предусмотрена бесплатная парковка.

Торговый дом "МЕХОВОЙ ДИСКОНТ"

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217а.

Своего рода уфимский "аутлет" – магазин постоянных распродаж верхней одежды – ждет покупателей в здании ипподрома "Акбузат".

Ассортимент представлен пуховиками, кожаными куртками, дубленками, шубами из различных видов меха, легкими весенними куртками, пальто, изделиями из эко-меха.

С 17 по 26 марта по промо-коду "КОМСОМОЛЬСКИЙ ОБМЕН" покупателям доступен трейд-ин – обмен старых вещей на новые.***

Приносите свою старую верхнюю одежду, пройдите ее бесплатную оценку в течение 10 минут и получите скидку до 30% на любую новую вещь.

Менять можно что угодно на что угодно. Например, вы можете сдать шубу, а купить куртку.

Назвать промо-код нужно сразу при входе в магазин.

В "Меховом дисконте" покупателей ждут каждый день с 10:00 до 20:00.

Подробности об организаторе акций: ИП Даутов Н.А. , ИНН 233700135564.

*срок действия: 17.03.2023 г. – 19.03.2023 г., адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 227. меховой центр "Мягкое Золото", назовите промо-код "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" на входе в магазин продавцу-консультанту и получите доступ к акциям:

Скидки при покупке товара до 60%. Размер скидки зависит от выбранного покупателем изделия. Решение о скидке принимает продавец. Рассрочка беспроцентная - предоставляет ИП Даутов Н.А. , ИНН 233700135564. Срок рассрочки до 36 месяцев.

Количество подарков неограниченно.

Подробности по телефону: 8 800 250 72 72.

** срок действия: с 17.03.2023 г. – 26.03.2023 г. , адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130, "Империя Меха", назовите промо-код "КОМСОМОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ" на входе в магазин продавцу-консультанту и получите доступ к акциям:

Рассрочка беспроцентная - предоставляет ИП Даутов Н.А. , ИНН 233700135564. Срок рассрочки до 36 месяцев. 2 подарка за любую покупку.

Подробности по телефону: 8 800 600 58 48.

*** Срок действия: 17.03.2023 г. – 26.03.2023 г., адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217а, Торговый дом "Меховой дисконт". Назовите промо-код "КОМСОМОЛЬСКИЙ ОБМЕН" на входе в магазин продавцу-консультанту .

Обмен старых вещей на новые. Приносите свою старую верхнюю одежду, пройдите ее бесплатную оценку в течение 10 минут и получите скидку до 30% на любую новую вещь. Размер скидки зависит от выбранного покупателем изделия. Решение о скидке принимает продавец.

Подробности по телефону: 8 917 772 53 97.

Реклама. ИП Даутов Н.А

LjN8KbGJ5