«Диагноз стал шоком для нас »: в Башкирии 12-летний мальчик борется с редкой болезнью

Фото: Лиана Ахметова

12-летний Данил Ахметов из города Туймазы всегда был активным и веселым ребенком. Как вспоминает мама мальчика Лиана Ахметова, ее сын никогда раньше даже не болел, не знал, что такое антибиотики. Учеба, бассейн, футбол и игры с друзьями – совершенно неожиданно в привычный распорядок вкрался страшный диагноз «рак крови».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА

Впервые заболел Данил в ноябре прошлого года – врачи выявили у мальчика инфекционный мононуклеоз. И вроде бы заболевание быстро удалось вылечить, но показатели крови продолжали ухудшаться. Стремительно падал уровень гемоглобина в крови, начали опухать лимфоузлы – сначала с правой, а потом и с левой стороны.

- Сына положили в ЛОР-отделение, начали давать антибиотики. Вроде сначала процесс пошел на спад, а потом началось все снова. Уже появилась опухоль на подчелюстных лимфоузлах. Тогда нас отправили в инфекционную больницу, взяли все необходимые анализы крови, но причину так и не смогли установить, - говорит Лиана Ахметова.

После Нового года состояние Данила вроде бы начало улучшаться. В начале февраля он даже отправился с другом кататься с горки, но получил травму.

- Друг успел спрыгнуть, а сын нет – и врезался в елку. Его отвезли в травмпункт, сделали КТ, взяли анализы… Тут сразу же снова начали опухать лимфоузлы. Хирурги искали причину, что же происходит с моим сыном – и лишь когда сделали анализ крови ручным методом, в крови обнаружились бластные (незрелые – Ред.) клетки, - вздыхает мама Данила.

«СЫН ВЕДЬ ДАЖЕ НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ БОЛЕЛ»

Сразу же Данила забрали в отделение гематологии Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Там у мальчика взяли пункцию костного мозга и отправили на исследование в Москву и Екатеринбург, а через 2 недели пришел ответ: острый миелобластный лейкоз.

- Диагноз рак крови стал настоящим шоком для всех нас. Мы не могли поверить, что это случилось именно с нашим мальчиком, ведь он никогда даже серьезно не болел, - вздыхает мама Данила.

Сначала в больнице Данилу делали «промывку», а потом начали проводить курс химии. Количество бластов в крови было очень большим – более 80 процентов – поэтому химиотерапия сильно отразилась на организме. У мальчика началась тошнота, рвота, появился дерматит и другие неприятные последствия. Сейчас Данил находится в боксе, где ему поднимают показатели крови, которые сильно упали во время «химии».

Тем временем родители мальчика начали искать все возможные пути лечения сына. Выбор пал на зарубежные клиники в Израиле и Турции – туда уже отправили документы и анализы Данила, и со дня на день должен состояться врачебный консилиум.

- Мы прекрасно понимаем, что лечение и обследование в зарубежной клинике будет очень дорогостоящим, а времени, чтобы собрать необходимую сумму, у нас в обрез. Поэтому мы заранее начали сбор средств, чтобы сразу вылететь в клинику, как только получим приглашение. Но нам очень нужна помощь, одни мы не справимся с нашей бедой, - говорит Лиана Ахметова.

Если и вы хотите помочь маленькому мальчику поскорее справиться с его болезнью и вернуться к друзьям и учебе, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(987)490-64-81 (получатель Ахметова Лиана Минивалиевна).