В Уфе наградили победителей конкурса «Клиника года 2022»

Среди более 50 больниц и медицинских центров, соревновавшиеся в 25 номинациях, лучших выбрали сами пациенты. Фото: Булат Гайнетдинов

На днях в ресторане гостиницы «Башкирия» в Уфе прошла очередная, шестая по счету церемония награждения победителей интернет-голосования «Комсомольская Правда - Уфа» «Клиника года 2022». Награды получили лучшие медицинские учреждения республики, за которые голосовали читатели «Комсомолки».

Фото: Булат Гайнетдинов

С февраля по август 2022 года в народном голосовании приняли участие более 154 тысяч читателей. Среди более 50 больниц и медицинских центров, соревновавшиеся в 25 номинациях, лучших выбрали сами пациенты. Таким образом, дипломы «Клиника года-2022» получили медицинские учреждения, чей высокий уровень признали обычные жители республики.

Партнером подведения итогов конкурса «Комсомольской правды-Уфа» «Клиника года-2022» стал фитнес-клуб World Class Уфа.

World Class Уфа - это фитнес премиум-класса с неограниченными возможностями: самые эффективные и популярные в мире фитнес-программы, тренажёрный зал с оборудованием от ведущих мировых производителей, бассейн, команда профессиональных тренеров, а также участие в светских и спортивных мероприятиях, тренировках на свежем воздухе и даже путешествиях.

Фото: Булат Гайнетдинов

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

С приветственным словом к собравшимся главным врачам и администраторам медицинских центров, заведующим поликлиник и руководителям стоматологических клиник обратилась директор «Комсомольской правды-Уфа» Елена Романова.

Фото: Булат Гайнетдинов

- Сегодня здесь собрался весь свет практической медицины Башкирии. Каждый год нам подкидывает все более сложные новые испытания, и этот не стал исключением. Профессия врача – это и так каждодневный риск собственным здоровьем, а теперь вы трудитесь на самых опасных участках.

Конечно же, с самых первых дней борьбы с коронавирусом вы уже фактически были на передовой. С тех самых пор оттуда и не выходите. За последние годы профессия врача становится самой главной в нашем обществе. Быть врачом – настоящая гордость. Сама система здравоохранения при этом модернизируется и становится более современной: укрепляется материально-техническая база, строятся новые учреждения, больницы наполняются современным оборудованием. Мы все непременно выйдем из непростых испытаний окрепшими и с уникальным опытом и компетенциями.

Фото: Булат Гайнетдинов

Медики всегда готовы к новым вызовам и всегда придут на помощь тем, кто в ней нуждается. Именно на плечах сплоченной и самоотверженной работы врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров держится вся наша республика. Не устанем говорить вам за это спасибо, - обратилась Елена Романова к победителям и призерам конкурса «Комсомольской правды-Уфа» «Клиника года-2022».

Фото: Булат Гайнетдинов

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

После приветственного слова началась непосредственно церемония награждения победителей и призеров народного голосования читателей «Комсомолки» «Клиника года-2022». Памятные дипломы в основных номинациях получили представители лучших медицинских учреждений Башкирии.

В номинации «Лучшая многопрофильная клиника», победу одержала Городская клиническая больница № 21 г. Уфа. Медучреждение было также признано призером в таких номинациях, как «Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата», «Лучшая клиника в сфере ортопедии и травматологии», «Лучшая ЛОР клиника».

Заслуженные по итогам народного голосования награды получил главный врач ГКБ №21 Ринат Нагаев.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» стала Городская клиническая больница № 18 города Уфы. А Республиканский ожоговый центр ГБУЗ РБ ГКБ № 18 города Уфы стал призером в номинации «Лучший специализированный медицинский центр». Дипломы из рук директора «Комсомольской правды-Уфа» получил заведующий ожоговым центром Руслан Гиматдинов.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером номинации «Лучшая многопрофильная клиника» стала Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова. На вручение диплома прибыла заместитель главного врача Чулпан Валиахметова,

Фото: Булат Гайнетдинов

Также Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова стала призером в номинациях «Лучший роддом Башкирии» и «Лучшая клиника в области нейрохирургии».

В номинации «Лучший специализированный медицинский центр» в народном голосовании одержала победу Республиканская клиническая инфекционная больница. Диплом получила заместитель главного врача Айгуль Галиева.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером номинации «Лучший специализированный медицинский центр» стал Республиканский клинический онкологический диспансер. Диплом получил главный врач Адель Измайлов.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая детская государственная больница» победила Республиканская детская клиническая больница». Для вручения диплома на импровизированную сцену поднялся главный врач Рустэм Ахметшин

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая детская государственная больница» стала Городская детская клиническая больница № 17 города Уфа. Победителем в номинации «Лучшая клиника города с населением до 200 тысяч человек» стала ГБУЗ РБ Городская больница города Салават. Диплом получил главный врач Ильшат Яппаров.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая клиника города с населением до 200 тысяч человек», заняв второе место, стала Городская больница № 1 города Октябрьский.

Призерами в номинации «Лучшая клиника города с населением до 200 тысяч человек», стала также Городская больница Нефтекамска.

В номинации «Лучший роддом Башкирии» победу одержал Родильный дом № 3 города Уфа. Диплом и народное признание читателей «Комсомолки» получила главный врач Зухра Гурова.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучший роддом Башкирии» стала Городская клиническая больница № 8 г. Уфа. Диплом получила заместитель главного врача Язиля Шевченко.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая частная многопрофильная клиника» победу одержал медицинский холдинг «ПроМедицина». Диплом получила генеральный директор Светлана Погорецкая.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призерами в номинации «Лучшая частная многопрофильная клиника» стали также Клинический Госпиталь ГК «Мать и дитя» в Уфе и Сеть клиник для взрослых и детей «МЕГИ».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

В следующей части церемонии директор «Комсомольской правды-Уфа» Елена Романова вручила специальные, индивидуальные награды от редакции издания.

«За высокий профессионализм и инновационные методы борьбы с онкологическими заболеваниями» - диплом получил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Адель Измайлов.

«За профилактику и новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний» диплом присуждается главному врачу Республиканского кардиологического центра Ирине Николаевой.

«За высокие достижения в научно-исследовательской деятельности» диплом получает ректор «Башкирского государственного медицинского университета», профессор Валентин Павлов.

Диплом в номинации «За сохранение жизни и здоровья матери и ребенка» присуждается главному врачу Республиканского клинического перинатального центра Игорю Засядкину.

«За профилактику и энергию в борьбе с самыми опасными инфекциями» диплом получил главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Фото: Булат Гайнетдинов

«За поддержку и профессиональную помощь людям в тяжелое эмоциональное время» диплом присуждается главному врачу Республиканской клинической психиатрической больницы Тагиру Гизатуллину.

Главному врачу Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Шамилю Булатову присужден диплом в номинации «За чуткий и внимательный подход к каждому пациенту».

Фото: Булат Гайнетдинов

Диплом в номинации «За оперативность и готовность прийти на помощь в любую минуту» присужден главному врачу Городской клинической больницы Демского района города Уфы Фанилу Шамигулову.

«За быструю и точную диагностику даже самых редких недугов» диплом присуждается главному врачу Государственной клинической больницы №13 Булату Гарифуллину.

ЛУЧШИЕ В СВОИХ НОМИНАЦИЯХ

Сразу после вручения индивидуальных наград церемония награждения лучших медицинских учреждений по версии читателей «Комсомольской правды-Уфа» «Клиника года-2022» продолжилась.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая государственная стоматология для взрослых» диплом победителя вручили заведующему стоматологическим отделением при поликлинике №1 ГБУЗ РБ ГКБ № 18 города Уфа Альмиру Насырову.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая государственная стоматология для взрослых» стала Стоматологическая поликлиника № 6 Уфы, диплом получила заместитель главного врача по медицинской части Дина Ахметзянова.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая государственная стоматология для взрослых» стала Стоматологическая поликлиника № 5 Уфы, диплом получила главный врач Татьяна Баширова.

Фото: Булат Гайнетдинов

Победителем в номинации «Лучшая частная стоматология для взрослых» стала Стоматология Dental Hall, диплом получил главный врач Тимур Кабанов.

Фото: Булат Гайнетдинов

Победителем в номинации «Лучшая государственная офтальмологическая клиника» стал научно-исследовательский институт глазных болезней БГМУ МЗ РФ. Диплом получила заведующая организационно-методическим отделом Лия Мурова

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая государственная офтальмологическая клиника», заняв второе место, стал Всероссийский центр глазной и пластической хирургии. Диплом получил проректор по лечебной работе БГМУ Анвар Бакиров.

Фото: Булат Гайнетдинов

Победителем в номинации «Лучшая частная офтальмологическая клиника» стали Центры лазерного восстановления зрения «OPTIMED».

С отрывом всего в 6 голосов или в одну десятую процента второе место в номинации «Лучшая частная офтальмологическая клиника» занял Офтальмологический центр РИА-Медоптик. Диплом получил директор центра Рашит Искандаров.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата» победу одержал Центр доктора Бубновского. Диплом получили директор Рустем Сафиуллин и главный врач Руслан Ахкямов.

Фото: Булат Гайнетдинов

Центр доктора Бубновского стал так же призером в номинации «Лучшая клиника в сфере ортопедии и травматологии».

В номинации «Лучшая клиника по лечению варикозной болезни» победила Клиника современной флебологии.

Победителем в номинации «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» стала Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова. Диплом получила заместитель главного врача Чулпан Валиахметова. РКБ так же стала победителем в номинации «Лучшая ЛОР клиника».

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» стала лаборатория «Медис», диплом получила заместитель директора Алина Мулюкова.

Фото: Булат Гайнетдинов

Еще одним призером в номинации «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» стала Клинико-диагностическая лаборатория «ЛораК».

В номинации «Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг» победила «Клиника врачебной косметологии на Энгельса». Диплом получила директор клиники Наталья Михайлова.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая детская поликлиника» победу одержала Детская поликлиника № 4 города Уфы. Диплом получила главный врач Алена Домбровская.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника в области нейрохирургии» победила ГБУЗ РБ городская клиническая больница №1 города Стерлитамак. Диплом получил заведующий отделением нейрохирургии Эдгар Хадыев.

Фото: Булат Гайнетдинов

Призером в номинации «Лучшая клиника в области нейрохирургии» стала Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы. Диплом получила главный врач Ирина Карамова. Она же получила диплом за победу в номинации «Лучшая клиника в сфере ортопедии и травматологии».

Фото: Булат Гайнетдинов

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфа так же стала победителем в номинации «Лучшая поликлиника для взрослых с дневным стационаром».

Победителем в номинации «Лучшая клиника в области урологии» стала Городская клиническая больница № 8 Уфы.

Победителем в номинации «Лучшая поликлиника для взрослых» стала Поликлиника № 50 города Уфа. Диплом получила главный врач Гульнара Мустафина.

Фото: Булат Гайнетдинов

Так же поликлиника № 50 города Уфа стала победителем в номинации «Лучшая поликлиника для взрослых по медицинской профилактике» и призером в номинации «Лучшая поликлиника для взрослых с дневным стационаром».

Призером номинаций «Лучшая поликлиника для взрослых» и «Лучшая поликлиника для взрослых с дневным стационаром» стала Городская клиническая больница № 5 Уфы. Диплом получил заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Илья Селезнев.

Фото: Булат Гайнетдинов

В номинациях «Лучший детский санаторий с заболеваниями бронхолегочной системы вне обострения», «Лучший детский санаторий для оздоровления больных с социально-значимыми заболеваниями», «Лучший детский санаторий по организации анимационно-досуговой деятельности» победу одержал детский противотуберкулезный санаторий «Толпар». Дипломы получил главный врач Артур Галиуллин.

Фото: Булат Гайнетдинов