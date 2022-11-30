В Башкирии впервые в истории отметят День работников промышленности

Профсоюзная организация работников промышленности в Башкирии насчитывает более 16 тысяч членов

праздник – День работников промышленности. Как известно, наша республика промышленно развитый регион и крупный индустриальный центр, в различных отраслях промышленности здесь трудятся десятки тысяч человек. Их права и интересы успешно и на постоянной основе защищает отраслевой профсоюз.

Сегодня профсоюзная организация работников промышленности охватывает порядка 16 тысяч человек, работающих на предприятиях машиностроительной, оборонной, текстильной и легкой, металлургической, пищевой и строительной отраслей. Членами профсоюза являются также преподаватели и студенты четырех учебных заведений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

В преддверии праздника мы побеседовали с председателем республиканского комитета РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Ириной Исламовой и узнали, как работает профсоюз работников промышленности Башкирии.

- Основные направления деятельности нашей профсоюзной организации – это правозащитная работа, в том числе, заключение отраслевых соглашений и коллективных договоров. Также мы проводим индивидуальные консультации для членов профсоюза и осуществляем контроль за соблюдением трудового законодательства, - говорит Ирина Исламова.

Как отмечает профсоюзный лидер рескома РОСПРОФПРОМ-Башкортостан, организация осуществляет контроль за условиями и охраной труда на предприятиях. Как известно, половина работников отрасли трудятся в условиях, где имеются вредные для здоровья факторы.

- Кроме того, мы обучаем профсоюзный актив, занимаемся вопросами оздоровления, активно взаимодействуем с работающей молодежью, проводим конкурсы профессионального мастерства. В рамках республиканского конкурса «Мастера Башкортостана» мы являемся организаторами конкурсов «Лучший метролог», «Лучший стандартизатор», «Лучший сварщик» и «Лучшая швея». Во всех очень приличные призовые фонды, а победители могут повысить свой разряд. А это, в свою очередь, способствует и повышению зарплаты, - говорит председатель рескома профсоюза промышленников Башкирии.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

В качестве примера эффективной работы, Ирина Исламова рассказала, как при непосредственном вмешательстве профсоюза работников промышленности удалось остановить массовое сокращение на одном из крупных машиностроительных предприятий. В начале прошлого года руководство завода уведомило работников о предстоящем сокращении – под него подпадали более половины сотрудников. На грани увольнения оказались более трехсот человек, а предприятие в преддверии собственного 70-летнего юбилея, могло прекратить свое существование.

- Благодаря вмешательству профсоюза, приказы о сокращении были отменены, а уведомления отозваны. Вопрос выносился на заседание республиканской трехсторонней комиссии по трудовым спорам, а также обсуждался на «Промышленном часе» с участием главы региона Радием Хабировым. В итоге, коллектив завода был сохранен, а сегодня на предприятии полная загрузка, оно работает стабильно и на полную мощность. Завод обеспечен заказами на ближайший год, - рассказывает Ирина Исламова.

Раз уж мы говорим о профсоюзе сегодня, то, для чего же необходимо в него вступать?

- Сегодня профсоюз – это единственный способ получить коллективную и индивидуальную защиту по всем вопросам трудового права. Есть возможность получить своевременную и квалифицированную юридическую консультацию. Мы всегда предостерегаем членов нашего профсоюза от обращений к онлайн-юристам, которые могут навредить работнику, - говорит Ирина Исламова.

Кроме того, члены профсоюзной организации могут рассчитывать и на материальную поддержку из кассы взаимопомощи и на путевки в санатории, которые профсоюз предоставляет с хорошей скидкой.

- Подытоживая, профсоюз – это надежная защита и своевременная поддержка в любой жизненной ситуации. В конце концов, это территория возможностей, - отмечает лидер профсоюзного движения работников промышленности Башкирии.