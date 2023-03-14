Аэропорт Уфы анонсировал новое расписание полетов на весну и лето 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт Уфы с 26 марта 2023 года переходит на новое расписание. Собрали все направления, куда можно улететь прямым рейсом из башкирской столицы.

Весенне-летнее расписание полетов в аэропорту «Уфа» будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. В маршрутную сеть входят 52 направления, полеты осуществляют 28 российских и зарубежных авиакомпаний.

Расписание рейсов из Уфы 2023

Весной 2023 года из Уфы можно улететь прямым рейсом в самые популярные для туристов города России. Больше всего рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Различные авиакомпании осуществляют 14 ежедневных вылетов в столицу и 8 ежедневных в Санкт-Петербург.

Из аэропорта Уфы выполняются рейсы в самые популярные курортные города России. Из Уфы в Сочи вылетают 5 ежедневных рейсов, в Минеральные Воды 12 рейсов в неделю и еще три рейса в неделю в Махачкалу. Все авиарейсы выполняют российские авиакомпании.

Рейсы в Турцию из Уфы летом 2023 года

Самое популярное туристическое направление у жителей Башкирии за пределами России – курорты Турции. По данным международного аэропорта, в Турцию из Уфы с 26 марта 2023 года будут отправляться по шесть рейсов в день.

Из Уфы в Анталью, Даламан и Стамбул будут летать воздушные суда как российских, так и зарубежных авиакомпаний. С этого весенне-летнего сезона добавится еще один прямой рейс из башкирской столицы в Бодрум. Подробное расписание авиарейсов будет представлено позднее.

Как пояснили в уфимском аэропорту, из Уфы в Анталью в этом туристическом сезоне авиарейс впервые будет отправляться ежедневно.

Кроме того, весной 2023 года по-прежнему можно улететь прямым рейсом из Уфы в Шарм-эль-Шейх. Воздушные суда египетской авиакомпании будут отправляться из аэропорта имени Мустая Карима дважды в неделю.

Из Уфы весной 2023 года можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты. Согласно расписанию, на туристический сезон предусмотрены 3 рейса в неделю в Шарджу и 7 рейсов в неделю в Дубай.

Рейсы из Уфы в Минск, Ереван и Алматы

В этом туристическом сезоне значительно увеличится количество прямых авиарейсов в ближнее зарубежье и страны Евразийского экономического союза. По данным международного аэропорта Уфы, один раз в неделю будут отправляться авиарейсы в Минск. Несколько авиакомпаний также будут отправлять рейсы из башкирской столицы в Ереван.

Также из Уфы весной 2023 года можно долететь прямым рейсом до Алматы в Казахстане, а летом откроется рейс Уфа-Актау. Две авиакомпании будут осуществлять авиарейсы из башкирской столицы в город Ош в Киргизии.

В Узбекистан из Уфы весной 2023 года можно улететь напрямую в Ташкент – рейсы будут дважды в неделю. В этом году продолжат выполнять рейсы между Уфой и городами Наманган и Самарканд.

В Таджикистан из Уфы также можно будет улететь напрямую в города Душанбе и Худжанд.