В какие города и страны можно улететь прямым рейсом из Уфы зимой 2022 года

В декабре из Уфы обещают запустить прямые рейсы в Таиланд и дополнительные в ОАЭ и Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии замминистра транспорта Руслан Гарипов рассказал, куда можно улететь прямым авиарейсом из Уфы зимой 2022 года. Также власти озвучили планы по открытию новых прямых рейсов из уфимского аэропорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ

По данным Минтранса республики, на сегодняшний день из аэропорта Уфы еженедельно отправляются рейсы по 35 внутренним направлениям. Среди них есть как города Крайнего севера, куда жители Башкирии отправляются на заработки вахтовым методом, так и курортные города и столицы.

В частности, для вахтовиков действуют прямые авиарейсы из башкирской столицы в Бованенково (Ямало-Ненецкий АО – Ред.), Игарку, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Надым, Нижневартовск, Норильск, Ноябрьск, Сургут, Салехард, Саббету (ЯНАО), Талакан, Усинск и Ханты-Мансийск.

Кроме того, из Уфы есть прямые внутренние рейсы для туристических и деловых поездок в крупные города России. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга это Астрахань, Грозный, Братск, Иркутск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Челябинск и Ямбург. Некоторые из рейсов как в районы Крайнего севера, так и другие регионы страны появились только в этом году.

Из Уфы можно добраться и до южных курортных городов России. Прямые рейсы летают по три или четыре раза в день в Сочи, Минеральные воды и Махачкалу.

Как отметил замминистра транспорта, власти Башкирии в следующем году планируют связать Уфу авиасообщением со всеми городами миллионниками. В этом году полеты выполняются в 12 из 14 таких мегаполисов.

- Также прорабатывается вопрос об открытии в 2023 году новых рейсов во Владикавказ, Мурманск, Кемерово и Томск, - заявил Руслан Гарипов.

РЕЙСЫ ЗА РУБЕЖ

На сегодняшний день из Уфы на регулярной основе летают прямые авиарейсы в Турцию (Анталья и Стамбул), ОАЭ (Дубай), Азербайджан (Баку), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Узбекистан (Наманган, Ташкент, Ургенч). Из всего зарубежного пассажиропотока эти рейсы занимают половину.

Также 35% пассажиропотока занимают по три еженедельных чартерных рейса из аэропорта Уфы в Хургаду (Египет) и три аэропорта в Турции: Стамбул, Анталья, Даламан. А еще 15% от общего числа пассажиров, отправляющихся за границу из башкирской столицы, летят в казахстанские города Астану, Алматы и Актау, а так же в Ереван (Армения) и в киргизские города Бишкек и Ош.

Власти Башкирии обещают, что уже в декабре откроются чартерные рейсы в Таиланд (Пхукет), дополнительные рейсы в ОАЭ (Шарджа) и в Египет (Шарм-эль-Шейх). А на 2023 год и вовсе прорабатывается открытие новых авиарейсов из аэропорта имени Мустая Карима в Китай (Урумчи), Израиль (Тель-Авив), Беларусь (Минск), Узбекистан (Самарканд).

В свою очередь, директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев отметил, что некоторые рейсы из башкирской столицы за рубеж получится запустить не ранее марта 2023 года, как, в частности, авиарейс «Уфа-Самарканд».

- По Минску мы рассчитываем к началу мая начать это направление. Вопрос коммерции до сих пор прорабатывается. В отношении Израиля политический вопрос, в части межправительственного соглашения. Сейчас он уточняется, - заявил директор уфимского аэропорта.

Глава Башкирии подчеркнул, что задача республиканский властей на данный момент – чтобы жители региона могли выезжать из Уфы на самые популярные направления. Как внутренние, так и зарубежные.

- Работа должна быть направлена на то, чтобы каждый раз увеличивалось количество международных рейсов. Это непростая история – с семьей едут в Москву, там пересадки и так далее. Но нам надо прямые [рейсы] увеличивать, - отметил Хабиров.