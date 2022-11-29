В Башкирии будут судить мужчину, который 17 лет назад зарубил отца топором

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Житель Мелеузовского района обвиняется в том, что, будучи школьником зарубил своего отца и закопал его тело в железном ящике в огороде. Почти 17 лет мужчине удавалось хранить свою тайну, пока он случайно не проболтался о ней своему знакомому, а тот уже обратился в полицию.

УДАРИЛ ТОПОРОМ И ЗАКОПАЛ В ОГОРОДЕ

Как сообщили в следственном комитете Башкирии, эта жуткая история произошла еще в апреле 2005 года. 14-летний парень из села Зирган прогуливал школу, о чем узнал его отец. Вот только воспитательная беседа с сыном закончилась совсем неожиданно: взбеленившийся отпрыск схватил топор и несколько раз ударил отца по голове, после чего засунул его тело в железный ящик и закопал его в огороде. На все вопросы родственников парень только пожимал плечами – мол, понятия не имею, куда подевался отец, наверное, ушел из семьи.

Впрочем, спустя 3 года подросток все же признался матери и младшему брату, что на самом деле случилось с отцом. Удивительно, но домочадцы не стали обращаться в правоохранительные органы. Зато у семьи появилась новая история – мол, мужчина задолжал много денег, вот и скрывается от кредиторов в другом городе.

ПЫТАЛСЯ УБИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖЕНУ

Время шло. Отцеубийца женился и уехал с семьей в Санкт-Петербург, вот только вспыльчивый характер снова сыграл с ним злую шутку. В одну их семейных ссор мужчина попытался расправиться с собственной супругой, но та выжила и обратилась в полицию. В итоге дебошира осудили за покушение на убийство. Когда же он вышел из тюрьмы, то снова отправился к бывшей супруге домой, но, как выяснилось, у женщины уже появился сожитель. Как сообщили в МВД по Башкирии, именно ему в ходе распития алкогольных напитков житель Зиргана и открыл свою страшную тайну. Вот только собутыльник, протрезвев, сразу же обратился в полицию.

- Следователями и криминалистами в ходе осмотра придомового участка тело мужчины было обнаружено. Комплексом проведенных судебных экспертиз и следственных действий личность потерпевшего и причина смерти была установлена, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

- Обвиняемый сознался в содеянном и в настоящее время под стражей. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.