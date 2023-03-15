Как безопасно и удобно пользоваться газовым оборудованием: простые и понятные правила для всех

Простые и понятные инструкции по безопасному и удобному использованию газа – в нашем материале.

Использование газа, как известно, намного эффективнее и выгоднее, чем электроэнергии. Газовое оборудование используется в большинстве частных и многоквартирных домов по всей Башкирии. С помощью газа мы каждый день готовим еду, отапливаем наши дома и нагреваем воду. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых котлов, колонок и плит стоит помнить о простых правилах безопасности. О них мы и расскажем.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Первое и самое главное правило безопасности – никогда не оставляйте без присмотра включенное газовое оборудование. Во избежание трагедии категорически запрещается устанавливать задвижки (шиберы) на дымовые каналы, дымоходы и дымоотводы. Ни при каких обстоятельствах нельзя менять конструкцию газовых приборов и самостоятельно ремонтировать.

Ни в коем случае нельзя присоединять дымоотводы газового оборудования к вентиляции, а также пользоваться газом при поломках. Если у вас неисправна автоматика, отсутствует тяга или вовсе ощущается утечка газа – незамедлительно вызывайте специалистов. Нельзя включать электрическую вытяжку при одновременной работе газового котла или газовой колонки, чтобы не было «опрокидывания тяги» в дымоходе.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПАХНЕТ ГАЗОМ

В случае, если вы почувствовали характерный запах бытового газа или заметили, что на газовой плите не горит конфорка, немедленно выключите плиту. Тоже самое касается и газовой колонки – при потухшем фитиле обязательно перекройте подачу топлива. Затем необходимо закрыть кран подачи газа на трубе и открыть все окна.

В этом случае стоит помнить: при запахе газа включать в сеть и пользоваться электроприборами категорически запрещено! Кроме того, в помещении не должно быть источников открытого огня – ни в коем случае не зажигайте его.

Выведите людей и животных из загазованного помещения, сообщите об утечке соседям. После чего уходите в безопасное место и позвоните в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 104 или 040, либо в единую службу спасения по номеру 112.

Помните о том, что при отсутствии тяги или неисправности в дымоходе или вентиляции есть риск отравления продуктами горения. Угарный газ – ядовитое вещество без запаха и цвета. Он вызывает головокружение, головную боль, шум в ушах, одышку, учащение сердцебиения, мерцание перед глазами, покраснение лица, слабость и тошноту. При высокой степени отравления наблюдаются судороги и обморок, а в особо тяжелых случаях человек может впасть в кому.

Если вы обнаружили у пострадавшего эти симптомы, то необходимо незамедлительно обеспечить ему доступ к свежему воздуху и как можно скорее вызвать скорую помощь.

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ

Установку, диагностику и ремонт газового оборудования стоит доверять только профессионалам. Несмотря на кажущуюся простоту устройства ни при каких обстоятельствах не проводите монтаж или ремонт газовых плит, колонок или котлов самостоятельно.

При самостоятельных попытках установить или починить газовое оборудование вы можете нарушить технику безопасности или пропустить утечку газа. Все это может привести к трагедии. Гораздо надежнее вызвать специалистов.

Если вдруг обнаружились неполадки, то первым делом необходимо сначала перекрыть вентиль подачи газа на трубе, а затем, не откладывая, обратиться в организацию, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Номера телефонов и адрес электронной почты указаны в договоре. Можно также обратиться непосредственно в контакт-центр ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по номеру: 8-800-347-88-00.

Всем владельцам и арендаторам жилых помещений на заметку: газовое оборудование раз в год должно проходить техническое обслуживание. С графиками проведения техобслуживания ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Республики Башкортостан можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.bashgaz.ru. Здесь указан месяц, когда к вам должны прийти специалисты.

Будьте осторожны: в последние несколько лет под видом газовиков по квартирам и частным домам ходят представители частных организаций и занимаются навязыванием услуг. Они заявляют, что пришли проводить техобслуживание и предлагают заменить краны или шланги, выставляя за свои услуги значительные суммы. Всегда проверяйте у тех, кто осматривает ваше газовое оборудование удостоверение и обращайте внимание на спецодежду. Если вдруг засомневались, что впустили в квартиру настоящего газовика, позвоните по телефонам 04 или 104.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИГНАЛИЗАТОРА

Простое в использовании устройство, которое рекомендуют установить специалисты в доме или квартире – сигнализатор загазованности. Этот прибор способен уловить превышение концентрации бытового газа (метана) и (или) угарного газа (оксида углерода) в воздухе. Если в помещении превышена норма этих опасных веществ, раздается громкий звуковой и яркий световой сигнал.

Особенно актуально это устройство в ночное время суток, когда у жильцов нет возможности сразу заметить утечку. Нередко фиксировались случаи, когда благодаря сработавшему сигнализатору загазованности удалось предотвратить трагедию. Всем желающим установить прибор дома стоит помнить: монтаж этого оборудования лучше производить со специалистами из организации, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Павел КРАЙНОВ.