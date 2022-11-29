Начало зимы выдастся морозным - запасайтесь теплыми пуховиками и шарфами

Синоптики опубликовали прогноз погоды на зиму 2023 году в Башкирии. Вероятностный прогноз погоды уж появился на сайте Башгидрометцентра, правда, специалисты отмечают, что точность такого прогноза составляет от 63 до 81 процентов и основывается на среднестатистических данных в республике за последние 15 лет. Впрочем, есть и хорошая новость: похоже, каких-то неприятных погодных сюрпризов этой зимой ждать не стоит. За исключением декабря – его-то синоптики обещают весьма морозным.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗИМУ 2023 В БАШКИРИИ

Итак, декабрь. По вероятностному прогнозу температура воздуха в этом месяце ожидается «около и ниже нормы», при этом нормой считается температурный показатель -10,8 градусов. Начало первого зимнего месяца и впрямь выдастся весьма прохладным: в первые две недели столбики термометров по ночам будут опускаться до -20; -25 градусов, а при прояснениях и в горных районах – до -28; -32. Днем если и потеплеет, то ненамного: -12; -17, поэтому заранее доставайте с антресолей теплые пуховики и шерстяные шарфы. Осадков при этом будет ожидаться совсем мало – в основном, сухая злая поземка и гололед.

А вот начиная со второй половины декабря, согласно прогнозу погоды на зиму 2023, в Башкирию придут циклоны, и погода начнет меняться. Во-первых, ощутимо потеплеет – ночью температура воздуха не опустится ниже -7; -15, а днем будет колебаться в значениях -9; -5. В отдельные дни и вовсе уличные градусники покажут нулевую отметку. Все это будет сопровождаться обильными снегопадами, порывистым ветром и плохими погодными условиями на дорогах. Также, по предварительному прогнозу, погода на новогоднюю ночь тоже весьма порадует: всего -5 ночью, -2 днем, и легкий снежок. Примерно такая же погода сохранится и на новогодних каникулах - самое время отправляться гулять по праздничному городу, кататься на горках и коньках или отправиться в лес на лыжную прогулку.

Что касается января, то тут синоптики в своем прогнозе погоды на зиму 2023 в Башкирии обещают, что и количество осадков, и температура воздуха будут держаться в пределах нормы (до -12,5 градусов). Впрочем, в январе 2022 года тоже обещали, что снегопадов не будет, однако, то и дело Башкирия оказывалась завалена снегом, а дворники и снегоочистительная техника не справлялись с огромными сугробами и снежной кашей.

«Около нормы» обещают количество осадков и среднюю температуру воздуха башкирские синоптики и в феврале (до -11,7 градусов), и в марте 2023 года (всего-то -5,1). Полноценная весна в республику придет только в апреле, но за эти месяцы, напомним, прогноз может еще не раз измениться.