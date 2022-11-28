Миньоны и Кисси-Мисси - вот эти персонажи детям реально интересны. Фото: студия "Страна чудес"

Через месяц в Башкирии начнутся новогодние утренники, поэтому родители уже вовсю обзванивают агентства аниматоров, чтобы заказать Деда Мороза на дом в Уфе. В этом году спрос на них особенно высок: в детских садах и школах отменили антиковидные ограничения, свежий ПЦР-тест и сертификат о прививке тоже никто не требует, так что заказы на проведение новогодних утренников начали поступать уже с начала ноября. Выяснили, каких сказочных персонажей чаще всего хотят видеть на своем празднике дети, и во сколько обойдется новогоднее поздравление от деда Мороза в этом году.

«У КАЖДОГО РЕБЕНКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНИК, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАРПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ»

Как рассказала директор Студии праздников «Страна чудес» Регина Биргулиева, в их агентстве уже началась горячая пора. Вот только заказов из школ и детских садов в этом году мало – из-за недавних трагических событий в Ижевске многие школы решили усилить безопасность и запретить вход посторонним людям, включая и аниматоров.

- Впрочем, и тут многие нашли выход. Договариваются с родителями, снимают банкетные залы и проводят утренники там. Конечно, всем детям хочется праздника. Также во многом сказалась и частичная мобилизация, тут уж не до веселья. Мы со своей стороны предусмотрели максимальные скидки для малоимущих семей и с детьми-инвалидами для выездов на дом. У кого совсем нет возможности, но могут выбраться с детьми из дома – для них в Стерлитамаке проводят и бесплатные утренники, - отмечает Регина Биргулиева.

Новый год - это не только дед Мороз. Фото: студия "Страна чудес"

Так в студии «Страна чудес» минимальный ценник на поздравление с аниматорами начинается от 1,5 тысяч рублей на дом и от 2 тысяч – с выездом в школу или садик. Тут вам и поздравление от деда Мороза со Снегурочкой или от любимого героя, и небольшое игровое представление, и услуги фотографа (за отдельную доплату). Чуть дороже обойдутся получасовые и часовые программы с продуманной игровой программой и участием нескольких аниматоров, шоу мыльных пузырей и бумажной дискотекой.

РАЗНЫЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ

Разумеется, что сейчас можно найти совершенно разные предложения на рынке аниматоров. Поэтому заказать Деда Мороза на дом можно как за 200, так и за 5000 тысяч рублей.

- Конечно, есть и Деды Морозы, которые меньше чем за пять тысяч свою пятую точку не поднимут. У всех свои клиенты. Мы, например, стараемся захватить ту часть населения, которые меньше себе могут позволить, чем остальные. Поэтому и цены мы уже не поднимаем года два, потому что понимаем, что доходы и возможности у всех разные, а праздника хочется всем детям без исключения. У каждого ребенка, вне зависимости от зарплаты его родителей, должно быть счастливое детство, - уверена Регина Биргулиева.

«НАМ, ПОЖАЛУЙСТА, СИНЕГО УРОДЦА И ЕГО ПОДРУЖКУ»

Поговаривают, что популярные детские герои, вроде Бэтмена или Человека-паука в России скоро могут оказаться под запретом. Мол, зачем нам равняться на Запад, если у нас и свои герои есть. Былинные богатыри, например. Баба Яга, Леший, колобок, или кто там еще в русских народных сказках водится? Так что постепенно все это новомодное мракобесие будем потихонечку убирать, нечего детскую психику портить…

А что, вполне себе милый Хагги Вагги. Фото: студия "Страна чудес"

- Если честно, вообще впервые про это слышу. А вообще да, самые популярные герои, которых чаще всего хотят видеть дети на своих праздниках – это Хагги Вагги и его подружка Кисси Мисси. И даже на Новый год их заказывают. Родители звонят и вздыхают, мол, нужен не дед Мороз, а «этот синий уродец». Хотя как мне кажется, все эти представления о красоте условные – кому-то и Чебурашка монстром кажется, что теперь – запрещать его? У девочек пони из мультика («My little pony» - Ред.) спросом пользуются, Леди Баг тоже популярный мультперсонаж. У наших аниматоров отличные красочные костюмы, дети в полном восторге всегда остаются, - рассказывает Регина Биргулиева.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ДЕДА МОРОЗА НА ДОМ В УФЕ

Кстати, вопреки всем ожиданиям, цены на столичных аниматоров оказались весьма демократичными. На популярной онлайн-площадке поздравление от Деда Мороза и его внучки можно и за 250 рублей (правда, это будет всего лишь видеопоздравление). В среднем, заказать Деда Мороза на дом в Уфе можно за цену до 2500 рублей за получасовую развлекательную программу. Помимо традиционного поздравления сюда же входят несколько фотоснимков и музыкальное сопровождение, а некоторые включают в цену и шоу мыльных пузырей и дополнительных героев.