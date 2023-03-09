Иногда приходится и спасать человеческие жизни: как работают участковые в Башкирии

Одна из основных задач участкового – прием граждан и помощь в решении их наболевших вопросов. Фото: МВД по РБ

На днях в пресс-центре МВД по Башкирии состоялась совместная с «КП-Уфа» горячая линия с начальником Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковником полиции Динаром Айратовичем Мухметдиновым. В ходе горячей линии главный участковый республики ответил на самые волнующие вопросы наших читателей – что делать, если в подъезде собираются шумные компании, а шум соседского перфоратора не дает уснуть по вечерам, куда обращаться, если крики и драки в соседней квартире стали ежедневной обыденностью.

КАЖДЫЙ УЧАСТКОВЫЙ – НЕ ТОЛЬКО СЛУЖИТЕЛЬ ЗАКОНА, НО ЕЩЕ И ПСИХОЛОГ

Как рассказывает Динар Мухметдинов, он сам начинал свою службу простым участковым уполномоченным в Советском районе Уфы.

- Работал, так сказать, «на земле» 14 лет, поэтому о всех трудностях и обязанностях службы знаю не понаслышке, - говорит глава участковых Башкирии.

Что же входит в основные задачи и обязанности участкового? Начнем с того, что каждым участковым уполномоченным закреплен административный участок, где он следит за правопорядком. Например, не менее трех раз в неделю осуществляет прием граждан, проводит проверку по всем заявлениям и сообщениям, которые поступают на личном приеме или оставляют по номеру 02 или 102 с мобильного телефона. В задачи участкового входит и обход района, посещение по месту жительства наркоманов, алкоголиков, семейных дебоширов, а также лиц, недавно покинувших места лишения свободы. С каждым нужно провести профилактические беседы, а при необходимости – и принять меры административного и уголовного наказания.

Главный участковый Башкирии Динар Мухметдинов в ходе горячей линии ответил на самые волнующие читателей «Комсомолки» вопросы. Фото: МВД по РБ

- Существует нормативный приказ, регламентирующий количество населения, закрепленное за одним участковым. В городских условиях – 3,5 тысяч человек, в сельской местности – один сельсовет, куда входят 5-6 (а то и более) деревень. Конечно, в городах нагрузка несколько выше. Например, Уфа активно застраивается. Появляются новые микрорайоны, да и миграцию населения стоит учитывать. В общем работы всегда хватает, причем довольно напряженной, - говорит Динар Мухметдинов. – Участковый должен не только быть юридически подкован, расторопен и стрессоустойчив, но и обладать талантом психолога, ведь ежедневно приходится общаться с самым разным контингентом.

Всего же в Башкирии за правопорядком на вверенных им административных участках следят более 1200 участковых, среди которых 97 – женщины! Да-да, хрупкие и прекрасные женщины, которых порой боятся и уважают даже больше, чем участковых-мужчин.

- Например, в Каянлыкском сельсовете Бураевского района уже 11 лет за спокойствие и правопорядок отвечает участковый Алмаз Шаехов. А его супруга – Лилия Шаехова – работает участковым уполномоченным в Азяковском и Кузбаевском сельсовете. Лилия Фидарисовна пришла в полицию по стопам своего отца, который тоже раньше работал в Бураевском РОВД, и сейчас не только прекрасно справляется со своими задачами, но и в отдельных профессиональных моментах даже превосходит мужчин! А еще супруги-участковые воспитывают троих детей, - рассказывает майор полиции Динар Мухметдинов.

Всего в Башкирии за правопорядком следят более 1200 участковых. Фото: МВД по РБ

ЕСЛИ СОСЕДИ ЗА СТЕНКОЙ НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ЖИТЬ

На что же чаще всего люди жалуются участковому? Конечно, на первом месте оказались «соседские войны» из-за шумной музыки, громких звуков ремонта, курения в подъездах и на лестничных клетках и прочих неприятных эксцессов, а также семейное дебоширство. Как же удается разрешить все эти споры, и какие меры принимаются в отношении нарушителей?

- Если вы просыпаетесь ночью от того, что соседи за стенкой устроили дискотеку и на просьбы выключить музыку никак не реагируют, стоит вызвать наряд полиции по телефонам 02 или 102, если набираете номер с мобильного телефона. Позже вся информация поступает участковому, который опрашивает жильцов дома, проводит беседу с нарушителем, составляет протокол. И уже в результате материал о нарушении закона «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время» направляется в мировой суд для рассмотрения, а нарушителя ждет штраф, - объясняет главный участковый Башкирии.

То же самое касается и шумного ремонта. Если сосед игнорирует установленные для работ часы и включает перфоратор в 6 утра, а на просьбы дать поспать машет рукой, мол, сроки горят, обращайтесь к участковому. Опять же, он сначала проведет беседу с жильцами дома – действительно ли слышится шум в неположенное время, после чего материал направляется в мировой суд, а рьяный «ремонтник» получает штраф.

- Конечно, бывают и обратные ситуации, когда человек соблюдает все нормы, но его соседям в принципе не нравится шум, поэтому они стучат в дверь, ругаются или даже отключают электричество в щитке. В этом случае сначала стоит попробовать договориться самостоятельно. Например, перед началом работ уведомить всех соседей, что вы будете делать ремонт в строго определенные часы, а если понадобится – войти в положение и не шуметь, например, в обед, когда спит ребенок. Если ничего не помогает, то не стоит скандалить и решать вопросы кулаками. Обратитесь к своему участковому, который побеседует с вашими соседями и объяснит им ситуацию, - объясняет Динар Мухметдинов. – Уверяю, ни одно сообщение без ответа или реагирования не останется.

К алкоголикам, наркоманам и семейным дебоширам приходится наведываться лично для профилактической беседы. Фото: МВД по РБ

Кстати, рассказал глава участковых Башкирии и о том, чем закончилась нашумевшая история с уфимкой, которую атаковали пожилые соседки. Напомним, женщина с двумя детьми недавно переехала в новую квартиру, но столкнулась с тем, что две пенсионерки (мать и дочь) начали ежедневно стучать в дверь, обвинять во всех грехах и пугали детей своими криками и угрозами.

- С бабушками была проведена профилактическая беседа, пенсионерок привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» и оштрафовали каждую на 500 рублей. Проблему удалось быстро разрешить, - отмечает Динар Мухметдинов.

Еще одна частая проблема, с которой сталкиваются жильцы многоквартирных домов – курение соседей на лестничных клетках и на балконах, из-за чего табачный дым идет прямиком в квартиры. И если на увещевания сосед не реагирует, то бороться с вредными привычками стоит с начать с вызова участкового. Профилактическая беседа и штраф убедят курильщика больше не курить в общественных местах.

- Но тут нужно отметить, что если запах табачного дыма попадает в квартиру через вентиляцию, например, если человек курит в туалете или на кухне, то здесь ничего сделать нельзя. Курить в собственной квартире не запрещено законом, - добавляет глава участковых республики.

ПЬЯНИЦА И ДЕБОШИР – ГОРЕ В СЕМЬЕ

К сожалению, очень часто участковым приходится сталкиваться с еще одной серьезной проблемой – семейным дебоширством. Тут речь идет не только о пьяных мужьях, устраивающих скандал, бьющих своих жен и детей. Бывает и что и повзрослевшие дети жестоко обращаются со своими престарелыми родителями: поднимают на них руку и отбирают пенсию.

- Как правило, такие семьи нам известны и состоят на административном учете. Только в 2022 году было поставлено на учет 4885 семейных бытовых дебоширов. В административную комиссию было направлено более 17 тысяч материалов по статье 13.8 КоАП РБ, предусматривающей ответственность за рукоприкладство, ругательства и иные действия, посягающие на здоровье, честь и достоинство членов семьи. Общий размер штрафа, который получили семейные дебоширы, составил более 5 млн рублей, - делится статистикой главный участковый Башкирии. - Очень важно предотвратить серьезные последствия – причинение тяжкого вреда здоровью или даже смерти. Поэтому, как только нам поступает информация о побоях и другом насилии в семье, мы сразу же ставим дебошира на учет по месту жительства, постоянно проводим с ним профилактические беседы. Благодаря тому, что мы усилили работу в этом направлении, число случаев семейного дебоширства, как и число совершенных тяжких преступлений в быту, постепенно начинает снижаться.

Большое внимание уделяется работе с семейными дебоширами. Фото: МВД по РБ

Если же из-за пьяных скандалов и драк страдают маленькие дети, тут уже идет слаженная работа инспектора по делам несовершеннолетних и органов опеки. Участковый проводит профилактическую работу с неблагополучными родителями, уговаривает их обратиться за лечением алко- или наркозависимости, чтобы сохранить семью.

- Есть у нас яркий пример – майор полиции Рамиль Хамитов, который работает участковым в Учалинском сельсовете. Он взял на себя непростую задачу и уговорить всех алкозависимых у себя на участке пройти лечение. Сам лично проводил беседы, рассказывал о вреде пьянства, а если человек соглашался – то лично за руку отводил к наркологу. Итог впечатляет: 15 человек смогли преодолеть свой пагубный недуг, вернулись в семью, устроились на работу и очень благодарны за свое «излечение».

О НАБОЛЕВШЕМ: ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕНИЧЕСТВО

Нет, конечно, в обязанности участкового поиск и поимка телефонных мошенников не входит. А вот предупредить пожилых и очень доверчивых пенсионеров – задача важная! Тем более, что масштаб бедствия впечатляет: только за первые 2 месяца 2023 года в Башкирии было совершено более 30 подобных преступлений, где пострадали, в основном, именно пенсионеры старше 75 лет.

Схема проста: мошенник совершает обзвон, и если в трубке слышит старческий голос, начинает разыгрывать спектакль: то сын\дочь\внук попал в ДТП, и теперь требуется огромная сумма денег, чтобы «замять» дело. А то и «банковский работник» уверяет, что прямо сейчас мошенники пытаются снять все деньги с банковского счета или оформить кредит. Итог один: доверчивый пожилой человек клюет на удочку афериста и отдает ему все сбережения.

- Чтобы предотвратить эти ситуации, мы регулярно проводим поквартирный обход и беседуем с пенсионерами, что нельзя никому доверять – даже если позвонивший представляется вашим родственником, сотрудником банка или даже полицейским или следователем. Положите трубку и перезвоните своим близким – убедитесь лично, что они в порядке. А если вам якобы звонят из банка, обязательно перезвоните на горячую линию вашего банка и сообщите о случившемся, - говорит Динар Мухметдинов.

ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ И СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

А еще, как рассказал начальник Управления организации работы участковых МВД по Башкирии, иногда участковому приходится не только предотвращать преступления, но и спасать человеческие жизни!

Например, все помнят историю, произошедшую в сентябре прошлого года в Кугарчинском районе. Там 1,5-годовалый малыш ползал по дому и случайно провалился в узкую шестиметровую трубу. Перепуганные родители сначала пытались вытащить мальчика самостоятельно, но ребенок просто застрял и не мог даже пошевелиться. На помощь родителям тогда пришел участковый Нагим Шарипов, который помог вытащить мальчика из западни. Отважного полицейского позже наградили за мужество и отвагу, проявленные при спасении жизни ребенка.

А в январе 2015 года бирский участковый Юрий Тимурашев спас пенсионера, который на двое суток стал «заложником» своего дома. Во время обхода участка Юрий Тимурашев вспомнил, что очень давно не видел одинокого престарелого мужчину, у которого нет совершенно никаких родственников. На снегу возле дома не было никаких следов, что тоже было очень странно. Заподозрив неладное, участковый зашел в незапертый дом и на полу увидел обессилевшего пенсионера. Как оказалось, мужчина почувствовал себя плохо – поднялась температура, стали отказывать руки и ноги, но прийти на помощь было некому. В итоге пенсионер почти 2 дня провел без еды и воды и не выжил бы, если бы не помощь участкового. Прибывшие медики забрали мужчину в больницу, где он пошел на поправку.

В ноябре 2015 года участковый в Баймакском районе Айдар Якшигулов спас пенсионера, у которого произошел инсульт. Сначала тревогу забила дочь пожилого мужчины: она сообщила. Что ее отец несколько дней не отвечает на телефонные звонки, но, поскольку сама проживает в другом городе, то проведать его никак не может. Тогда Айдар Якшигулов отправился домой к пенсионеру, но ему никто не открыл. Узнав у соседей, что они сами давно не видели мужчину, участковый вызвал спасателей. В доме они и обнаружили 68-летнего сельчанина, у которого произошел инсульт, а позвать на помощь он не смог. К счастью, пенсионера удалось спасти, а после выписки он не перестает благодарить своего спасителя.

А в Уфе участковый Айрат Байчурин помог 65-летнему мужчине обрести новый дом. Пенсионер жил в одной квартире с 17-летней внучкой, но девушка часто проявляла жестокость и выставляла родственника ночевать в подъезд. После беседы с участковым юная особа сначала образумилась, а потом снова взялась за издевательства над дедом. В итоге Айрат Байчурин помог мужчине подготовить необходимые документы для переезда в интернат для пожилых людей в Дуванском районе.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кстати, а как же узнать – кто именно ваш участковый и где его искать? Для этого вы можете в интернете найти официальный сайт МВД по РБ. Там есть раздел «Ваш участковый \ отдел полиции». В этом разделе вы выбираете свой населенный пункт, улицу, номер дома, и там выйдет вся необходимая информация: кто ваш участковый и его контакты.