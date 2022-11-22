Архитектор построил себе суперкоттедж из материалов с мусорки и пугает им соседей по СНТ

Постройка получилась очень футуристической. Фото: NEXT-TV (Нефтекамск)

Ришат Мингалиев из башкирского Нефтекамска никогда не хотел жить обычной жизнью, и с самого детства заглядывался на обладателей шикарных коттеджей и особняков, а на досуге зачитывался историческими очерками о жизни дворян и аристократии. В этот момент и зародилась мечта – построить для себя многоэтажный дворец, да такой, о котором все вокруг будут говорить. Именно поэтому он поступил на архитектурно-строительный факультет в Уфе и в течение долгого времени постигал азы строительства, чтобы приступить к делу всей своей жизни.

ДВОРЕЦ ИЗ МУСОРА

Небольшой кусок земли в четыре сотки наш герой приобрел в СНТ недалеко от родного города. Часть участка находилась на небольшом возвышении, и он сразу понял – это то, что надо. На таком рельефе постройка будет смотреться еще солиднее и выше.

Самой большой проблемой стал сбор стройматериала. Ришат изначально собирался построить что-то необычное и доказать всем, что крепкий дом можно спокойно возвести из вторсырья, поэтому он категорически не рассматривал возможность покупки чего-то из магазина. Весь проект должен был стать особенным.

Для этого он ежедневно объезжал мусорки по городу и бережно собирал старые оконные рамы, двери, балки и доски. Все это он погружал на свою старенькую «Волгу» и вез на участок.

Реальность превзошла все ожидания – всего в течение нескольких лет постройка достигла высоты в три этажа. Плюс вмешались особенности рельефа, и дом стал выглядеть настоящей громадиной посреди скромных строений в округе.

Внешний же вид здания выдался по-настоящему футуристическим – все покрыто стеклом, практически отсутствуют прямые углы. Визуально это какая-то большая оранжерея. Большое количество окон – это задумка Ришата, так как много солнечного света в доме полезно, а сама конструкция получается воздушной и легкой.

- У меня два этажа и мансарда. Абсолютно все сделано из вторсырья. Люди выкидывают старые рамы и доски как бесполезные вещи, даже не заботясь о правильной утилизации, а всему этому вполне можно дать вторую жизнь. И даже дом построить, что я и доказал своим примером, - гордится собой строитель.

Изнутри же это самый обычный летний дом. Все разбито на комнаты, в которых уютненько расположились диваны и кресла. Между этажами можно передвигаться по установленным лестницам. Все внутреннее убранство тоже было собрано на мусорках.

В руках у Ришата шахматная пешка, а за спиной тот самый дом

А ВОТ СОСЕДИ НЕ В ВОСТОРГЕ

Правда радость Ришата разделяют далеко не все. Соседи по СНТ, мягко говоря, находятся в ужасе. Они обеспокоены тем, что конструкция выглядит хлипкой и уверены, что она представляет опасность и может рухнуть им на головы или загореться в любой момент.

- По нашей просьбе туда с пожарной инспекцией даже приезжали, но у них претензий не возникло! А все потому, что электричества там нет. Я ему так и сказала, что пока я председатель товарищества, свет я туда ни за что не проведу. Это и спасает от пожароопасной ситуации. Обратились также в прокуратуру Нефтекамска от имени всех садоводов, чтобы проверили его на законность, - отмечает председатель СНТ «Нефтяник» Ларина Лохина.

Постройка очень пугает соседей

Все это довело ситуацию до состояния войны. Практически все соседи уверены, что постройка такого дома нарушает законодательство и строить такое было нельзя. Также ему в вину ставят то, что остальной участок совсем заброшен и не облагораживается. Сам архитектор отмахивается и считает это обычной травлей.

- Это неправда. Я же не только стройкой занимаюсь, я сажаю на своей земле и овощи, и зелень. Находимся мы недалеко от довольно большого города Нефтекамска, в пяти километрах. Дом я строил, чтобы была возможность обозревать из мансарды вид на город и окрестности. А еще недавно я подал заявку на включение моего проекта в экологическую программу. Хочу всем рассказать, как построить из отходов дом. Но в администрации города меня не понимают и дали мне срок снести строение до весны. Надеюсь, мы сможет найти с ними компромисс, - говорит Ришат Мингалиев.

В беседе с «Комсомолкой» строитель подчеркнул, что его строение вообще не нарушает никаких строительных норм и правил. В этом у него нет никаких сомнений. Правда власти пока на стороне его противников. Но все штрафы, которые на него накладывают по жалобам соседей, он исправно выплачивает. Никаких долгов за его участком не числится. Какой-либо антисанитарии внутри постройки тоже нет. Это признают и соседи – внутри дома все чисто, а привезенные стройматериалы с мусорки архитектор аккуратно складывает на своем участке.

Стройматериалы для дома аккуратно сложены во дворе

ГЕНИЙ ИЛИ СУМАСШЕДШИЙ?

Все обладатели участков в этом СНТ уверены, что их сосед просто сошел с ума и своими действиями несет опасность для окружающих. Претензии их понятны – дом расположен очень близко к краю участка и вплотную прилегает к дороге. Они боятся, что когда-нибудь кто-то неосторожно кинет там окурок и вся эта конструкция вспыхнет – вид стройматериалов не внушает никому доверия. При этом все почему-то уверены, что строил это все архитектор-самоучка.

На самом деле образование профильное у Ришата Мингалиева есть и такое, которое хорошо котируется в строительной сфере – практически все крупные застройщики Башкирии оканчивали именно этот факультет. Плюс до недавнего времени он возглавлял местную городскую федерацию шахмат, проводил соревнования, находил и открывал новые имена для этой игры, и вообще среди своего круга общения слывет интеллектуалом. Шахматы и архитектура – два главных хобби его жизни.

Вид изнутри

О личной своей жизни Ришат рассказывать не хочет. От близких знакомых удалось узнать, что это человек весьма нетривиального мышления и такой, что если что-то ударило в голову, то готов идти до конца, не обращая внимания на сторонние мнения. Также не раз он рассказывал им, что еще с малых лет всегда хотел жить в деревне в большом поместье. Вот именно такую жизнь на старость лет он себе и строит.

К слову, планы у него вполне реальные – он уже приобрел небольшой соседний участок, в котором собирается построить баню. Какой конфигурации и вида она будет, пока остается большим секретом, но это точно будет что-то совершенно особенное.

МНЕНИЕ

Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «Комсомолкой» рассказал, почему такое сооружение из мусора все-таки незаконно.

- Вообще, это – самовольная постройка. На участках, выделенных для садоводства, разрешается возведение временных конструкций по определенным параметрам. Ну то есть, например, если теплица, то ладно, но она не может быть трехэтажной, к ней есть определенные требования. Есть и строительные нормы, правила. Данное строение им явно не соответствует, что при выезде инспекторами земельного контроля должно быть установлено. Выезжают они по заявлению соседей, - говорит Роман Петров

По словам адвоката, решение о сносе самовольной постройки должны инициировать земельный контроль или прокуратура, смотря куда обратятся соседи. Сначала за наличие на участке этого строения хозяина должны оштрафовать, а если он добровольно не устранит нарушение, то снести эту конструкцию его обяжут по решению суда.

ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

На самом деле случай из-под Нефтекамска далеко не единственный. Умельцев, желающих построить дом из того, что буквально лежит под ногами, хватает повсюду.

1. Так, например, в той же Башкирии строитель-самоучка Салават Гильманов построил дом, используя бутылки и кинескопы от старых телевизоров. Теперь его сверкающий «особняк» стал местной достопримечательностью.

Как говорил сам автор идеи и архитектор-самоучка, при строительстве необычного дома в ход шли зеркала и даже всякий мусор, вроде ивовых прутьев и коряг, которые принесло половодье. Этот микрорайон находится вблизи реки Белая и во время весенней распутицы здешние улицы может запросто затопить талыми водами.

Фото: Тимур Шарипкулов, Уфа1.ру

2. Еще один случай, когда за дело берется человек с фантазией, произошел в селе Феонтисово под Курском. Пенсионер Леонид Сырых за восемь лет полностью перестроил свой дом, обложив его стеклянными бутылками. Поначалу он просто пытался избавиться от постоянно проникавшей в дом сырости и плесени, а затем придумал собственную архитектуру и систему укладки бутылок. Так и получился необычный, красивый и оригинальный дом, где вместо окон как будто средневековые витражи. Правда, основной материал для них те же старые бутылки, которые годами собирал по округе.

Фото: Комитет по культуре Курской области

3. Недалеко от города Якутска есть легендарный дом из металлолома, который по заверениям создателя является самым настоящим замком. Его автор – почетный ученый Виталий Мишнин. По его рассказам, он натолкнулся на книгу Уильяма Голдинга «Шпиль», в которой главному герою является видение от Бога, что ему необходимо воздвигнуть 400-футовую башню со шпилем. С этого момента он понял – вот его предназначение, и начал строить. В планах замахнуться на настоящий шпиль. Основная проблема – надо отпугивать местных ребят, которые так и хотят пробраться внутрь замка.