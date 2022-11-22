Зимой 2022 года в Уфе будет работать 31 ледовый каток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии рассказали, где будут работать катки в Уфе зимой 2022 года.

Катание на коньках всегда было и остается любимым зимним развлечением уфимцев. Для того, чтобы весело провести время на льду вовсе не нужно покупать дорогую экипировку, ски-пасы («проходки» на территорию горнолыжного комплекса) и добираться до самих гор. Небольшие катки, как правило, заливают в местах с большой проходимостью людей, например, у торговых центров или внутри спальных районов. Крупные ледовые катки, наоборот, делают в стороне от жилых домов и магазинов – здесь и аренда территории дешевле и громкая музыка никому не помешает.

Цены на катках Уфы 2022

Пока о конкретных ценах говорить слишком рано. Но, ориентируясь на прошлогоднюю стоимость, можно предположить, что цены на открытых катках Уфы расти не будут – безлимитный проход на лед обойдется в 150-200 рублей, примерно столько же будет стоить и аренда коньков.

Разумеется, что на всех крупных катках в Уфе будут работать буфеты с горячими напитками, выпечкой и прочими вкусностями. Здесь стоит ожидать повышения стоимости – шоколад и кофе стали продавать дороже даже в обычных магазинах. А на катках к стоимости такой продукции добавится маржа продавца. Тем не менее, никто не запрещает взять из дома термос с кофе или чаем.

Расписание катков Уфы 2022

Как правило, ледовые катки в Уфе работают не с самых ранних часов. Обычно они открываются ближе к обеду, и работают до вечера. По будням – до 23 часов, а по выходным и вовсе до полуночи. Иногда организаторы катков устраивают небольшие перерывы для быстрого обслуживания ледового покрытия — это занимает не больше часа.

Некоторые катки в Уфе могут работать и круглосуточно. Например, каток на новой набережной реки Белой. Понятное дело, что посреди ночи тут нельзя взять напрокат коньки или купить чай, но кататься никто не запрещает. Такие правила относятся к неогороженным бесплатным каткам Уфы.

Где открыли катки в Уфе 2022

Всего по данным мэрии в Уфе зимой 2022 появится 31 официальный каток. Они будут как платными, так и бесплатными. Чаще всего бесплатно можно покататься на хоккейных коробках во дворах. Также бесплатным в 2021 году был и большой каток на Набережной реки Белой в Уфе.

Первый каток в Уфе зимой 2022 года откроют в парке Мажита Гафури уже 22 ноября. По будням он работает с 12 до 22 часов, а по выходным – с 10 до 22 часов. Площадь этого катка более пяти тысяч «квадратов». Посетителям здесь предлагают теплые раздевалки и заточку коньков.

По мере открытия остальных катков Уфы мы будем обновлять этот материал.

С точными адресами остальных катков в Уфе можно ознакомиться здесь.

Адреса катков Уфы 2022 по районам

Демский район

Каток СК «Алга» ул. Левитана, 26/1

Каток ул. Центральная, 1/2

Каток в парке «Яркий» ул. Машинистов

Калининский район

Каток на Гастелло ул. С. Богородская, 1

Каток на Гольфстрим ул. Г. Мушникова, 13/4А

Каток в парке «Первомайский» ул. Машиностроителей, 17

Каток на РК «Райский берег» ул. С. Богородская, 53 к. 2

Кировский район

Каток площадь перед Гостиным двором

Каток стадион «Динамо»

Каток в ТЦ «МЕГА» ул. Рубежная, 174

Каток Кувыкина, 39

Пятачок во дворе дома №12/1 по улице Высотная

Пятачок ул. Солнечногорская, 12 во дворе

Каток ул. Набережная , 122

Ленинский район

Каток ЦСП пр. Дружба Народов, 47

Каток «Арт - Квадрат» ул. Чернышевского, 88

Каток ул. Нехаева, 87

Каток ул. Летчиков, 8/2

Октябрьский район

Каток «Олимп» ул. Менделеева, 199/1

Каток на спортивных площадках «ТАН» ул. Р Зорге, 65

Каток «Гагаринский» ул. Ю.Гагарина, 42/2а

Каток на площади у Дворца Спорта ул.Р. Зорге, 41

Каток «Сипайловский» На пересечении ул. Набережная реки Уфа и ул.М.Рыльского

Каток на территории стадиона МБОУ Школа №88 ул. Российская, 171/1

Каток в парке им.М.Гафури Парк им. М. Гафури

Каток в парке Кашкадан Парк Кашкадан

Каток на стадионе БЛ №136 ул. Ю.Гагарина,24 \1

Орджоникидзевский район

Каток (закрытый) ул. А. Невского, 15

Каток (открытый) ул. А. Невского, 17

Советский район

Аграрный университет ул. Айская, 92

Парк им. И.Якутова ул. Ленина, 65/3