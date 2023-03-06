Не могут продавать дешевле, чем закупают: продавец цветов из Уфы объяснила рост цен на букеты

В преддверии праздника 8 марта цены на букеты в Уфе показали значительный рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед празднованием Международного женского дня 8 марта в Уфе резко выросли цены на цветы.

По данным сервиса «Тинькофф Касса» выяснилось, что по сравнению с прошлым годом стоимость подарочного букета цветов в Уфе выросла на 48%. Сейчас аналитики называют среднюю цену на букет в районе 2568 рублей.

Уфа поставила своеобразный рекорд по скачку цен за год и заняла второе место по стоимости букета среди регионов России. Самые дорогие цветы к 8 марта, по-прежнему продаются, в Москве, а вторую строчку заняла башкирская столица, обогнав Санкт-Петербург. В северной столице, например, средняя стоимость букета составляет 2213 рублей.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ

Мы поинтересовались у продавца цветов, почему так происходит. Как пояснила представитель одного из цветочных магазинов Наталья, подтвердить или опровергнуть такой рост цен на цветы за год она лично не может. Но она рассказала об особенностях этого рынка, которые и влияют на итоговую цену.

- Каждый год за две недели до 14 февраля и также перед 8 марта наблюдается повышенный спрос. Особенности таковы, что все магазины в Уфе закупаются у крупных поставщиков, которые и задирают цены. Не могут же магазины продавать ниже закупочной стоимости? В основном, кстати, спрос у наших магазинов на экзотику (экзотические цветы – Ред.), хотя и классические тюльпаны в цене. К слову, те же тюльпаны, как и раньше продолжают завозить из Голландии, в том числе, - пояснила Наталья в беседе с «КП-Уфа».

КАК ПОДОБРАТЬ БУКЕТ

Мы попросили продавца цветов рассказать о том, как правильно подобрать букет для своих любимых женщин. Универсальной техники подбора красивого букета к Международному женскому дню нет, но Наталья специально для читателей «КП-Уфа» дала несколько хороших советов.

- Вариантов подарочного букета к 8 марта сейчас достаточно много. Имеют значение не только сами цветы, но и упаковка. Это и красивые коробки и корзинки, а есть и те, кто предпочитает моно-букеты. То есть, где один сорт, те же розы или тюльпаны. Лучше всего подобрать индивидуальный букет поможет флорист. Поэтому советую обращаться к ним, - отмечает Наталья.

Еще один совет от представительницы цветочного бизнеса – озаботиться подбором подарочного букета заранее.

- Чтобы букет был оригинальным и интересным, лучше всего заказать его заранее. В сам праздник или накануне выбор цветов сильно ограничен. Здесь надо понимать, что в магазинах в это время наплыв клиентов и поэтому флористы смогут помочь только с тем, что останется, - подытожила Наталья.