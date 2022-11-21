В Башкирии вооруженная банда больше 15 лет «кошмарила» таксистов и сжигала их машины

В Башкирии осудили главаря банды вымогателей из Салавата Фото носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии осудили бандита, который вместе со своими подельниками долгие годы держал в страхе местных таксистов и ежемесячно требовал с них «дань» - взамен на безопасность и возможность работы. Правда, приговор суда удивил многих участников этой истории – вымогатель получил всего 5 лет лишения свобода, да и то в виде условного срока.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 90-Х

В глазах окружающих и по многочисленным реестрам Антон С. (имя изменено – Ред.) из Ишимбая – предприниматель. Судя по документам, его фирма занималась оптовой торговлей топливом. А вот кому-то «посчастливилось» узнать его не только как предприимчивого дельца, но и холодного, жестокого, расчетливого преступника, не знающего пощады и готового на все ради своего обогащения.

Как следует из материалов суда, вся эта история началась в Ишимбае еще в далеком 2005 году. Тогда местный житель с «криминальным авторитетом и организаторскими способностями» заскучал по лихим 90-м и решил сколотить банду, чтобы шантажировать местных предпринимателей и вымогать у них деньги. Кроме главаря, в «бригаду» вошли еще четверо местных жителей, которым весьма приглянулась идея легких денег – среди них и Антон С.

Поразмыслив, подельники решили остановиться на местных перевозчиках-таксистах. Своих жертв искали не только в Ишимбае, но и Стерлитамаке и в Салавате. Действовали бандиты довольно жестко и уверено – запугивали, шантажировали, угрожали расправой над близкими и проблемами в бизнесе. Самому Антону С. поручили искать подходящие кандидатуры на «оброк», ежемесячно собирать у них деньги, продолжать морально давить, чтобы жертвы не обратились в полицию, а также подыскивать новых отморозков, которые могли бы войти в банду.

Когда в 2018 году главаря банды задержали и осудили, Антон С. решил, что глупо отказываться от легких денег, и вместе со своим подельником возглавили группировку. Работали всегда по одной схеме: 5 числа каждого месяца в установленном месте встречались со «старшим» таксистом и забирали у него деньги – по 500 рублей с каждого водителя. Несогласным сначала давали время хорошенько подумать, а если угрозы и шантаж не действовали – поджигали автомобиль. Всего за это время подельники спалили 2 автомобиля Daewoo Nexia, принадлежащие таксопарку. А общий объем «оброка» с таксистов в итоге составил почти 10 миллионов рублей.

ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ И ВОЗМЕСТИЛ УЩЕРБ

Впрочем, уйти от закона вымогателям не удалось – всех их задержали и предъявили обвинение в нескольких эпизодах вымогательства в особо крупном размере, совершенном группой лиц и с применением насилия. Удивительно, но сам Антон С. особо не отрицал своей причастности – и даже раскаялся в содеянном и активно содействовал следствию, попутно сдав и всех своих подельников. Также суд учел, что на иждивении у бизнесмена есть маленькие дети, малолетние родители и куча собственных болячек. Кроме того, вставший на путь исправления бандит даже возместил весь ущерб потерпевшим предпринимателям, а те великодушно его простили и на судебном заседании просили, чтобы обидчика не сажали в тюрьму.

В итоге вымогатель получил приговор, на который даже и не рассчитывал.

- На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет, - вынес свое окончательное решение суд.