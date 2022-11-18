Столица Башкирии заняла 22-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. И вот почему!

На ситуацию с общественным транспортом в Уфе горожане жалуются уже несколько лет подряд

Уфа заняла только 22 место в рейтинге городов по развитию общественного транспорта.

Недавно эксперты петербургской компании SIMETRA проанализировали состояние общественного транспорта в 82 городах России и составили рейтинг его качества на первый квартал 2022 года. В итоговой таблице Уфа заняла 22-е место, уступив многим городам нашей страны, которые считаются депрессивными.

Как проводилось исследование, какие плюсы и минусы учитывали аналитики, и почему башкирская столица занимает именно такую позицию в итоговой таблице, в материале «Комсомолки».

КАК СЧИТАЛИ

Согласно отчету SIMETRA, при расчете рейтинга эксперты использовали аж 52 расчетные характеристики для сравнения. В каждом из городов команда из Ассоциации транспортных инженеров изучала качество транспортного обслуживания, разделив все показатели на пять больших групп. Среди них физическая и ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивость развития.

Как отдельно отметили составители рейтинга, Москва и Санкт-Петербург участвовали в исследовании «вне зачета» - из-за особенностей этих мегаполисов. То есть в итоговую таблицу по качеству общественного транспорта за первый квартал 2022 года попали только провинциальные города России.

Разбив показатели качества общественного транспорта на отдельные группы, аналитики оценили практически все, что может касаться работы автобусов, троллейбусов и трамваев. Например, эксперты оценили в каждом из участвующих в исследовании городе площадь покрытия маршрутной сети, близость остановок от общественных мест и крупных микрорайонов и так далее.

Также была дана оценка стоимости проезда, скорости передвижения транспорта и комфортабельность салонов. Кроме того, эксперты оценили экологичность транспорта, его развитие, обновление парка подвижного состава и так далее. По каждому из показателей город получал баллы, которые после суммирования и выдавали общую оценку качества.

Власти добились исчезновения с улиц Уфы автобусов ПАЗ на газу. Фото: Рустем Ахунов

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В исследовании SIMETRA городом с самой качественной системой общественного транспорта на весну 2022 года оказалась Пермь. Вторую строчку занял Новокузнецк, на третьем расположился Екатеринбург. Четвертое и пятое места у Казани и Ижевска соответственно.

В десятку городов России по качеству общественного транспорта по версии SIMETRA вошли также Нижний Новгород (6), Новосибирск (7), Самара (8), Красноярск (9), Кемерово (10).

Худшими городами по качеству транспорта на весну 2022 года стали Грозный (80-е место), Владикавказ (81-е место) и Астрахань (82).

ЧТО В УФЕ

В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Уфа заняла 22-е место. Башкирская столица уступила таким откровенно депрессивным городам, как Саратов (19-е место) и Череповец (12). Из столиц соседних регионов, по версии SIMETRA, хуже чем в Уфе дела с общественным транспортом обстоят только в Оренбурге (73-е место).

Так в чем же проблема общественного транспорта в Уфе? Стоит отметить, что на время ожидания тех же автобусов в городе очень часто жалуются горожане. Даже в районах, которые отдаленными не назовешь. А состояние электротранспорта в городе и вовсе находится в катастрофическом состоянии. Абсолютное большинство трамваев и троллейбусов находятся в аварийном состоянии, либо стоят в гараже и не выезжают на маршрут из-за поломок. О том, что с этим «нужно что-то делать» власти говорят уже более пяти лет. Правда, за это время дальше разговоров не зашло.

Горожане не первый год отмечают катастрофическое состояние электротранспорта в Уфе. Фото: Рустам Максютов

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ

В октябре 2018 года в Уфе по личной инициативе нового главы Башкирии Радия Хабирова стартовала так называемая «транспортная реформа». Прошло четыре года, и многие горожане отмечают, что общественный транспорт стал ходить намного хуже, время ожидания сильно выросло, а из некоторых районов, что называется, стало «не уехать, ни приехать».

Главной задачей реформы что тогда, что сейчас власти Уфы и Башкирии ставили борьбу с нелегальными перевозчиками. Они работали «в черную» и не платили налоги и их правда довольно быстро «убрали». Но вместо нелегалов, рассекающих по всему городу, на те же самые маршруты либо вообще никто не пришел, либо пришли другие перевозчики с в разы меньшим числом автобусов.

Таким образом, казна получила налоги от перевозчиков, а жители города стали чаще пользоваться такси, так как в некоторые районы на общественном транспорте стало невозможно добраться. Яркий пример – остановка транспорта «Железнодорожный вокзал». После начала транспортной реформы оттуда невозможно уехать после 21:00, а в утренний час пик трамваи туда, по всей видимости, вообще перестали пускать.