«Внутри до сих живет ребенок!»: уфимец рассказал, зачем слепил 36 снеговиков у себя во дворе

36 снеговиков за 6 часов? Легко! Фото: Руслан Каримов

Конец февраля отметился снегопадами, из-за которых дворы и дороги превратились в непролазные сугробы. И пока одни, чертыхаясь, откапывали машины из снега или строчили жалобы на отсутствие тракторов, другие решили воспользоваться подходящим случаем, чтобы весело провести время. Например, слепить снеговика – и не одного, а целых 36! Надо же проводить зиму достойно.

РЕШИЛ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ СНЕГОВИКА

Утром 28 февраля жители многоэтажки на улице Революционной были очень удивлены, увидев во дворе целую «армию» снеговиков. Как рассказал их создатель – 28-летний Руслан Каримов – идея пришла к нему в голову совершенно случайно.

- В тот вечер я пришел домой с работы и случайно увидел в соцсетях, что 28 февраля в России отмечается День снеговика. Что ж, почему бы не поддержать идею – тем более, что я за эту зиму не слепил ни одной снежной бабы, а выпавший мокрый снег просто идеально подходил для того, чтобы накатать из него шары. Примерно в 22.30 я вышел на улицу и слепил сначала 12 снеговиков на газоне возле детской площадки. Там они никому не мешают, поэтому я не опасался, что уже с утра он попадут под снегоочистительную технику или лопату дворника. Результат мне очень понравился, поэтому я слепил еще 10 снеговиков. Потом я устал и зашел домой, чтобы передохнуть и погреться. А затем я снова вышел во двор и налепил еще несколько. Всего получилось 36 милых снеговичков из 108 снежных шаров, на создание которых у меня ушло в общей сложности 6 часов, - делится Руслан Каримов.

Соседи оценили креативную задумку веселого парня. Фото: Руслан Каримов

По словам парня, еще в процессе работы соседи выглядывали из окон, улыбались и говорили, что это классная идея. Многим пришлась по душе задумка, поэтому спустя почти 2 суток ни один снеговик не пострадал – все стоят целехонькие, на радость детям и их родителям.

- Вообще я даже не задумывался о том, как долго простоят мои снеговики, не разломают ли их хулиганы. Больше я переживал о том, чтобы снеговик случайно не упал на ребенка (примерная высота снеговиков примерно 1,5 метра – Ред.), поэтому я специально делал устойчивым их основание. Ночь была теплая, некоторые фигуры подтаяли, а потом снова подморозило – и вот теперь все замечательно, - радуется уфимец.

«КОГДА ВИЖУ, ЧТО ЛЮДИ УЛЫБАЮТСЯ – ЗНАЧИТ, ВСЕ НЕ ЗРЯ»

Кстати, веселый и креативный парень уже запомнился уфимцам, когда прошлой весной, нарядившись в костюм тигра, он отправился мыть транспортную остановку на улице Айской. Тогда Радий Хабиров поручил коммунальщикам подготовить город к весне и очистить его от грязи. Вот Руслан и решил внести свой вклад в уборку любимой Уфы. Фотоотчет о проделанной раболте он разместил в соцсетях, сопроводив его шутливой подписью, мол, «Радий Фаритович, чем смог - помог, дальше давайте сами!».

Весной Руслан решил поддержать инициативу Хабирова и отправился мыть остановку. Фото: Руслан Каримов

А под Новый год Руслана вдохновили «затейники», которые украшают дворы снежными фигурами, мастерят поделки для украшения домой и создания праздничной атмосферы. На этот раз парень выбрал остановку общественного транспорта на Кирова и украсил ее очаровательными снежинками и кроликами (куда же без символа наступающего года), которые старательно вырезал своими руками. А после окончания новогодних каникул не поленился и убрал свои творения. Чистота и порядок должны быть везде.

А под Новый год украсил остановку собственноручно вырезанными снежинками. Фото: Руслан Каримов

- Наверное, я сам по себе такой человек. Многие в моем возрасте – уже серьезные люди, которые увлечены только карьерой и зарабатыванием денег. А у меня в душе до сих пор живет ребенок, которому нравится мастерить различные поделки, совершать какие-то веселые и необычные поступки. Это позволяет отвлечься от непростой реальности, которая вокруг нас. Ну а когда я вижу, что мои старания вызывают улыбку у окружающих, то понимаю – не зря старался! – улыбается Руслан Каримов.