Новая технология омоложения и подтяжки лица: микроигольчатый РФ лифтинг

- Добрый день, Наталия Викторовна! В последнее время очень много говорят о процедуре микроигольчатого РФ лифтинга. Хочется понять, что это за процедура, действительно ли она эффективна и как это работает?

- Добрый день! Микроигольчатый РФ-это аппаратная методика. Принцип работы основан на том, что тонкие иголочки входят в кожу на заданную глубину от 0,1 до 4 мм. По каждой игле, которая является электродом подается ток по радиочастоте формирует переменное электрическое поле, в результате чего происходит нагрев тканей на этой глубине. Температура нагревания на нашем аппатате DeAgeEXDUAL максимально достигает 52,5 градусов. Средняя температура на поверхности кожи 32,2 градуса.

В результате этого нагрева происходит скручивание старых коллагеновых волокон и стимуляция выработки нового коллагена. В результате чего кожный лоскут сокращается, кожа становится более упругой и плотной.

-Чтобы добиться такого эффекта, обязательно ли использование игл? Есть ли возможность обойтись без повреждения кожи?

-Да, такая возможность есть. На нашем аппатарате DeAgeEXDUAL есть электродная насадка, которая не нарушает целостность кожного покрова (базальной мембраны), при этом формируемая энергия затрагивает дермальный слой, стимулируя синтетические, обменные процессы.

- Смотря рекламу этой методики у меня сложилось впечатление, что она подходит абсолютно всем. Так ли это на самом деле?

- Любая косметологическая процедура, являясь медицинской процедурой, не стоит об этом забывать, имеет свои показания и противопоказания.

Итак, кому подойдет процедура микроигольчатого РФ?

Если у вас есть:

- снижение тургора кожи,

- морщинистость,

- дряблость кожи,

- нарушение светопреломления,

- начальные признаки птозирования (провисания) мягких тканей,

- расширенные поры

- атрофические рубцы (постакне, стрии)

Этот метод хорошо себя зарекомендовал при работе как с лицом, так и с шеей.

Как я и говорила, эта процедура имеет ряд противопоказаний. Поэтому предварительно необходима консультация врача косметолога.

- Это болезненная процедура?

-Электродная насадка абсолютно безболезненна. Перед процедурой игольчатой насадкой проводится обезболивание при помощи анестезирующего крема. После этого процедура абсолютно комфортна. На теле порой даже не требуется нанесение крема.

-Как проходит реабилитация?

-После электродного РФ может быть небольшое покраснение кожи, которое проходит в течение нескольких часов

После процедуры игольчатого РФ: сразу после процедуры может появиться временное покраснение кожи. Степень ее выраженности и продолжительность зависит от интенсивности процедуры и чувствительности области, подлежащей обработке. Данное явление обычно проходит самостоятельно в течение 48-72 часов. Эритему можно уменьшить, следуя рекомендациям лечащего врача.

После процедуры возможно формирование корочки, которые проходят самостоятельно в срок до 14 дней.

-Сколько процедур нужно для того, чтобы подучить эффект?

- Все будет зависеть от конкретного пациента, его проблемы и индивидуальных особенностей. Это может быть и одна самостоятельная процедура. Это может быть и курс процедур микроигольчатого РФ. Это может быть курс разных процедур, в структуре которого будут и процедуры РФ и другие аппаратные и/или инъекционные методики.

- Спасибо большое, за ваши пояснения. Теперь стало понятно, что это за метод и как он работает.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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