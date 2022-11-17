Новогодние каникулы - прекрасное время провести время вместе с семьей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для читателей «КП-Уфа» мы составили список лучших горнолыжных курортов Башкирии 2022.

Еще меньше двух месяцев, и наступит самый долгожданный и любимый большинством людей праздник – Новый год. Немудрено, что многие уже заранее начинают планировать, где именно они собираются отмечать новогоднюю ночь и проводить праздничные каникулы. Тем более, что многие популярные горнолыжные базы уже давно открыли бронирование, и, как показывает практика, уже к середине декабря все места заняты.

Мы составили маршрут самых популярных горнолыжных баз, куда можно отправиться в Башкирии всей семьей.

ТОП-5 ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ БАШКИРИИ

ГЛЦ «МРАТКИНО»

Горнолыжный курорт Мраткино расположился рядом с Белорецком, неподалеку от границы с Челябинской областью. С самой верхней точки трасс открываются захватывающие дух виды на гору Ямантау. Всего ГЛЦ предлагает 7 трасс общей протяженностью почти 8 километров. Перепады высоты тут разные, поэтому трассы подойдут как для новичков, так и ассов сноуборда и горных лыж. Северные склоны предназначены для профессионалов, здесь самые сложные и крутые участки. Отдельно оборудован склон с подъемником для тех, кто впервые решил попробовать себя в зимних видах спорта. Кстати, новички могут воспользоваться помощью и советами опытных инструкторов. Цены в этом горнолыжном курорте Башкирии вполне лояльные – 2000 рублей за час и 3600 – за 2 часа индивидуальных занятий.

Фото: vk.com/beloreskski

Центральная трасса по вечерам освещается, поэтому тут можно кататься и по вечерам. В самом горнолыжном центре можно взять напрокат весь необходимый спортивный инвентарь – как комплектом, так и по отдельности. Тут сразу стоит уточнить – если решите кататься на лыжах, то шлем и палки в комплект не входят, поэтому лучше о них позаботиться заранее.

После активного отдыха отдохнуть можно в одном из отелей или гостевых домов в Белорецке. На территории самого ГЛЦ также есть гостиница, но номера обычно там забронированы чуть ли не до конца сезона. Здесь же можно выпить горячего чая и попробовать блюда местной национальной кухни.

ГЛЦ «БАННОЕ»

Озеро Якты-Куль в Абзелиловском районе, также известное как Банное озеро, круглый год пользуется большим спросом у отдыхающих. Во-первых, из-за потрясающих пейзажей и чистого воздуха, а во-вторых – из-за популярного в Башкирии горнолыжного курорта «Банное», который работает тут зимой. Трассы подойдут как для профессионалов, так и для новичков, включая детей, которые только собираются освоить сноуборд и горные лыжи или просто покататься на тюбингах. Здесь же можно взять в аренду все необходимое снаряжение, а после активного отдыха расслабиться в комфортабельных номерах или понежится в СПА-центре. Для тех, кто желает поправить свое здоровье, санаторий «Якты-Куль» предлагает грязелечебницы с уникальной илово-сапровелевой грязью, которую тут добывают из собственных источников. Дети придут в полный восторг от посещения хаски-города, где можно покататься в собачьей упряжке.

Фото: vk.com/bannoye.official

В санатории «Якты-Куль» можно и отпраздновать Новый год. Здесь обещают банкет из блюд национальной и европейской кухни, а также зажигательную развлекательную программу. Ценник новогодней ночи – 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей. Причем бронировать места нужно уже сейчас.

ГЛЦ «АРСКИЙ КАМЕНЬ»

Еще один популярный горнолыжный курорт Башкирии, куда приезжают туристы из соседних регионов, также находится в Белорецком районе и называется «Арский камень» - в честь одноименного села, на территории которого он и построен. На новогодние каникулы тут уже приготовили целую развлекательную программу – сначала весело провести новогоднюю ночь на турбазе – с елкой, Дедом Морозом, хороводами и банкетом. А утром первого января взбодриться, отправившись кататься на сноубордах, горных лыжах и тюбингах.

Фото: https://skipedia.ru

ГЛЦ хорош тем, что идеально подойдет для тех, кто только учится кататься. Перепад высоты на трассах не превышает 30 метров. Подняться на вершину можно на специальном подъемнике бугельного типа. Освоить азы катания новичкам помогут опытные инструкторы (причем совсем за небольшую плату от 300 до 350 рублей за час занятий), также тут можно взять в аренду необходимый спортинвентарь. Работает горнолыжная база с конца ноября до середины марта, так что не успеете выбраться на новогодних каникулах – обязательно приезжайте в другой раз.

Фото: vk.com/arskiykamen

В ГЛЦ «Арский камень» можно отлично провести время всей семьей. Дети оценят просторный ледовый каток и конные прогулки. Взрослым наверняка понравится идея устроить вечер барбекю или попариться в настоящей русской бане. Для размещения гостям предлагаются уютные номера в отелях. О брони лучше позаботиться заранее, на новогодних выходных места в отеле быстро заканчиваются.

КЛУБ АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЗВЕЗДНЫЙ»

Клуб активного отдыха «Звездный» расположен на берегу Павловского водохранилища в Караидельском районе Башкирии. База отдыха популярна у гостей круглый год – летом тут катаются на катерах, а зимой устраивают экстремальные заезды на снегоходах. На территории ФОКа действуют и горнолыжные, и тюбинговые трассы. Все трассы освещены и оснащены подъемниками, для начинающих предлагаются услуги опытных инструкторов.

Фото: www.fok-ufa.ru

Отдельно стоит остановиться на услуге проката снегоходов. Маршруты довольно экстремальные, зато пейзажи окрестностей – самые живописные. В стоимость также входят специальное снаряжение (защитные шлем, очки, костюм) и услуги профессионального инструктора-проводника. Детям наверняка понравятся катания на «ватрушках» и оборудованный ледовый каток. Приглушенное освещение и приятная музыка привнесут романтики. После прогулок на свежем воздухе гостям предлагается погреться в финской сауне, понежится в хамаме и оздоровиться СПА-процедурами и массажем. Также тут можно устроить пикник в специальной мангальной зоне. Скучать точно не придется – каждый день для гостей «Звездного» устраиваются различные конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы и веселые дискотеки по вечерам. Ценник на размещение в комфортабельных просторных номерах этого горнолыжного курорта Башкирии на зимних каникулах начинается с 2300 рублей в сутки с человека. Размещение детей до 7 лет – бесплатно. Места тоже лучше бронировать заранее, желательно – в ноябре.

ГЛЦ «ОЛИМПИК-ПАРК»

Если выезжать за пределы города не хочется, в любой момент могут вызвать на работу, а растрясти калории после оливье нужно – отправляйтесь в горнолыжный центр «Олимпик-парк», который расположен в черте города – практически в центре Уфы.

Фото: vk.com/clubski_ufa

ГЛЦ работает с ноября по март, здесь 4 горнолыжные трассы с бугельными подъемниками, одна из которых считается учебной – для новичков. Перепад высоты на трассах достигает 90 метров, а длина – от 350 до 600 метров. Для любителей прыжков оборудованы трамплины. Также стоит учитывать, что тут часто тренируются спортсмены, поэтому в будние дни одна-две трассы могут быть закрыты для тренировок и соревнований. Впрочем, в выходные дни обычно все трассы свободны.

Если у вас нет своих лыж или сноуборда, в этом горнолыжном курорте Башкирии вы можете взять весь необходимый спортивный инвентарь в аренду, а также воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. А еще здесь всегда дежурит скорая помощь на случай, если кто-то из катающихся получит травму. Также ГЛЦ оснащен удобной парковкой, а еще тут есть несколько уютных кафе, где можно согреться горячим чаем или кофе, а также перекусить. Многие уфимцы отмечают, что это идеальное место, где можно отдохнуть и провести время всей семьей.