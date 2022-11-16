«Вырезали грыжу – оказался рак»: мать двоих детей из Башкирии борется с грозной болезнью

Дети Екатерины знают о болезни своей матери и очень ждут ее домой

Еще недавно 38-летняя Екатерина Никифорова из села Кандры Туймазинского района даже не могла представить, что ее жизнь может так круто измениться. Женщина воспитывала 5-летнего сынишку и 11-летнюю дочь, строила планы на будущее, ходила на работу. Сейчас Екатерина находится в московской клинике, где борется с очень сложным и опасным диагнозом – раком ободочной кишки, и ей очень нужна помощь неравнодушных людей.

СПИСЫВАЛА СЛАБОСТЬ НА АНЕМИЮ

Как признается сама Екатерина, первые симптомы появились еще в начале лета – она стала быстро уставать. Вот только сама женщина решила, что все дело в анемии, а слабость вызвана низким гемоглобином.

- В июле так получилось, что я подняла тяжесть – и у меня вылезла пупочная грыжа. В начале сентября меня прооперировали, вырезали грыжу и отправили ее на гистологию, где обнаружили метастазы аденокарциномы. Меня тут же отправили на обследование в Уфу, где и обнаружили опухоль, - рассказывает Екатерина Никифорова.

Тогда же в сентябре женщина вышла на московского врача, который специализируется именно на опухолях кишечника. Изучив документы Екатерины, доктор пригласила ее в Москву на обследование. Как оказалось, очень вовремя: помимо самой опухоли и метастазов у матери двоих детей развивался канцероматоз.

- Это так называемый «вторичный» рак, когда от опухоли отделяются мельчайшие раковые клетки, которые потом тоже вырастают в метастазы. В клинике мне проведут уникальную лапароскопическую операцию, во время которой не только вырежут опухоль, но и зальют специальный горячий химический раствор (гипертермическую химиотерапию), который убьет эти клетки. Такое оборудование есть только в этой клинике. Даже в институте Сеченова, где я хотела оперироваться по квоте, таких возможностей нет, - признается Екатерина.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ДЕСЯТКИ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Стоимость операции составляла 1,5 млн рублей – сумма совершенно неподъемная для матери двоих детей из глубинки. На помощь женщине пришла ее односельчанка Елизавета Галеева, которая и открыла сбор для помощи. Удивительно, но, на беду незнакомого человека, откликнулись неравнодушные люди из разных уголков Башкирии, России и даже Казахстана.

- Мне каждый день пишут звонят с теплыми словами поддержки. Я совсем не ожидала, что вокруг столько отзывчивых и неравнодушных людей, - признается женщина.

А самое главное, что удалось собрать большую часть необходимой суммы, и поэтому уже 16 ноября Екатерину прооперировали. Но праздновать победу еще рано – необходимо срочно собрать недостающий остаток суммы. Также впереди у Екатерины долгий период лечения и восстановления – обследования, химиотерапия и реабилитация. Поэтому женщина по-прежнему очень нуждается в помощи неравнодушных людей.

Если и вы хотите помочь Екатерине поскорее победить болезнь и вернуться домой, где ее ждут маленькие дети, вы можете сделать посильный вклад на номер 8(937)342-42-84 (карта привязана к номеру на имя Никифорова Е.В.)