Четвертьфинальная серия Восточной конференции между «Салаватом» и «Адмиралом» стартует 1 марта в Уфе. Фото: ХК «Салават Юлаев»

С 1 марта 2023 года уфимский «Салават Юлаев» начнет серию матчей на вылет против владивостокского «Адмирала». По итогам регулярного чемпионата КХЛ «юлаевцы» заняли 2 место в Восточной конференции и поэтому начнут плей-офф Кубка Гагарина на домашней арене.

С кем Салават Юлаев сыграет в пером раунде плей-офф 2023

По итогам «гладкого» чемпионата КХЛ, который в сезоне 2022/2023 включал в себя рекордные 68 матчей, «Салават» набрал 86 очков при 38 выигрышах и 30 поражениях. Соперники «юлаевцев» по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина заняли 7-ю строчку в турнирной таблице конференции с 75 очками в активе. Хоккеисты «Адмирала» одержали 33 победы и потерпели 35 поражений.

По ходу регулярного чемпионата КХЛ команды провели между собой четыре матча. В начале сезона «Адмирал» дважды принимал «Салават Юлаев» во Владивостоке. Оба матча завершились победой дальневосточной команды: сначала со счетом 2:0, а затем 2:1 в дополнительное время. На льду «Уфа-Арены», в свою очередь, подопечные Виктора Козлова смогли отыграться. Первый матч состоялся в декабре прошлого года и завершился победой «юлаевцев» со счетом 5:3, а уже в январе этого года уфимцы победили 2:0.

Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина турнирное положение команд в Восточной конференции было настолько плотное, что на 2 строчку в таблице претендовали сразу четыре команды. Подопечные Виктора Козлова до последнего момента не знали, какая команда станет соперником в первом раунде плей-офф. Даже после победы в последнем матче регулярного чемпионата над «Металлургом» сохранялись шансы занять итоговое третье место и, соответственно, получить другого соперника. Однако этого не произошло.

Расписание игр команды Салават Юлаев в первом раунде плей-офф 2023

В плей-офф команды проводят серию матчей до четырех побед, а значит максимальное количество матчей в каждой паре семь. Матчи на вылет между уфимским «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом» стартуют с 1 марта.

В Уфе команды проведут игры в среду, 1 марта и в пятницу, 3 марта. Затем серия переедет во Владивосток, где матчи состоятся в воскресенье, 5 марта и во вторник, 7 марта. При необходимости будут сыграны матчи 9 марта в Уфе, 11 марта во Владивостоке и 13 марта вновь в Уфе. О времени начала матчей как на «Уфа-Арена» в башкирской столице, так и на «Фетисов Арена» во Владивостоке будет известно позднее. Прямые трансляции всех матчей «Салавата Юлаева» в плей-офф будет вести телеканал БСТ.

Остальные пары первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке распределились следующим образом. Занявший первое место в турнирной таблице конференции «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика» (8 место), «Авангард» (3 место) сразится с «Сибирью» (6), «Металлург» (4) поборется за следующий раунд с «Автомобилистом» (5).

По итогам первого раунда и будут определены пары второго. Команда, занявшая наиболее высокое место по итогам «регулярки» сыграет с занявшей наиболее низкое.

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По итогам регулярного чемпионата КХЛ и предстоящим играм на вылет в своих соцсетях высказался гендиректор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

- Второе место. Наверное, это то, что мы заслужили. Главные итоги еще впереди. Спасибо тем, кто продолжает верить в команду, - написал функционер в своем телеграм-канале.

После победного матча против «Металлурга» высказался и главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов. Он прокомментировал неплохие результаты своих подопечных в феврале. Дело в том, что еще в начале месяца «Салават» занимал 6-место на Востоке, а затем выдал ряд побед, позволивших взобраться на второе. Итогом последних матчей регулярки стали восемь побед в девяти матчах.

- Ребята играли четко. Они усвоили уроки, за счет чего мы выигрывали матчи, – пояснил Виктор Козлов в беседе с клубной пресс-службой.