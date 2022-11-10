«Башнефть» выделила на экологию более 4,8 млрд рублей

За 9 месяцев 2022 года башкирские нефтяники переработали почти 135 тыс. тонн нефтешламов

Башкирские нефтяники продолжают реализовывать масштабную экологическую программу, благодаря которой снижается нагрузка на окружающую среду и восполняются биологические ресурсы Башкортостана и других регионов присутствия компании. За девять месяцев 2022 года АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») вложила 4,8 млрд рублей в природоохранные мероприятия.

Как рассказали в компании, благодаря «зеленым инвестициям», проводится рекультивация земель и безопасная утилизация промышленных отходов, повышается уровень полезного использования попутного нефтяного газа, реализуется программа по повышению надежности трубопроводов, а также восстанавливаются леса и восполняется ихтиофауна.

ЭКОЛОГИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ

Сохранить окружающую среду для будущих поколений – часть корпоративной культуры НК «Роснефть», которой неукоснительно следует АНК «Башнефть». Чтобы достичь поставленных целей, башкирские нефтяники планомерно работают над снижением воздействия на атмосферный воздух, а также восполняют биологические ресурсы – высаживают саженцы деревьев и выпускают мальков ценных пород рыб в водоемы.

В этом году сотрудники «Башнефти» выпустили в водоемы 587 тысяч мальков ценных пород рыбы

Только с января по сентябрь 2022 года включительно «Башнефть» снизила воздействие на атмосферный воздух на 11% в основном регионе добычи – в Башкирии. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» начальник отдела охраны окружающей среды АНК «Башнефть» Ольга Янчук, полезное использование попутного нефтяного газа обеспечено на уровне 96%.

- Продолжается активная работа «Башнефти» по снижению накопления нефтесодержащих отходов путем утилизации на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Так за 9 месяцев 2022 года переработано почти 135 тыс. тонн нефтешламов. Их накопленный объем по итогам 9 месяцев снизился на 12%, - подчеркнула Ольга Янчук.

Также компания продолжает утилизацию нефтесодержащих отходов с применением современных технологий на специализированных площадках, прошедших государственную экспертизу. Всего за девять месяцев 2022 года специалисты переработали почти 135 тысяч тонн нефтешламов, а их общий накопленный объем снизился на 12%.

Башкирские нефтяники в 2022 году высадили более 177 га молодого леса

ВОСПОЛНЕНИЕ РЕСУРСОВ

Экологическая программа «Башнефти» включает в себя еще и восполнение биоресурсов, защиту экосистем и биоразнообразия. В этом году «Башнефть» выпустила в водоемы в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономного округов более 587 тысяч мальков ценных и краснокнижных пород рыбы. В рамках Международной акции «Сад Памяти» и региональной экологической акции «Зеленая Башкирия» сотрудники компании высадили более 34 тысяч саженцев деревьев на площади более 8 гектаров в одной только Башкирии.

Кроме того, компания проводит акции по озеленению в регионах присутствия – всего в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе было высажено саженцев и сеянцев на площади более 177 гектаров.

СПРАВКА КП

АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть» осуществляет деятельность по добыче и переработке нефти и газа в нескольких регионах России. Ключевые активы компании, в том числе нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс расположены в Башкирии. Разведка и добыча нефти и газа ведется также в Оренбургской области, Татарстане, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе. Компания является одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны.