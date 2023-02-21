Масленица каждому по карману: во сколько обойдутся блины и прочие праздничные угощения для уфимцев

Стопка блинов для уфимцев обойдется чуть менее 90 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и наступила долгожданная Масленица – время, когда все пекут румяные блины и угощают ими семью и гостей. Между прочим, недавно аналитики сервиса «Чек Индекс» рассчитали «индекс блинов» в России (по аналогии с «индексом борща» и оливье). В феврале 2023 года он подрос на 7% и составил, в среднем, 93 рубля. Подсчитали, во сколько обойдется стопка блинов для среднестатистической семьи в Уфе.

ЗА ГОД БЛИНЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 7%

В целом, ценник традиционного масленичного угощения по-прежнему по карману абсолютному большинству жителей России. Самые дорогие блины оказались в Новосибирске, где набор необходимых продуктов вышел на 103 рубля. На втором месте – Екатеринбург, где стопка блинов примерно вытягивает на 102 рубля. Также в пятерке лидеров оказались Москва (99 рублей), Санкт-Петербург (96 рублей) и Казань – 90 рублей. При этом аналитики отмечают, что гораздо дороже блины обойдутся, если их заказывать в заведении, чем печь самим. Порция блинов в кафе, в среднем, теперь стоит 142 рубля, что на 18% больше, чем в феврале 2022 года. А еще заметно подорожали традиционные начинки для блинов – сметана (+20%), сгущенное молоко (+18%) и икра (+9%).

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛАКОМИТЬСЯ БЛИНАМИ УФИМЦАМ?

Итак, посчитаем, во сколько же порция блинов обойдется уфимцам? Для нашего расчета (как и у сервиса «Чек Индекс») берется классический рецепт блинов: 500 мл молока, 200 г муки, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара и 1\2 чайной ложки соли.

Необходимые продукты мы решили закупить в одном из популярных сетевых супермаркетов у дома. Литр молока нам обошелся в 54 рубля, килограмм пшеничной муки – в 62 рубля, бутылка подсолнечного масла – 120 рублей, десяток яиц – 68 рублей, килограмм сахара и соли – 54 и 12 рублей соответственно. Путем нехитрых подсчетов непосредственно на приготовление блинов ингредиенты вышли на 89,8 рублей, что приближает Уфу к замыкающей пятерку «лидеров» Казани и ее 90 рублям за стопку масленичного угощения. Если смазывать каждый блин отдельно сливочным маслом, а также дополнительно подать на стол сметану, варенье, сгущенное молоко или икру, стоимость, конечно, вырастет в разы.

СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНЫХ БЛИНОВ ОТ СУПРУГИ РАДИЯ ХАБИРОВА

Хотите удивить своих гостей, воспользуйтесь советами от супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой, которыми она делилась в эфире программы «Территория женского счастья». Тогда первая леди республики рассказала, что в их семье просто обожают блинчики, поэтому их приходится печь не только на Масленицу, но и несколько раз в неделю.

- Я не буду хвастаться, но все, кто пробует мои блины, спрашивают рецепт. Я всегда добавляю в тесто не только молоко, но и кефир. А если в гости приходят те, кто не переносит лактозу, использую растительное молоко – овсяное или миндальное, - поделилась полезным лайфхаком супруга Радия Хабирова.