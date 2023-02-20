«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», но сохранил шансы на второе место в турнирной таблице Восточной конференции

Последний домашний матч сезона «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» по буллитам. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает борьбу за 2 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

На прошлой неделе уфимский «Салават Юлаев» провел последний в этом регулярном чемпионате домашний матч. Соперниками «юлаевцев» стали хоккеисты новосибирской «Сибири». Противостояние завершилось победой гостей в серии послематчевых буллитов – 2:1.

В первом периоде счет открыли гости – точным броском отметился Валентин Пьянов. Во втором периоде «юлаевцы» при игре в большинстве благодаря усилиям Шакира Мухамадуллина счет сравняли – 1:1. Но на большее хоккеистов «Салавата Юлаева» не хватило.

Правда, игроки «Сибири» тоже с игры забить не смогли: основное и дополнительное время завершилось вничью. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались игроки новосибирской команды. Итог – 2:1 в пользу «Сибири».

До поражения от «Сибири» подопечные Виктора Козлова выдали хороший отрезок из пяти побед подряд, что позволило «юлаевцам» включиться в борьбу за наиболее высокое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне уфимские хоккеисты отправились на финальный выезд в «гладком» чемпионате сезона 2022/2023.

Все три матча на выезде у «Салавата» пройдут с прямыми конкурентами за второе место в таблице. Первую строчку занимает казанский «Ак Барс» и догнать команду из Татарстана уже никто не сможет. 22 февраля «юлаевцы» сыграют в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста», 24 февраля подопечные Виктора Козлова приедут в гости к «Сибири» в Новосибирск. А завершится регулярный чемпионат КХЛ сезона 2022/2023 для уфимских хоккеистов матче в Магнитогорске против «Металлурга».

Плотность команд в Восточной конференции КХЛ настолько высока, на 2-е место в турнирной таблице претендуют сразу пять команд. Проще говоря, соперник «Салавата» по первому раунду плей-офф станет известен только по завершении регулярки. От выездной серии также будет зависеть, начнут ли «юлаевцы» игры на вылет дома или в гостях.