Уфа заняла второе место среди городов по числу пасмурных дней в феврале

За последние 10 лет в Уфе наблюдалось в среднем всего два солнечных дня за весь февраль

Башкирская столица заняла второе место среди городов-миллионников России по количеству пасмурных дней в феврале.

За последние 10 лет в Уфе в феврале было настолько мало ясных дней, что башкирская столица почти догнала по этому показателю Санкт-Петербург. Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений с февраля 2013 по февраль 2022 года и выяснили, в каких российских городах-миллионниках в последний месяц зимы наблюдалось больше всего солнечных дней.

Как пояснили авторы исследования, они частично использовали данные наблюдений за погодой в европейской части России от Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI).

В итоге, выяснилось, что среди крупнейших городов России самый солнечный февраль наблюдался в Челябинске. Там за последние 10 лет наблюдалось в среднем 5,5 ясных дней. Второе место в этом своеобразном рейтинге занял Краснодар – в среднем по 4,5 солнечных дня в феврале. Замыкает тройку лидеров Красноярск со средним показателем в 4 солнечных дня в последний месяц зимы.

Среди самых пасмурных городов России в феврале, по данным Яндекс Погоды, абсолютным лидером стал Санкт-Петербург. Там за последние 10 лет в среднем всего 1,4 дня светит солнце в последний месяц зимы. А вот вторую строчку заняла Уфа – в башкирской столице в этот период было в среднем всего два ясных дня.

Кроме того, аналитики сервиса Яндекс Погода выяснили, в каких городах-миллионниках России в феврале холоднее всего. За основу взяли среднемесячную температуру воздуха в последний месяц зимы. По итогам наблюдений за погодой в 2013-2022 годах оказалось, что самый холодный февраль в Красноярске. Там средняя температура воздуха достигает -14,6 градусов Цельсия. Второе место у Омска с -14,3 , замыкает тройку самых холодных Новосибирск с -13,7. Уфа в этом рейтинге оказалась на 7 месте – в башкирской столице в феврале наблюдается средняя температура – 9,4 градуса Цельсия.