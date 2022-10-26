Спрос упал, а цены выросли: что происходит на рынке новостроек в Башкирии

При этом власти Башкирии рассчитывают, что в республике в этом году сдадут 3 млн квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне состоялось открытое заседание недавно созданной Ассоциации застройщиков Башкирии. Руководители крупнейших строительных фирм республики собрались вместе с чиновниками, чтобы обсудить положение дел в строительной отрасли и оценить дальнейшие перспективы ее развития. С докладами выступили представители властей, застройщики и банкиры. О чем говорили на совещании и какие проблемы озвучили, в материале «КП-Уфа».

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ

С приветственным словом к участникам совещания обратился премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, который похвалил застройщиков за хорошую работу. Он рассказал о тех мерах поддержки строительной отрасли, которые власти Башкирии вводят начиная с первых месяцев пандемии коронавируса.

- Строительный комплекс всегда остается драйвером развития экономики, таким главным инструментом стабилизации экономики. Пока строители заняты, есть и смежные отрасли, которые заняты. Раз строят, значит для кого-то. Если социальные объекты, значит для тех, кто потом получит их в пользование, если многоквартирные дома, значит есть кто покупает это жилье. В общем и в целом, стабильность в обществе и государстве, если строительный комплекс работает, - обратился к членам ассоциации застройщиков Башкирии Назаров.

Так же премьер-министр отметил, что «самая печальная картина – это когда дома стоят недостроенные». Чиновник напомнил застройщикам, что на 2022 года правительство Башкирии утвердило план по вводу жилья в 3 млн квадратных метров. Именно такую задачу перед регионом поставили федеральные власти и достичь этих показателей возможно лишь при массовой сдаче многоквартирных домов.

- Не знаю, как вы будете строить, но решение принято. Наша совместная задача – не уходить с этих позиций, - подчеркнул Андрей Назаров.

После перечисления всех мер поддержки строительной отрасли, премьер башкирского правительства перешел к теме обманутых дольщиков. Он заявил, что при помощи крупных застройщиков, работающих в республике, власти рассчитывают полностью решить этот вопрос к 2024 году. По его словам, само по себе существование обманутых дольщиков – это дискредитация всей строительной отрасли.

Самой серьезной проблемой застройщики Башкирии считают «потребительский экстремизм» Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

После чиновников слово взяли сами застройщики. Директор по развитию «Третьего треста» Вячеслав Якин озвучил, какие на данный момент проблемы видятся строителям наиболее острыми. Как оказалось, на рынке новостроек наблюдается значительный спад продаж, из-за чего застройщики испытывают трудности с инвестициями в новые проекты. Проще говоря, масштабные стройки запускать в таких условиях довольно сложно.

Также Якин подчеркнул, что крупные застройщики страдают от «потребительского экстремизма» и просят власти, в том числе региональные, обратить внимание на эту проблему. Дело в том, что сегодня существует целый ряд фирм, которые помогают покупателям «найти» различные недоработки строителей в новом доме и значительно снизить стоимость квартиры. И все это делается через суд и совершенно легально. Для борьбы с этим явлением ассоциация застройщиков Башкирии предлагает внести изменения в законодательство.

По словам Вячеслава Якина, некоторые строительные организации обанкротились из-за того, что по решению судов с них взыскали «баснословные и непонятные суммы». Все в пользу покупателей квартир.

- Второй вопрос, который хотел бы поднять от лица ассоциации застройщиков – у нас зачастую не решен вопрос с передачей сетей водоснабжения и водоотведения в государственную собственность. С «Уфаводоканал» у нас бесконечная переписка, хотя сети мы строили совместно, под их техническим надзором. Сегодня сети мы так отдать и не можем. Нам говорили, что этот пункт будет ускорен, но нет, - заявил представитель «Третьего треста».

В ответ на эту историю премьер-министр правительства Башкирии поручил присутствующему на совещании вице-премьеру Алану Марзаеву разобраться в этом вопросе и поменять директора «Уфаводоканала». Как оказалось, Марзаев его «уже поменял».

Еще одна проблема, которую озвучил Якин от лица всех застройщиков – продление договоров «развития территории» и «комплексного освоения территории». Они не подразумевают аренду земельных участков, а носят совершенно иной характер. Проблема здесь в том, что банки не дают кредиты застройщикам, если вышеуказанные договоры истекают. Банки считают это рискованным.

- Потому что по договору о развитии территории в любой момент, по его истечению, можно отменить договор аренды. То есть, кто занимается комплексным освоением территории, у нас находится в заведомо проигрышной позиции, - пояснил Вячеслав Якин.

В Уфе стоимость квадратного метра жилья в новостройках с января по октябрь выросла в среднем на 17,5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО С ЦЕНАМИ

После застройщиков с докладами выступил представители банковской сферы, которые рассказали, что происходит в строительной сфере с точки зрения финансов. И ситуация, надо сказать, возникла парадоксальная. Как заявляли сами застройщики, долгое время на рынке новостроек наблюдалось падение спроса, но цены на квадратный метр жилья все равно росли.

Одним из докладчиков на заседании ассоциации стал управляющий Башкирского отделения Сбербанка Азамат Салихов. Он рассказал об изменениях стоимости квадратного метра жилья в Уральском регионе в 2022 году и представил специальную таблицу, где было показано, как менялась средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках. В данном случае, речь шла о таких городах как Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Курган и Сургут.

Как оказалось, в январе 2022 года в квадратный метр в новостройке в этих городах в среднем обходился застройщикам в 81,8 тысяч рублей, а в октябре уже достиг 98,5 тысяч рублей. Самые дорогие новостройки на октябрь этого года в этом регионе сдаются в Екатеринбурге. Там квадрат на начало месяца стоил 122,4 тысячи рублей. Самые дешевые новостройки – в Кургане. Там за квадрат просят 79,5 тысяч рублей.

В Уфе за квадратный метр в новостройках в январе 2022 года просили 103,1 тысячу рублей. В начале октября за квадрат в новом доме в башкирской столице застройщики просят 120,6 тысяч рублей.

Основными причинами роста себестоимости квадратного метра в многоэтажках застройщики назвали подорожание стройматериалов и стоимости их доставки, а также нехватку рабочей силы.