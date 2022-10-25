Мама из Башкирии, которая вместе с мужем воспитывает 11 детей, раскрыла секрет идеальной семьи

Один из главных принципов в семье - взаимоподдержка. Фото: архив семьи Шабалиных

О семье Шабалиных из Давлеканово уже не раз писали в СМИ, и даже сам глава Башкирии в 2019 году у себя на странице в соцсетях рассказывал об этом удивительном семействе, в котором тогда воспитывалось еще 10 детей. Более того, Радий Хабиров даже побывал в гостях у Светланы и Вячеслава Шабалиных и лично познакомился с многодетной семьей. А в последнем интервью Светлана со смехом рассказывала, что у нее 5 сыновей и 5 дочерей – и они постоянно теребят родителей, мол, нужно обязательно родить еще одного малыша, чтобы у мальчиков или девочек было численное преимущество.

И вот мечта Шабалиных сбылась – в августе Светлана родила очаровательную дочку Аглаю. Малышка родилась настоящей богатыршей – 5200, чем изрядно удивила врачей и новоиспеченных родителей. «Комсомолка» поговорила со Светланой Шабалиной и расспросила – как удается организовать быт, досуг и воспитательные процесс в многодетной семье, почему спорт важнее гаджетов, и как решиться на второго, третьего и т.д. ребенка в непростых нынешних реалиях.

Елку, конечно, наряжают все вместе. Фото: архив семьи Шабалиных

«10 ДЕТЕЙ БУДЕТ ТОЧНО, А ТАМ КАК ПОЛУЧИТСЯ»

- Изначально мы не загадывали, что у нас будет 11 детей. Я, например, росла без братьев и сестер, а вот муж у меня родился в многодетной семье. И когда уже у нас появились пятеро детей, стали очень раздражать вопросы – мол, а будете еще рожать? А точно это все ваши дети? Не приемные? Я все отшучивалась: 10 будет точно, а там, как получится. Вот и получилось, - признается 43-летняя Светлана Шабалина.

Старшему сыну Данилу уже 21 год. Парень женился и переехал с семьей в Екатеринбург. 18-летняя Варвара добилась больших успехов в рукопашном бое и не раз занимала призовые места в соревнованиях. Девушка мечтала быть спасателем, но в итоге переехала в Уфу, и сейчас проходит обучение в Федерации рукопашного боя на тренера. 13-летний Арсений учится в 7 классе и идет по стопам старших брата и сестры – парень активно занимается в военно-патриотическом клубе «Купол» и также ездит на спортивные соревнования. 11-летняя Пелагея - главная заводила и командир в семье, тоже занимается борьбой и рукопашным боем.

13-летний Арсений постоянно участвует и побеждает в соревнованиях военно-патриотического клуба. Фото: архив семьи Шабалиных

- Василиса перешла в 4 класс – боевая и целеустремленная девочка. Ярославу 10 лет, и он обожает строевую, собирать и разбирать автомат. А еще он очень умный мальчик и всегда знает, как решить любую проблему с минимальными для себя потерями. Ульяна пошла в 1 класс и уже занимается боевым самбо. И это при том, что она у нас – большая модница, обожает наряжаться и менять наряды. А вообще Уля – особенный ребенок. У нее одинаково работают оба полушария, поэтому она пишет левой рукой, да еще и зеркально. Бьемся с ней с учителями, ну а что поделать? – перечисляет Светлана. – Тимофей пока еще в садике, в школу только на следующий год. он тоже ходит на боевое самбо. Тимофей родился раньше срока, врачи пугали диагнозом ДЦП, но мы его выходили, и сейчас он ничем не отличается от своих сверстников. Ну кроме того, что он настоящий боец по характеру, хоть и любит пошалить.

Про 5-летнего Савелия Светлана говорит, что на нем «начались и закончились ее гены». Все остальные дети в семье в папу – темноволосые, крепкие. А Савелий – светловолосый, голубоглазый и совершенно очаровательный малыш, который во всем старается брать пример со старших братьев и сестер.

- Нашей любимой «десяточке» Устинье 3,5 года. И хотя она не видит левым глазом, это совершенно не мешает ей веселиться, петь и танцевать. И вот в августе родилась наша богатырша Аглая. Честно, мы с мужем уже и не ждали появления нового члена в нашей семье, но очень счастливы, что так получилось, - признается многодетная мама.

«НЕ ДЕЛИМ ДЕТЕЙ НА ПРАВЫХ И ВИНОВАТЫХ»

Как говорит Светлана Шабалина, очень важное место в жизни семьи занимает спорт – а именно боевые искусства. Все старшие дети ходят на занятия в местный военно-патриотический клуб, а когда подрастут младшие, то тоже обязательно присоединятся.

- Нынешняя ситуация в стране непростая, поэтому занятия рукопашным боем и борьбой точно не помешают. Боевые искусства дисциплинируют, дают физическую подготовку. Кроме того, тренер много дает знаний по истории, рассказывает про Великую Отечественную войну – это очень интересно и необходимо для культурного развития, - отмечает мама 11 детей.

Конечно, в семье бывают и споры, и ссоры, тогда приходится разводить детей по углам. Но чаще папа применяет свой метод воспитания – заставляет всех надевать тяжелую куртку и дружно приседать.

Семья любит собраться за большим столом и обсудить последние новости за чашкой чая. Фото: архив семьи Шабалиных

- Мы стараемся не выбирать, кто прав или виноват. Пакостите все вместе – значит, всем вместе и отвечать. И знаете, это помогает – дети реально стараются поменьше ругаться и жаловаться родителям. А еще мы максимально ограничиваем время, проведенное в гаджетах. Вместо этого у нас в приоритете активный образ жизни, спорт, выходные на природе и занятия в клубе, - делится советами по воспитанию Светлана. – Еще мы постоянно выезжаем на соревнования - я даже если беременная, то все равно всегда сопровождаю детей. В начале сентября под Уфой проходил фестиваль «Высота», где выступали мои ребята. Мы как раз только что выписались с Аглаей из роддома, и все равно приехали с коляской, чтобы их поддержать. Взаимоподдержка вообще один из ключевых принципов в нашей семье.

«МЫ С МУЖЕМ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ»

Как же устроен быт в этой удивительной семье? По признанию Светланы Шабалиной, никаких особых сложностей их семейство не испытывает.

- Встаем мы все в 06.30. Папа просыпается немного раньше – ставит чайник и идет всех будить. Потом дети отправляются кто в садик, кто в школу, а мы с Аглаей остаемся дома. У меня есть время прибраться дома и приготовить что-то вкусненькое для семьи. Конечно, на себя времени особо много не остается, но сбегать раз в месяц в парикмахерскую я успеваю. Кто-то мечтает понежиться в ванне с книжкой – я, честно, такое не люблю. У меня уже давно выработался механизм, что надо делать все очень быстро, чтобы успеть. Поэтому я быстро споласкиваюсь под душем и иду дальше заниматься делами по хозяйству. А вообще, конечно, во многом помогают дети. Например, старшие возятся с младшими – играют с ними и даже укладывают спать, - перечисляет многодетная мама.

Состав школьников в семье тоже часто меняется. Фото: архив семьи Шабалиных

А еще Светлана признается, что главная ее поддержка и опора – ее супруг. В официальном браке Светлана и Вячеслав уже 11 лет, а вместе – гораздо дольше. Женщина вспоминает, как часто приезжала из Екатеринбурга в гости к бабушке и тете в Давлеканово. Однажды, загорая на местном пляже она и познакомилась со своим будущим мужем, который пришел туда порыбачить.

- С тех пор мы не расставались. Мы все делаем вместе – если кто-то из маленьких детей ночью плачет, то встаем к нему тоже обязательно вместе. Я, например, укачиваю, а Слава идет на кухню за бутылочкой. Поэтому я всегда повторяю – если бы у меня был другой муж, то точно не было бы столько детей, - признается с любовью Светлана Шабалина.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МНОГОДЕТНЫМ РОЗНЬ

Не можем удержаться от вопроса – хватает ли финансов, чтобы содержать такую большую семью. и помогает ли в этом вопросе государства. По словам Светланы, конечно, в России для многодетных семей предусмотрена многоплановая помощь, но тут не все так просто.

- Многодетной у нас считается семья, где воспитываются трое и больше детей. Но если сравнить доход и возможности семьи с 3 детьми и, как например, у нас – с 10, разница колоссальная. Например, государство выделяет помощь на погашение ипотеки. У «мало-многодетных» семей есть шанс взять ипотеку и погасить этим сертификатом ее часть. Нашей семье ни один банк ипотеку не одобрит, поэтому мы просто не можем воспользоваться этой помощью. Хотя все же первую половину дома в 60 квадратов как раз сертификатом нам удалось оплатить.

Или вот, например, я очень мечтаю свозить детей на море. Солнце, морской воздух, фрукты – все это нужно детям. Для многодетных семей предоставляются билеты на поезд с 50-процентной скидкой. Конечно, если у вас в семье 3-4 ребенка – это отличное подспорье. Но во сколько выйдет поездка на море, даже с такой скидкой, для семьи, где 10-11 детей? Детские пособия, конечно, есть, но, если вы думаете, что мы получаем миллионы – спешу вас разочаровать, - улыбается Светлана.

Старшие дети пользуются авторитетом у младших. Фото: архив семьи Шабалиных

А вообще супруги Шабалины признаются, что никогда не рассчитывали на пособия или чью-то помощь – родственников или государства – а только на собственные силы. Недавно они выкупили вторую половину дома, поэтому сейчас всем места хватает. Конечно, кое-где требуется еще ремонт, но в собственном доме без этого никак. Выручает и хозяйство – огород, куры, индюки, коза, а значит, и свои овощи, яйца и молоко.

«СИЛА НАЦИИ – В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ»

На вопрос, планируют ли супруги 12 ребенка, Светлана отмахивается. Последняя беременность и без того далась женщине тяжело – сказались сахарный диабет и удаленная почка. На удивление врачей, она все же выносила и родила абсолютно здоровую малышку – да еще и с весом больше 5 кг!

- Меня всегда удивляли женщины, которые вздыхают, что мечтают о многодетной семье, но боятся взять на себя такую ответственность и не справиться. Многие из них боятся общественного порицания – мол, чего нищету плодить. Многие переживают, что уйдет муж и придется воспитывать детей одних. Конечно, уверенность в супруге очень важная вещь, тем более что муж может и заболеть. Мы, например, прошли через такую ситуацию – Вячеслав сильно заболел, постоянно лежал в больнице, и все легло на мои плечи. Да, было трудно, но мы все выдержали. Поэтому я точно знаю, что женщина в любой ситуации справится и сможет обеспечить своих детей. А еще я уверена – Бог не дает нам больше того, что мы можем вынести. Помните, что в России всегда были многодетные семьи и сильные женщины, которые вставали на поддержку своих мужей и своей Родины. Сила России – именно в детях. И от многодетных семей зависит процветание нации, - уверена Светлана Шабалина.