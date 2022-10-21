Как предприниматели из Башкирии завоевывают новые рынки вопреки санкциям

После введения санкций, башкирские предприятия смогли договориться о новых источниках сырья для своей продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Башкирии периодически отчитываются о том, что в республике год от года растет индекс промышленного производства, а инвестиции в строительство новых и расширение существующих заводов бьют всевозможные рекорды.

Тем не менее, в нынешних условиях из-за санкций нарушаются годами выстроенные цепочки поставок сырья и готовой продукции, а известные бренды уходят с российского рынка. На смену им приходят отечественные производители и пытаются покорить своего потребителя. «Комсомолка» рассказывает истории успешного импортозамещения и расширения в непростых условиях 2022 года.

ЗАВОЕВАТЬ ПОЛОВИНУ РЫНКА

Уфимская компания «Торговый дом Такелаж Плюс» уже давно работает на российском рынке и за это время успела найти своего потребителя. Начинали они с производства специализированных изделий для буксировки автомобилей, в частности для любителей езды по бездорожью. По словам директора фирма Евгения Ромахина, в 2014-2016 годах они были единственными производителями подобного оборудования для так называемых «офф-роуд» путешественников. И за это время компания смогла практически полностью вытеснить с рынка китайских производителей буксировочных тросов.

- С европейскими и американскими производителями довольно сложно тягаться, но китайцев да, мы вытеснили. На данный момент можно сказать, что мы заняли половину этого рынка в России. Сегодня наши динамические стропы подделывают в самом Китае и размещают на «Алибаба». А подделки наших органайзеров для машин, которые мы здесь в республике производим, например, можно найти на «Wildberries». Эту специализированную продукцию у нас заказывают, в частности, в аэропортах по всей стране, -рассказывает директор компании Евгений Ромахин.

«Торговый дом Такелаж Плюс» производит, в том числе, специальное оборудование для офф-роуд автомобилистов. Фото: Антон Селянин

На сегодняшний день предприятие, занимается не только производством специализированной продукции, но и выходит на массового потребителя. В этом году компания организовала пошив сумок, тактических поясов и прочих элементов обмундирования в Давлеканово и Уфе. Всего в двух разных циклах производства заняты 170 человек и отбоя от заказов нет.

- Мы работаем как по заказу министерства обороны, так и с крупными оптовиками. К сожалению, с российским сырьем сейчас наблюдаются проблемы, мы в основном используем свои запасы, завезенные ранее, плюс закупаем в том же Китае, - отмечает Евгений Ромахин.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

Еще одно процветающее вопреки западным санкциям предприятие, чью историю мы бы хотели рассказать, занимается пошивом огнеупорной спецодежды. Гендиректор компании «КапМан» Сергей Капитонов в беседе с «КП-Уфа» рассказал, как им удалось наладить совместное с белорусским предприятием производство продукции на основе особой, арамидной ткани.

- В этом году мы запустили полный цикл производства спецодежды из арамидной ткани. До недавнего времени в Россию ее везли из того же Китая или стран Евросоюза. Мы как-то задумались, как добиться независимости в этой области и наши технологи разработали собственную рецептуру ткани. Из нее в дальнейшем производятся огнестойкие материалы, частично она идет на пошив тех же бронежилетов. Правда и здесь мы столкнулись с проблемой – для создания ткани необходима так называемая пряжа, создаваемая из арамидного волокна. Это, по сути, продукт нефтехимической отрасли. Наша компания очень хотела бы освоить его производство, но здесь нужны инвестиции в десятки миллионов долларов, - говорит Сергей Капитонов.

На данный момент пряжу для арамидной ткани производят всего порядка 20 компаний по всему миру. Конкретно для уфимского предприятия сырье отгружают из дружественного Китая. Однако рецепт пряжи все-таки наш, башкирский.

Компания «КапМан» занимается, в том числе, производством спецодежды из огнеупорных тканей. Фото: ООО «КапМан»

- У нас в республике есть потенциал для запуска производства пряжи, ведь у нас нефтехимический комплекс очень сильный. Мы надеемся, что сможем привлечь внимание инвесторов к этому вопросу, - говорит гендиректор «КапМан». – Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить правительство Башкирии в лице министра промышленности Александра Шильдяева и главу республики Радия Хабирова. С их помощью мы нашли партнеров в Беларуси – это фирма «Камволь». Они как раз занимаются производством ткани из арамидной пряжи, из которой мы уже будем в Уфе шить костюмы.

Как отмечает Сергей Капитонов, всего в полном цикле производства огнеупорной спецодежды, включая аутсорсинг, заняты порядка 500 человек. По прогнозам компании, оборот на следующий год должен приблизится к 250 млн рублей.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАНКОВ

Еще одно башкирское предприятие, заново наладившее логистику вопреки санкционному давлению – ГК «ЕСМ-Станкомонтаж». В беседе с «КП-Уфа» руководитель группы компаний Алексей Долгушин рассказал, как в нынешних условиях работает предприятие и как расширяет производство своей продукции.

- Мы занимаемся инжинирингом и производством оборудования и оснастки, осуществлением сервиса и отладки оборудования, внедрением технологий в области станкостроения для отрасли металлообработки. Многие реализуемые технологии являются критическими, имеющими важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства. Компания «ЕСМ» располагается в Уфе и входит в состав предприятий оборонно-промышленного комплекса. Потребители нашей продукции – предприятия таких сфер, как авиадвигателестроение и ракето-двигателестроение, имеющие принципиальное значение в обеспечении обороноспособности, геополитического и технико-экономического суверенитета страны, - рассказывает Алексей Долгушин.

По словам руководителя, из-за санкций, введенных против нашей страны, произошли сбои в логистике, снизилась доля импортной продукции, что спровоцировало потенциальный рост стоимости на сырье, промышленные комплектующие и готовое промышленное и бытовое оборудование.

ГК «ЕСМ-Станкомонтаж» производит высокотехнологичное промышленное оборудование. Фото: «ЕСМ-Станкомонтаж»

- Мы, в свою очередь, понимая важность выполнения государственных контрактов, сохранения рабочих мест, а также из понимания, что малый и средний бизнес играет большую роль в развитии экономики России – принимаем все возможные меры для обеспечения стабильной работы, укрепления позиций и исполнения обязательств по контрактам. Занимаемся разработками и ноу-хау, подаем заявки на участие по государственным программам поддержки, ищем новые маршруты поставок. Также для выполнения государственного контракта нами создано дочернее предприятие на территории Республики Беларусь «Станкомонтаж-Запад», - делится руководитель ГК «ЕСМ-Станкомонтаж».

КСТАТИ

Обеспечить развитие в сложных условиях всех выше указанных предприятий помогают различные государственные программы поддержки. Свою роль в расширении производственных мощностей для башкирских предприятий сыграл центр «Мой бизнес». Курируемая министерством предпринимательства и туризма Башкирии структура помогает бизнесу, в частности, найти выгодные программы льготного лизинга и получить поручительства по кредитам.