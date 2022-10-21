103-летняя жительница Башкирии поделилась секретом своего долголетия

В семье башкирской долгожительницы Зайнаб Хадыевой пятеро детей, 12 внуков и 23 правнука. Фото: администрация Салаватского района Башкирии

Накануне жительница деревни Шарипово Салаватского района Башкирии Зайнаб Хадыева отметила 103 День рождения. Чтобы поздравить долгожительницу, за праздничным столом собрались пятеро ее детей, 12 внуков и 23 правнука. Как вспоминает сама виновница торжества, родилась она в деревне Мещегарово осенью 1919 года в многодетной семье сельского учителя Салаха Емалетдинова и его супруги Бибинур. Детство ее пришлось на первые годы становления советской власти, когда вся страна тяжело переживала последствия Гражданской войны. По ее собственному признанию, суровые испытания закалили характер юной Зайнаб.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

В возрасте 16 лет Зайнаб Салаховна твердо решила пойти по стопам отца и поступила в Месягутовское педагогическое училище. Для нее самой, более 30 лет проработавшей в последствии в школе и ее родных, работа учителя – настоящее призвание. Еще бы, семеро из десяти детей Салаха Емалетдинова посвятили свою жизнь педагогическому труду.

Как вспоминает Зайнаб Хадыева, по окончании училища, в далеком 1938 году, ее направили на работу в сначала в сельскую школу в Вакиярово, а затем в Арсланово Кигинского района. Там она и встретила начало Великой Отечественной войны.

- 22 июня я с девушками - коллегами была на сабантуе (национальный башкирский праздник – Ред.) в деревне Петрушка. И у меня, и у подруг не было настроения веселиться, и мы решили пойти домой. Забравшись на гору, увидели, что народ расходиться с сабантуя. Когда дошли до деревни, нас встретил мой младший брат Фуат, обнял и начал плакать. Говорил: «Я тебя никуда не отпущу. Германия начала войну. Говорят, туда и женщин берут…» С нашей деревни тоже многие ушли на фронт. С первых дней войны вышел приказ, чтобы женщин – учителей не брали на войну, - вспоминает Зайнаб Хадыева.

В годы Великой Отечественной Зайнаб Салаховна перебралась в райцентр, деревню Верхние Киги. Там тогда жили ее родители, там она прожила четыре года, продолжая учить детей и трудиться на земле.

Зайнаб Хадыеву с 103-м Днем рождения приехал поздравить глава районной администрации Марс Кашапов (справа)

- Вязали носки, варежки для солдат, работали на складе, пахали землю. Было очень тяжело, - вспоминает со слезами на глазах Зайнаб Хадыева.

После войны она вернулась в родную деревню, где познакомилась с будущим мужем Галимом Хадыевым. После свадьбы молодожены перебрались на малую родину супруга, в Шарипово. Здесь Зайнаб Салаховна продолжила работать в местной школе, здесь же воспитала пятерых детей. Вместе с мужем, который, кстати, также был сельским учителем и участником Великой Отечественной войны, они душа в душу прожили 50 лет. Фронтовик Галим Хадыев ушел из жизни в 1996 году и с тех пор «любимая прабабушка района» живет с младшей дочерью в доме, собственными руками построенном ее любимым супругом.

СОВЕТЫ ОТ ПРАБАБУШКИ

Зайнаб Хадыева делится советами с читателями «Комсомолки» о том, как прожить долгую и насыщенную жизнь. В свои годы она на память цитирует айяты (молитвы – ред.) из Корана, чтением которого она увлеклась после ухода из жизни любимого супруга. Как отмечает долгожительница, это помогает ей тренировать память.

- Чтение книг очень помогает тренировать память, поэтому даже в почтенном возрасте ты всегда остаешься в здравом уме. Читайте, обязательно читайте каждый день, никогда не забывайте об этом. Также тренировать память и держать мозги в тонусе помогает заучивание молитв. Это одновременно и духовная пища для внутреннего мира, и хороший практический навык, - говорит 103-летняя жительница Башкирии.

- Я до глубокой старости держала домашний скот, работала руками, постоянно двигалась, ведь движение – это жизнь. Если бы ленилась, то наверняка сейчас бы уже лежала и встать не могла. Не забывайте двигаться, занимайтесь спортом, ходите по ягоды и грибы, просто гуляйте. Это самое главное.

- Всегда стараюсь быть добродушной и находить общий язык с самыми разными людьми. Ссоры и ругань всегда очень больно ударяют по самочувствию, поэтому таких эмоций надо избегать. Улыбайтесь людям, и тогда они ответят вам тем же.

- Искренне любите, ведь любовь делает чудеса. Смотрю на своих внуков и правнуков и будто на машине времени возвращаюсь назад. Только это чувство не подвластно времени. Никогда не сдерживайте его.