После отъезда финских легионеров «Салават Юлаев» на треть сократил траты за зарплаты хоккеистов

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в сезоне 2022/2023 сократил зарплатную часть игроков команды до 615 миллионов рублей.

Уфимский клуб всегда считался топовой командой КХЛ, несмотря на взлеты и падения. Команда могла обыграть в плей-офф «Авангард» в 2020 году, а через год похожим составом проиграть все четыре матча на вылет казанскому «Ак Барсу». Огромный вклад в победы команды вносили финские легионеры Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд, Метосола и Ларсен из Дании. Весной 2022 года все они покинули команду прямо по ходу плей-офф.

В сезоне 2022/2023 философия клуба серьезно поменялась. Менеджмент «Салавата Юлаева» начал уж очень аккуратно относиться к игрокам из других стран. Сейчас в составе команды лишь три легионера – канадцы Хо-Сэнг и Мерфи, а также гражданин США Хмелевский. При этом их зарплаты почти в два раза меньше, чем у финских предшественников (от 40 до 50 млн в сезон против 65 до 90).

В целом, серьезно снизилась и сумма зарплат всех хоккеистов команды. Если быть конкретным – то на треть. По данным издания «Спорт-Экспресс», сейчас менеджмент клуба тратит на эту часть расходов около 615 млн рублей в сезон. Ранее сумма превышала 900 млн.

Если говорить про остальные клубы КХЛ, то больше всего на зарплаты хоккеистов в текущем сезоне тратит ЦСКА и СКА – по 895 и 850 млн соответственно. Из наших соседей можно выделить «Ак Барс» (840 млн) и «Автомобилист» (830). Меньше всего в лиге на зарплаты игроков расходуют «Торпедо» и «Нефтехимик» – по 315 млн. Ранее примерно столько же «Салават Юлаев» тратил лишь на одних легионеров.

К слову, сейчас «Салават Юлаев» находится на шестой строчке турнирной таблицы восточной конференции. Если бы плей-офф начался сегодня, то уфимской команде предстояла бы встреча с казанским «Ак Барсом». В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» проведет еще 11 игр до конца февраля.