К юбилею Уфы проспект Салавата Юлаева продлят до Черниковки

Сейчас проспект Салавата Юлаева тянется от Монумента дружбы до улицы Сипайловской

Власти Башкирии недавно заявили, что к 450-летнему юбилею Уфы проспект Салавата Юлаева продлят до Черниковки.

Недавно на совещании по подготовке к юбилею Уфы глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что проспект Салавата продлят до Черниковки. Согласно планам республиканских властей, строительство скоростной магистрали на восемь полос от улицы Баязита Бикбая до улицы Интернациональной должны завершить в 2024 году. Этот проект реализуют специально к 450-летию башкирской столицы.

СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Согласно документации, только проектирование магистрали обойдется городской и республиканской казне в 167 млн рублей. Разрабатывать его будет московский институт «Гипростроймост» - контракт был заключен еще в сентябре 2021 года. Полностью завершить проектирование должны не позднее 25 ноября 2023 года.

Новый участок проспекта Салавата Юлаева будет проходить от улиц Сипайловской и Чудской через участок за озером Кашкадан и далее пересечет улицу Трамвайную. Сейчас магистраль переходит в Сипайловскую и упирается в улицу Маршала Жукова. В ходе строительства нового участка должен появиться съезд на улицу Баязита Бикбая.

Согласно проекту, после пересечения Трамвайной проспект Салавата Юлаева пройдет за парком Калинина, а в районе Дежневского моста предположительно появится автомобильная развязка. Конечной точкой магистрали станет участок до улицы Интернациональной и железнодорожной станции «Парковая».

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

К слову, в Уфе в 2024 году планируют завершить еще один крупный транспортный проект – «Южные ворота». В него входит строительство целого комплекса сооружений в Кировском районе города: автомобильные развязки, мост через реку Белая и реконструкция улицы Пугачева с расширением до четырех полос. Стоимость этого юбилейного объекта оценивается в 33,6 млрд рублей.

Расширение и ремонт улицы Пугачева началось еще в прошлом году. Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Первый этап реализации начался еще в мае 2022 года. Он предполагает реконструкцию и расширение улицы Пугачева, для чего уже начали сносить частные дома на изъятых участках, а так же строительство улицы генерала Рыленко и транспортной развязки с выездом на ту же Пугачева.

Второй этап проекта предполагает строительство объездной дороги от улицы Пугачева до выхода на трассу Уфа-Аэропорт с автомобильным мостом через реку Белая. Проектирование и изыскательные работы для строительства нового моста уже начались. По задумке властей, благодаря ему можно будет проехать напрямую из Кузнецовского затона к ТЦ «Мега».

К сожалению, еще один крупный транспортный проект вряд ли успеют реализовать к юбилею Уфы. Речь идет о долгожданном для жителей Черниковки моста через реку Белая в створе улицы Интернациональной. Проект этого сооружения уже готов, но возник вопрос финансирования.

- В настоящее время имеется разработанный и прошедший госэкспертизу с положительным заключением проект по строительству моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Однако для того, чтобы реализовать его нужны немалые денежные средства. Из-за высокой стоимости проекта реализация возможна только при участии федерального и республиканского финансирования, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии. В городской администрации подчеркнули, что при наличии финансирования проект все же может быть реализован.