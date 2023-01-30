Какой будет погода в Башкирии в феврале 2023 года

В феврале есть прекрасная возможность насладиться зимними прогулками и активным отдыхом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале в Башкирии ожидается теплая и снежная погода.

Вот и пролетел январь, и впереди – последний месяц зимы. Если начало года отметилось аномальными морозами до -40 и снегопадами, то в феврале, если верить прогнозам синоптиков, никаких погодных сюрпризов не ожидается.

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Согласно долгосрочному прогнозу, составленному специалистами Башгидрометцентра, средняя температура воздуха в феврале не будет отличаться от средних многолетних значений и составит -11,7 градусов. Если говорить о количестве снежных осадков, этот показатель также ожидается в пределах нормы.

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Так, на севере республики начало февраля будет довольно теплым: всего -6; -9 днем и до -10 градусов ночью. Вторая неделя месяца будет немного прохладнее: средняя температура воздуха опустится примерно на 8 градусов. С третьей недели февраля вновь ожидается потепление, а с ним и придут и снегопады. Конец месяца в северных районах республики будет довольно теплым и бесснежным: около -5 градусов днем и -11 ночью.

Аналогичная погода ожидается и на востоке Башкирии. Первая половина февраля по долгосрочному прогнозу будет умеренно теплой: около -8 градусов днем и до -12 ночью. На третьей неделе месяца синоптики обещают приход циклона с кратковременным потеплением до -2 и снегопадами. Конец февраля будет вполне соответствовать зимнему времени года: -6; -8 днем и до -17 по ночам, а также слабые снежные осадки.

Первая неделя февраля в западных районах республики будет довольно пасмурной, но без осадков. Местами температура воздуха по ночам опустится до -19, днем же, в основном, столбики термометров будут показывать около -9; -14 градусов. Со второй половины месяца ожидается циклон с потеплением до -2 и снегопадами. А вот ближе к началу марта ожидаются вполне стабильные для этого времени года -6 днем и -10 градусов ночью.

А вот на юге Башкирии в феврале снега ожидается больше, чем на остальной территории республики. Речь не идет о серьезных снегопадах, они прогнозируются только в середине месяца вместе с потеплением до -1. В остальное же время средняя температура воздуха не будет отличаться от общей по республике: -8; -13 днем и до -21 по ночам.

В Уфе первая половина февраля будет бесснежной и умеренно теплой. В середине месяца столицу Башкирии также зацепит циклоном с обильными снегами и потеплением до -1. А вот начиная со второй половины месяца погода успокоится и уже до самого марта не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов: -6; -8 градусов днем и до -10 по ночам.