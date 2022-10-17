В Уфе подвели промежуточные итоги программы «Электронный сертификат ТСР», которую курирует региональное отделение ФСС

Пресс-конференция состоялась 14 октября в отеле Hilton Garden Inn Ufa

Накануне в конференц-зале «Урал» в отеле Hilton Garden Inn Ufa состоялась пресс-конференция на тему «Электронный сертификат ТСР». Основными спикерами выступили представители регионального отделения Фонда социального страхования, в обсуждении приняли участие также представители Всероссийского общества инвалидов и ведущих предприятий по производству и дистрибуции технических средств реабилитации.

С приветственным словом и докладом об итогах и направлениях государственного соцстрахования выступил управляющий региональным отделением ФСС Марат Латыпов.

О том, что такое «Электронный сертификат на покупку технических средств реабилитации», кому он полагается и как подать заявку на его получение, рассказала замначальника юридического отдела ФСС по РБ Олеся Гизатуллина.

Какие есть преимущества у внедренной с конца прошлого года системы электронных сертификатов и каким образом определяется сумма на приобретение технических средств реабилитации, озвучила начальник отдела по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации ФСС по РБ Вера Старцева.

Своим личным опытом использования «Электронного сертификата ТСР» поделился председатель регионального Башкортостанского отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов. О том, как производители и дистрибуторы технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями работают с сертификатами, рассказали представитель ООО «Русмедикал» Ильшат Валиев и управляющий уфимским филиалом АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Марат Алибаев.

В ходе пресс-конференции Олег Ротов поделился личным опытом использования электронного сертификата ТСР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

- С 2015 года региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Башкортостан обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями счет федерального бюджета. К социальному страхованию это не имеет отношения - эти функции нам доверили, потому что у нас есть опыт работы по обеспечению техническими средствами пострадавших на производстве, - рассказал в ходе пресс-конференции управляющий региональным отделением ФСС по РБ Марат Латыпов

Как отмечает Марат Латыпов, на сегодняшний день в Башкирии на учете по обеспечению техническими средствами реабилитации состоит более 42 тысяч инвалидов, в том числе более 5 тысяч детей. В 2021 году сумма, выделенная на их обеспечение техническими средствами реабилитации, достигла 1,1 млрд рублей.

В ФСС по РБ представили статистику по электронным сертификатам ТСР

В 2022 году было выделено 945 млн рублей, из которых на электронные сертификаты и компенсацию стоимости технических средств реабилитации направят 166 млн рублей. На октябрь этого года жители республики уже получили более 9 млн изделий, а до конца года эта цифра достигнет более 12 млн изделий. По электронному сертификату уже выдано около 17 тысяч изделий, а также была компенсирована стоимость более 400 тысяч изделий.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ТСР»

Что же такое «Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации» и кому он положен? В чем его преимущества и как его оформить? На эти вопросы ответила замначальника правового отдела ФСС по РБ Олеся Гизатуллина.

В пресс-конференции приняли участие представители региональных и федеральных СМИ

- Буквально год назад, в сентябре 2021 года, вступил в силу Федеральный закон, позволяющий людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. Какие же преимущества есть у электронных сертификатов? В первую очередь, инвалид сам определяет, какую модель ТСР он может приобрести без долгих согласований. Если он обращается за получением изделий напрямую в ФСС, то Фонд должен провести необходимые госзакупки в соответствии с Федеральным законом. Это достаточно длительная процедура. Только после ее соблюдения заключается контракт на поставку и техническое средство реабилитации доставляется до места жительства инвалида, - поясняет замначальника юридического отдела ФСС по РБ.

Как отметила Олеся Гизатуллина, «Электронный сертификат для покупки ТСР» значительно упрощает приобретение инвалидами необходимых им изделий и сокращает сроки получения. Есть и другой способ получить протезы, либо другие средства реабилитации – купить за свой счет и обратиться за компенсацией расходов. Но для этого нужно где-то найти деньги и зачастую не малые.

Чтобы оформить «Электронный сертификат ТСР» в региональном отделении ФСС необходимо подать заявление либо напрямую в Фонд, либо через МФЦ, либо через Госуслуги. Важное условие – наличие банковской карты «МИР», оформленной в любом банке. Подробнее о том, как получить сертификат, можно узнать по телефону горячей линии ФСС по РБ по номеру: 8 (347) 256-17-08.

Фото: ФСС по РБ

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть на сайте «КП-Уфа».