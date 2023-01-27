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Общество27 января 2023 10:03

Приходят даже те, у кого аллергия! Как работает первое и единственное котокафе в Уфе

Репортаж из самого «мимимишного» места башкирской столицы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Не влюбиться в этих очаровательных пушистиков у посетителей просто нет шансов

Не влюбиться в этих очаровательных пушистиков у посетителей просто нет шансов

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Представьте: у вас был тяжелый день, отчитал начальник, так и хочется снять стресс! Или же вы ищете оригинальное место для свидания, чтобы удивить свою вторую половинку. А может, вы хотите порадовать своего ребенка и устроить для него незабываемый праздник? Как насчет того, чтобы погладить котика, да не одного – а сразу 25 игривых, пушистых и самых очаровательных котов и кошечек? Отправляйтесь в котокафе!

ИДЕЮ КОТОКАФЕ ПОДСМОТРЕЛИ В БАНГКОКЕ

Котокафе «Котейная» — это первое и пока единственное заведение подобного рода в Уфе. Котокафе открылось еще в далеком 2016 году, и за это время успело полюбиться уфимцам и гостям города.

Владельцы котокафе особый акцент сделали на уютной атмосфере

Владельцы котокафе особый акцент сделали на уютной атмосфере

Фото: Яна БАЗЕКИНА

А все началось с того, что в январе 2015 году владельцы «Котейной» Евгений и Мария Иванюженковы путешествовали по Тайланду. В Бангкоке супруги забрели в необычное кафе, где посетителей развлекали 40 породистых кошек – мейн-куны, бенгалы, манчкины. Идея заведения, где не только можно выпить чай и поболтать с друзьями, но и почесать кота за ухом, а если животное приглянется – то и забрать его домой, очень понравилась супругам. Изначально Евгений и Марина собирались открыть такое котокафе в Москве, но их опередили. Поэтому Иванюженковы решили открывать заведение в Уфе, откуда родом сама Мария.

- Пока «Котейная» - первое и единственное заведение такого плана в Уфе. За 6 лет работы мы расширились, сейчас у нас одновременно могут проживать до 25 кошек, а само котокафе готово за раз принять до 20 посетителей, - рассказывает администратор «Котейной» Анастасия.

Если у вас есть заветная шкатулка с угощениями - вы желанный гость

Если у вас есть заветная шкатулка с угощениями - вы желанный гость

Фото: Яна БАЗЕКИНА

КОШЕК ЛЮБЯТ И ДЕТИ, И СТУДЕНТЫ, И ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРОЧКИ

Сейчас «Котейная» — это просторное уютное заведение в центре города. На входе посетителей встречает ледяная скульптура кошки, а также празднично украшенная вывеска. Вечером тут включаются электрогирлянды, и панорамные окна светятся теплым уютным светом, словно приглашая зайти внутрь.

Дизайн котокафе владельцы разрабатывали и воплощали в жизнь самостоятельно. Для гостей тут есть удобные диваны с подушками, столы, где можно выпить чай с печеньем и конфетами, полистать журналы (конечно же, про кошек!) или поиграть в настольные игры. Одну из стен украшает картина, нарисованная специально для «Котейной» уфимской художницей Лианой Нигаметзяновой. На другой – красуются фотографии котиков, которые в данный момент живут в кафе. Ну и, конечно, повсюду полки, лежанки и самые разные коробки, которые облюбовали себе пушистые питомцы.

Картину прямо на стене нарисовала уфимская художница Лиана Нигаметзянова

Картину прямо на стене нарисовала уфимская художница Лиана Нигаметзянова

Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Ночью же все кошки отправляются в специальную комнату, где стоят их лежанки и лотки. Кормим мы животных два раза в день – утром и вечером – обязательно профессиональным кормом премиум-класса. А днем кошек угощают посетители – за небольшую дополнительную плату у нас можно приобрести коробочку с лакомствами. Свой корм приносить категорически запрещено, - объясняет администратор котокафе.

Кстати, все сотрудники котокафе – с ветеринарным или биологическим образованием, поэтому знают, как ухаживать за кошками и лечить, если те вдруг захворают. Не забывают в «Котейной» и о безопасности посетителей: в аптечке есть и антигистаминные препараты, если вдруг откроется аллергия, и пластыри с антисептиком, если у какой-то из кошек окажутся слишком острые коготки.

Некоторые киски предпочитают наблюдать за посетителями сверху

Некоторые киски предпочитают наблюдать за посетителями сверху

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Перед посещением каждого посетителя просят внимательно ознакомиться с правилами общения с кошками. Например, нельзя дергать животных за хвост, грубо с ними обращаться или насильно брать на руки, если те против. Хотите сделать на память фотографии – без проблем, но не забудьте выключить вспышку на камере, чтобы не напугать котейку.

- К нам приходят очень много родителей с маленькими детьми. И очень приятно, что мамы и папы внимательно следят за детками и объясняют им, что обижать кошечек нельзя, иначе они могут обидеться и сильно поцарапать, - улыбается Анастасия. – А по вечерам у нас, в основном, гости – это студенты или влюбленные пары. Посетителей всегда много, поэтому, если решите заглянуть к нам, обязательно поинтересуйтесь заранее – есть ли свободные места.

Эту очаровательную красотку зовут Коко, но бывает, что дети ее дразнят Гитлером. Или Чарли Чаплином

Эту очаровательную красотку зовут Коко, но бывает, что дети ее дразнят Гитлером. Или Чарли Чаплином

Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЗА МУРЧАЩИМ ПУШИСТЫМ ДРУГОМ – В КОТОКАФЕ

Вообще, основная идея котокафе проста. Даже если у вас нет возможности завести кошку дома (аллергия у кого-то из членов семьи, съемная квартира или напряженный график работы), а погладить и поиграть с котейкой хочется – приходите в «Котейную» и играйте с пушистыми милахами хоть целый день. Цена довольно демократичная – первый час всего за 280 рублей в будни и 330 – в выходные. Затем – 1 рубль за минуту в будни и 2 рубля – в выходные и праздники. А если какой-то котик особенно приглянется – вы сможете забрать его домой, но при условии, что будете любить и заботиться о нем.

- Когда «Котейная» только открывалась, встал вопрос – а где вообще брать кошек? Мы обратились за помощью к волонтерам. Многие изначально восприняли нашу затею подозрительной – а как будут тут обращаться с животными, а вдруг их будут обижать или вообще потом выбросят на улицу. Но, к счастью, нашлись и те, кто поверил в нас – так в котокафе появились первые 10 кошек. Сейчас их число выросло уже до 25, - рассказывает Анастасия.

А тут фотографии всех кисок, которые в данный момент проживают в котокафе

А тут фотографии всех кисок, которые в данный момент проживают в котокафе

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Большинство из кошек были найдены на улицах, в подъездах и подвалах. В «Котейной» же они получают шанс на счастливую и сытую жизнь в новой семье. Конечно, все животные здоровы – у них есть паспорт, необходимые прививки, они простерилизованы и приучены к лотку. Это обязательное условие приема новых питомцев в заведение.

- Котики поступают в котокафе исключительно от определенных волонтеров: оттуда они приезжают полностью подготовленными для постоянного нахождения с другими животными и людьми. Кроме того, за каждым животным закреплен куратор, который в ответе за котейку. Если животное не уживется в коллективе или заболеет - куратор его заберет обратно, - администратор «Котейной».

А вот к породе или возрасту животного никаких требований нет. За годы работы котокафе тут были и мейн-куны, и персы, и сиамы, и манчкины. Однажды волонтеры привезли одноглазую кошку (глаз киске пришлось удалить из-за инфекции), а уже буквально через 3-4 дня для нее нашелся новый хозяин, который обратил внимание не на внешний вид животного, а на его ласковый характер.

Самые активные и ласковые кошки быстрее находят новую семью

Самые активные и ласковые кошки быстрее находят новую семью

Фото: Яна БАЗЕКИНА

САМЫХ ЛАСКОВЫХ – РАЗБИРАЮТ БЫСТРЕЕ

Если же говорить о том, у каких кошек больше шансов обрести новый дом, то тут все очень индивидуально. Кому-то хочется непременно рыжего котика с гладкой шерсткой, а кто-то мечтает о пушистом комочке с зелеными глазами и мягкими лапками. Другим важно, чтобы кошка была игривой и ласковой, а не букой, которая прячется за диваном.

- Чаще всего забирают харизматичных кошечек, которые сами идут навстречу – играются, ластятся, мурлыкают. На застенчивых скромняжек спрос меньше. Например, у нас есть три кошки - Моника, Юта и Эбигейл, которые живут тут уже 3 года и до сих пор не нашли своих хозяев. А все потому, что они редко выходят к посетителям, не идут на руки и не любят, чтобы их гладили, предпочитая наблюдать за всем со стороны. Поэтому пока их не удалось пристроить, но мы не теряем надежды, - объясняет администратор «Котейной» Анастасия.

Все кошки привиты, простерилизованы и имеют ветеринарный паспорт

Все кошки привиты, простерилизованы и имеют ветеринарный паспорт

А еще спрос на пушистых питомцев сильно зависит от сезона. Например, летом многие уезжают в отпуск – тут уж не до кошки. А вот осенью и зимой желающих гораздо больше, ведь нет лучшего лекарства от осенней хандры, чем мурчащий котик на коленях. Так, под Новый год удалось пристроить сразу 10 хвостатых «сотрудников».

- Перед тем, как пристроить животное, мы обязательно проводим инструктаж: как правильно ухаживать за кошкой, чем ее кормить. И если вдруг случается, что кошку возвращают обратно (например, неожиданно разыгралась аллергия), то, конечно, входим в ситуацию. Но такое, к счастью, происходит очень и очень редко, - говорит Анастасия.

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