Не влюбиться в этих очаровательных пушистиков у посетителей просто нет шансов Фото: Яна БАЗЕКИНА

Представьте: у вас был тяжелый день, отчитал начальник, так и хочется снять стресс! Или же вы ищете оригинальное место для свидания, чтобы удивить свою вторую половинку. А может, вы хотите порадовать своего ребенка и устроить для него незабываемый праздник? Как насчет того, чтобы погладить котика, да не одного – а сразу 25 игривых, пушистых и самых очаровательных котов и кошечек? Отправляйтесь в котокафе!

ИДЕЮ КОТОКАФЕ ПОДСМОТРЕЛИ В БАНГКОКЕ

Котокафе «Котейная» — это первое и пока единственное заведение подобного рода в Уфе. Котокафе открылось еще в далеком 2016 году, и за это время успело полюбиться уфимцам и гостям города.

Владельцы котокафе особый акцент сделали на уютной атмосфере Фото: Яна БАЗЕКИНА

А все началось с того, что в январе 2015 году владельцы «Котейной» Евгений и Мария Иванюженковы путешествовали по Тайланду. В Бангкоке супруги забрели в необычное кафе, где посетителей развлекали 40 породистых кошек – мейн-куны, бенгалы, манчкины. Идея заведения, где не только можно выпить чай и поболтать с друзьями, но и почесать кота за ухом, а если животное приглянется – то и забрать его домой, очень понравилась супругам. Изначально Евгений и Марина собирались открыть такое котокафе в Москве, но их опередили. Поэтому Иванюженковы решили открывать заведение в Уфе, откуда родом сама Мария.

- Пока «Котейная» - первое и единственное заведение такого плана в Уфе. За 6 лет работы мы расширились, сейчас у нас одновременно могут проживать до 25 кошек, а само котокафе готово за раз принять до 20 посетителей, - рассказывает администратор «Котейной» Анастасия.

Если у вас есть заветная шкатулка с угощениями - вы желанный гость Фото: Яна БАЗЕКИНА

КОШЕК ЛЮБЯТ И ДЕТИ, И СТУДЕНТЫ, И ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРОЧКИ

Сейчас «Котейная» — это просторное уютное заведение в центре города. На входе посетителей встречает ледяная скульптура кошки, а также празднично украшенная вывеска. Вечером тут включаются электрогирлянды, и панорамные окна светятся теплым уютным светом, словно приглашая зайти внутрь.

Дизайн котокафе владельцы разрабатывали и воплощали в жизнь самостоятельно. Для гостей тут есть удобные диваны с подушками, столы, где можно выпить чай с печеньем и конфетами, полистать журналы (конечно же, про кошек!) или поиграть в настольные игры. Одну из стен украшает картина, нарисованная специально для «Котейной» уфимской художницей Лианой Нигаметзяновой. На другой – красуются фотографии котиков, которые в данный момент живут в кафе. Ну и, конечно, повсюду полки, лежанки и самые разные коробки, которые облюбовали себе пушистые питомцы.

Картину прямо на стене нарисовала уфимская художница Лиана Нигаметзянова Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Ночью же все кошки отправляются в специальную комнату, где стоят их лежанки и лотки. Кормим мы животных два раза в день – утром и вечером – обязательно профессиональным кормом премиум-класса. А днем кошек угощают посетители – за небольшую дополнительную плату у нас можно приобрести коробочку с лакомствами. Свой корм приносить категорически запрещено, - объясняет администратор котокафе.

Кстати, все сотрудники котокафе – с ветеринарным или биологическим образованием, поэтому знают, как ухаживать за кошками и лечить, если те вдруг захворают. Не забывают в «Котейной» и о безопасности посетителей: в аптечке есть и антигистаминные препараты, если вдруг откроется аллергия, и пластыри с антисептиком, если у какой-то из кошек окажутся слишком острые коготки.

Некоторые киски предпочитают наблюдать за посетителями сверху Фото: Яна БАЗЕКИНА

Перед посещением каждого посетителя просят внимательно ознакомиться с правилами общения с кошками. Например, нельзя дергать животных за хвост, грубо с ними обращаться или насильно брать на руки, если те против. Хотите сделать на память фотографии – без проблем, но не забудьте выключить вспышку на камере, чтобы не напугать котейку.

- К нам приходят очень много родителей с маленькими детьми. И очень приятно, что мамы и папы внимательно следят за детками и объясняют им, что обижать кошечек нельзя, иначе они могут обидеться и сильно поцарапать, - улыбается Анастасия. – А по вечерам у нас, в основном, гости – это студенты или влюбленные пары. Посетителей всегда много, поэтому, если решите заглянуть к нам, обязательно поинтересуйтесь заранее – есть ли свободные места.

Эту очаровательную красотку зовут Коко, но бывает, что дети ее дразнят Гитлером. Или Чарли Чаплином Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЗА МУРЧАЩИМ ПУШИСТЫМ ДРУГОМ – В КОТОКАФЕ

Вообще, основная идея котокафе проста. Даже если у вас нет возможности завести кошку дома (аллергия у кого-то из членов семьи, съемная квартира или напряженный график работы), а погладить и поиграть с котейкой хочется – приходите в «Котейную» и играйте с пушистыми милахами хоть целый день. Цена довольно демократичная – первый час всего за 280 рублей в будни и 330 – в выходные. Затем – 1 рубль за минуту в будни и 2 рубля – в выходные и праздники. А если какой-то котик особенно приглянется – вы сможете забрать его домой, но при условии, что будете любить и заботиться о нем.

- Когда «Котейная» только открывалась, встал вопрос – а где вообще брать кошек? Мы обратились за помощью к волонтерам. Многие изначально восприняли нашу затею подозрительной – а как будут тут обращаться с животными, а вдруг их будут обижать или вообще потом выбросят на улицу. Но, к счастью, нашлись и те, кто поверил в нас – так в котокафе появились первые 10 кошек. Сейчас их число выросло уже до 25, - рассказывает Анастасия.

А тут фотографии всех кисок, которые в данный момент проживают в котокафе Фото: Яна БАЗЕКИНА

Большинство из кошек были найдены на улицах, в подъездах и подвалах. В «Котейной» же они получают шанс на счастливую и сытую жизнь в новой семье. Конечно, все животные здоровы – у них есть паспорт, необходимые прививки, они простерилизованы и приучены к лотку. Это обязательное условие приема новых питомцев в заведение.

- Котики поступают в котокафе исключительно от определенных волонтеров: оттуда они приезжают полностью подготовленными для постоянного нахождения с другими животными и людьми. Кроме того, за каждым животным закреплен куратор, который в ответе за котейку. Если животное не уживется в коллективе или заболеет - куратор его заберет обратно, - администратор «Котейной».

А вот к породе или возрасту животного никаких требований нет. За годы работы котокафе тут были и мейн-куны, и персы, и сиамы, и манчкины. Однажды волонтеры привезли одноглазую кошку (глаз киске пришлось удалить из-за инфекции), а уже буквально через 3-4 дня для нее нашелся новый хозяин, который обратил внимание не на внешний вид животного, а на его ласковый характер.

Самые активные и ласковые кошки быстрее находят новую семью Фото: Яна БАЗЕКИНА

САМЫХ ЛАСКОВЫХ – РАЗБИРАЮТ БЫСТРЕЕ

Если же говорить о том, у каких кошек больше шансов обрести новый дом, то тут все очень индивидуально. Кому-то хочется непременно рыжего котика с гладкой шерсткой, а кто-то мечтает о пушистом комочке с зелеными глазами и мягкими лапками. Другим важно, чтобы кошка была игривой и ласковой, а не букой, которая прячется за диваном.

- Чаще всего забирают харизматичных кошечек, которые сами идут навстречу – играются, ластятся, мурлыкают. На застенчивых скромняжек спрос меньше. Например, у нас есть три кошки - Моника, Юта и Эбигейл, которые живут тут уже 3 года и до сих пор не нашли своих хозяев. А все потому, что они редко выходят к посетителям, не идут на руки и не любят, чтобы их гладили, предпочитая наблюдать за всем со стороны. Поэтому пока их не удалось пристроить, но мы не теряем надежды, - объясняет администратор «Котейной» Анастасия.

Все кошки привиты, простерилизованы и имеют ветеринарный паспорт

А еще спрос на пушистых питомцев сильно зависит от сезона. Например, летом многие уезжают в отпуск – тут уж не до кошки. А вот осенью и зимой желающих гораздо больше, ведь нет лучшего лекарства от осенней хандры, чем мурчащий котик на коленях. Так, под Новый год удалось пристроить сразу 10 хвостатых «сотрудников».

- Перед тем, как пристроить животное, мы обязательно проводим инструктаж: как правильно ухаживать за кошкой, чем ее кормить. И если вдруг случается, что кошку возвращают обратно (например, неожиданно разыгралась аллергия), то, конечно, входим в ситуацию. Но такое, к счастью, происходит очень и очень редко, - говорит Анастасия.

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