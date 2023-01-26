Жители многоэтажек в центре Уфы из-за проблем с дымоходами с прошлого года сидят без газа

Жильцам на собрании предложили отремонтировать дымоходы за свой счет. Фото: Сергей Словохотов/ГорОбзор.ру

Жители нескольких домов в центре Уфы остались без газа, возбуждено уголовное дело.

Еще в ноябре 2022 года жители трех многоэтажек по улицам Революционной, Мингажева и 50-летия Октября остались без газоснабжения. Подачу ресурса прекратили из соображений безопасности: дымоходы и вентиляция пришли в негодность и возникли риски отравления угарным газом. По этой причине жильцы не могут пользоваться газовыми плитами и нагревать горячую воду, так как в большинстве квартир установлены газовые колонки. По факту оказания услуг ненадлежащего качества возбуждено уголовное дело.

ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ

Похожая история случилась в апреле 2022 года в доме №97 по улице Революционной. Тогда после отравления угарным газом местного жителя во всем доме полностью отключили газоснабжение. В ноябре прошлого выяснилось, что возникли серьезные проблемы с дымоходами в домах № 99 по улице Революционной, №129 по улице Мингажева и 50-летия Октября, 6/8 и там отключили подачу газа.

- Большинство таких домов было построено в 50-60-е годы прошлого века. В них вентиляционные и дымовые каналы выполнены из кирпичной кладки на цементном растворе. В процессе эксплуатации, с учетом агрессивности среды, вызванной продуктами горения газа, происходит выщелачивание цементного раствора, что приводит к нарушению целостности дымового или вентиляционного каналов и, как следствие, проникновению продуктов горения в жилые помещения, что грозит отравлением угарным газом, - рассказали о причинах отключения газа в пресс-службе уфимской мэрии.

На данный момент ни городские власти, ни УЖХ Советского района, которое обслуживает эти дома, нет понимания, откуда взять деньги на масштабный ремонт. Жильцы многоквартирных домов в центре Уфы провели общедомовые собрания. Представители управляющей компании заявили им, что ремонтировать дымоходы жильцам, скорее всего, придется за свой счет. Это вызвало бурю негодования, ведь за работу и материалы придется выложить крупную сумму.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Когда в похожей ситуации оказались жильцы дома №97 по улице Революционной, на собрании было решено восстановить дымоходы. Но их ремонт не входит в число работ, выполняемых по программе капремонта. Еще того, весной 2022 года была созвана чрезвычайная комиссия, где было решено профинансировать ремонт из городской казны.

- Тем не менее, бюджет Уфы не в силах обеспечить выполнение всех восстановительных работ. В то же время и для собственников жилых домов эти мероприятия являются обременительными. Учитывая обстоятельства, Администрацией города в настоящее время рассматриваются различные варианты решения вопроса, - пояснили «КП-Уфа» в уфимской мэрии.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПОЧИНЯТ

Что касается еще трех домов, где с конца ноября прошлого года отключили газ, то и там нет никакой ясности по финансированию. После многочисленных жалоб от жильцов к делу подключились правоохранительные органы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, по факту отключения газа было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества».

В надзорном ведомстве уточняют, что именно управляющая компания не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию дымоходов. Коммунальщики не проверяли работоспособность оборудования и не заключали договоров с другими специализированными организациями, чтобы те обследовали вентиляцию и дымоход.

Пока идет расследование уголовного дела и рассматриваются возможные варианты по ремонту оборудования, в многоэтажках все же подали газ на плиты в большинстве квартир. Однако газовые колонки по-прежнему обесточены, а значит горячей воды у жильцов нет. Ситуация находится на контроле прокуратуры.